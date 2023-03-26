 تأجيل اتفاق الانتقال السياسي بالسودان.. ومتظاهرون يحتجون | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 06.04.2023

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تأجيل اتفاق الانتقال السياسي بالسودان.. ومتظاهرون يحتجون

في ظل تأجيل اتفاق الانتقال السياسي، أكد قائد الجيش السوداني التزامه بعملية سياسية تفضي لانتخابات رغم الخلافات بشأن دمج قوات الدعم السريع في الجيش. فيما خرجت أكبر مظاهرات ضخمة لإحياء للذكرى الرابعة لاعتصام 2019.

الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة السودانية

أكد البرهان أنه ما زال ملتزماً بعملية سياسية تفضي إلى انتخابات

قالعبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، اليوم الخميس (6 أبريل/نيسان 2023) إنه ما زال ملتزما بعملية سياسية تفضي إلى انتخابات على الرغم من خلافات بشأن دمج قوة الدعم السريع شبه العسكرية أدت لتأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي مرتين.

مختارات

ويهدف الاتفاق، الذي ينص على تشكيل حكومة مدنية ويحظى بدعم قوي من المجتمع الدولي، إلى إنهاء الفراغ السياسي الذي أعقب انقلاب أكتوبر/ تشرين الأول 2021. لكن التوقيع تأجل للمرة الثانية مع مواصلة الجيش وقوات الدعم السريع المفاوضات حول الالتزامات التي سيتعهدان بها فيما يتعلق بإعادة هيكلة الجيش.

ويواجه الاتفاق السياسي معارضة من "لجان المقاومة" المؤيدة للديمقراطية التي ترفض المفاوضات مع الجيش وقادت احتجاجات مناهضة له منذ الانقلاب الذي عرقل الانتقال السياسي السابق.

توترات بين الجيش والدعم السريع

وأفادت مصادر سياسية وعسكرية بأن التوترات بين الجيش وقوات الدعم السريع برزت على السطح في الأسابيع الماضية بشأن الجدول الزمني المقترح لدمج تلك القوات في الجيش. وبحسب المصادر، فإن الجيش يريد تحديد المدة بعامين، بينما تقول قوات الدعم السريع إن الأمر يحتاج إلى 10 سنوات وإن إعادة الهيكلة يجب أن تشمل الإصلاح داخل مؤسسة الجيش.

وتعد القيادة المؤقتة للجيش موضع خلاف آخر، إذ اقترحت قوات الدعم السريع ضم الرئيس المدني القادم لمجلس السيادة بموجب الاتفاق إلى مجلس مشترك لقادة الجيش وقوات الدعم السريع.

وفي بيان بمناسبة ذكرى اعتصام السادس من أبريل/نيسان، قال البرهان إن التأجيل ضروري "بقصد وضع الأطر المتينة التي تحافظ على زخم الثورة وعنفوانها".

متظاهرون يقومون بعمل حواجز على الطريق في الخرطوم قبيل المسيرات

خرجت مظاهرات حاشدة إحياء للذكرى الرابعة لاعتصام 2019 الذي أدى إلى الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.

وخرجت أكبر مظاهرات حاشدة هذا العام في أنحاء السودان اليوم الخميس إحياء للذكرى الرابعة لاعتصام 2019 الذي أدى إلى الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.

وردد متظاهرون هتافات منها: "مافي مليشيا بتحكم دولة" في وسط الخرطوم. وأغلقت حشود غفيرة الطرق الرئيسية وخرجت في مسيرات في عدة مدن، في مواجهة الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الأمن بكثافة. وشوهد كثيرون يتناولون إفطارهم في الشارع بعد الصيام، بحسب مراسلي رويترز.

"لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية"

وقال الناشط جعفر خضير "لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية... ما يسمى بالعملية السياسية الشغالة في الفترة اللي فاتت و العترات (العقبات) اللي قاعدين يخطوها الانقلابيين... رغبتهم أن يستأثروا بالسلطة المطلقة.. كل الشغل اللي بيقولوه هو في العملية السياسية دي تكتيكات".

وألقت قوى الحرية والتغيير، وهي ائتلاف من أحزاب مدنية تدعم الاتفاق، باللوم في التأجيل على عناصر من حزب المؤتمر الوطني المحظور الذي ينتمي إليه البشير، والتي ظهرت في الأسابيع الماضية علنا في مآدب رمضان وغيرها من الأحداث.

وقال القيادي البارز في قوى الحرية والتغيير والمتحدث باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف لرويترز "نحن نعلم بأن عناصر النظام البائد تنشط هذه الأيام لتخريب العملية السياسية والوقيعة بين المؤسسات العسكرية".

وقالت قوى الحرية والتغيير في بيان إنها ملتزمة بالمحادثات لكن "إذا تعثرت بالعراقيل المختلفة التي يضعها الفلول أمامها فإننا بالمقابل سنطور خيارات بديلة ولكل حادثة حديث".

وهدد زعماء القبائل الذين يقولون إنهم يشعرون بأنهم مستبعدون من الاتفاق المزمع بقطع الطرق المؤدية إلى الخرطوم وشرق السودان، بينما حذرت جماعات أيدت الانقلاب من "الفوضى".

ع.ح./أ.ح (رويترز) 

  • Sudan's Premierminister Abdalla Hamdok

    السودان.. انقلاب عسكري يعصف بالانتقال الديمقراطي

    اعتقالات بالجملة

    منذ فجر الاثنين 2021.10.25، تتوالى تقارير إعلامية من السودان تفيد باعتقال الجيش لعددٍ من الوزراء وسياسيين بارزين من بينهم قيادات "قوى الحرية والتغيير" المظلة المدنية التي قادت انتفاضة شعبية أطاحت بنظام الجنرال عمر حسن البشير 2019.04.11. رئيس الوزراء عبد اللّه حمدوك ذُكر في البداية إنه وضع تحت الإقامة الجبرية، وأكدت وزارة الثقافة والاعلام أنه نُقل بدوره إلى مكان مجهول بسبب "رفضه تأييد الانقلاب".

  • Sudan Khartum | Sicherheitskräfte

    السودان.. انقلاب عسكري يعصف بالانتقال الديمقراطي

    متمردون سابقون

    قائمة المعتقلين حسب وسائل الإعلام تطول تباعا لتشمل أيضا ياسر عرمان، نائب الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان وفق ما نشر حسابه على تويتر. وكانت جماعته المتمردة قد وقعت اتفاق سلام في 2020 مع السلطات الانتقالية متعهدة بالاندماج في الجيش. وعمل ياسر عرمان مؤخرا كمستشار لعبد الله حمدوك.

  • Sudan | Soldaten ARCHIV

    السودان.. انقلاب عسكري يعصف بالانتقال الديمقراطي

    إعلاميون وصحفيون

    الاعتقالات طالت أيضا إعلاميين وصحفيين، فقد اقتحمت قوات عسكرية مقر الإذاعة والتلفزيون في أم درمان، واحتجزت عدداً من العاملين. فيما تمّ قطع الانترنت، في وقت تواترت فيه تقارير عن توجه عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي إلى تعليق العمل بالوثيقة الدستورية التي تنظم المرحلة الانتقالية في البلاد.

  • Sudan Militärrat Abdel Fattah al Burhan

    السودان.. انقلاب عسكري يعصف بالانتقال الديمقراطي

    إعلان طلاق

    رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان أعلن الاثنين(2021.10.25) فرض حالة الطوارئ في السودان وحل مجلسي السيادة والوزراء. كما أعلن تعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية، وتجميد عمل لجنة إزالة التمكين، وإنهاء عمل ولاة السودان، مشيرا إلى التمسك باتفاق جوبا للسلام. وزارة الإعلام السودانية وصفت إجراءات البرهان بأنها "انقلاب عسكري".

  • Aufstand im Sudan

    السودان.. انقلاب عسكري يعصف بالانتقال الديمقراطي

    غضب وإنزال أمني

    على الفور خرج العشرات من المدنيين لشوارع الخرطوم وتم إحراق الإطارات، كما تم نشرت قوات الدعم السريع في شوارع العاصمة الخرطوم.

  • Krise in Sudan Demonstration Khartoum

    السودان.. انقلاب عسكري يعصف بالانتقال الديمقراطي

    دعوات للخروج إلى الشارع

    مباشرة بعد الاعتقالات دعت القوى الثورية وعلى رأسها "تجمع المهنيين السودانيين" المعارض، في حسابه على فيسبوك، إلى "الخروج للشوارع واحتلالها وإغلاق كل الطرق بالمتاريس، والإضراب العام عن العمل وعدم التعاون مع الانقلابيين، والعصيان المدني في مواجهتهم". رئيس الوزراء حمدوك بدوره طالب بـ "احتلال الشوارع دفاعاً عن الثورة". ذات الدعوات أطلقها أيضا حزبا "الأمة" و"الشيوعي".

  • Jeffrey Feltman UN-Untergeneralsekretär

    السودان.. انقلاب عسكري يعصف بالانتقال الديمقراطي

    ردود فعل دولية

    اجتمعت القوى الدولية بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على أن ما حدث في السودان فجر الاثنين انقلاب "مخالف للإعلان الدستوري والتطلعات الديمقراطية للشعب السوداني، وغير مقبول على الإطلاق"، كما جاء على لسان المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان الذي هدّد بوقف المساعدات إلى السودان.

  • USA New York | UN-Jahresversammlung | Félix Tshisekedi

    السودان.. انقلاب عسكري يعصف بالانتقال الديمقراطي

    قلق على مستقبل السودان

    قلق بالغ على مستقبل السودان شددت عليه تصريحات مسؤولين من الأمم المتحدة ودول غربية وسط مطالبات حثيثة إلى إعادة العملية الانتقالية إلى مسارها الصحيح. الاتحاد الأوروبي دعا إلى الإفراج عن قادة السودان المدنيين وشدد على وجوب "تجنّب العنف وسفك الدماء"، من جهته دعا الإتحاد الأفريقي إلى "الاستئناف الفوري للمشاورات بين المدنيين والعسكريين في إطار الإعلان السياسي والإعلان الدستوري".

  • Unruhen im Sudan | Demonstration

    السودان.. انقلاب عسكري يعصف بالانتقال الديمقراطي

    انقلاب بعد انقلاب

    الانقلاب الجديد جاء بعد أربعة أسابيع عن محاولة انقلاب فاشلة لم تفهم تفاصيله بعد. وبعد يومين من تظاهرات حاشدة نزل فيها عشرات الآلاف من السودانيين إلى شوارع المدن، دعماً لانتقال كامل للحكم إلى المدنيين، فيما كان أنصار العسكر يواصلون اعتصاماً أمام القصر الجمهوري وسط العاصمة الخرطوم منذ السبت الماضي، في مؤشر على الانقسام المهيمن على المشهد.

  • Krise in Sudan Abdalla Hamdok

    السودان.. انقلاب عسكري يعصف بالانتقال الديمقراطي

    مآل الثورة؟

    المشهد اليوم يوحي بنهاية اتفاق 2019، حين وقّع العسكريون والمدنيون الذين كانوا يقودون الحركة الاحتجاجية التي أطاحت بالرئيس البشير، اتفاقًا لتقاسم السلطة نصّ على فترة انتقالية من ثلاث سنوات تم تمديدها لاحقا. وبموجبه، تم تشكيل سلطة تنفيذية من الطرفين، على أن يتم تسليم الحكم لسلطة مدنية إثر انتخابات حرة. غير أن الشروخ اتسعت بين فريق يسعى إلى عودة العسكر إلى الحكم وفريق آخر يريدها "مدنية..مدنية". و.ب


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Sudan's Army chief Abdel Fattah al-Burhan (C) and paramilitary commander Mohamed Hamdan Dagalo (2nd L) lift documents alongside civilian leaders following the signature of an initial deal aimed at ending a deep crisis caused by last year's military coup, in the capital Khartoum on December 5, 2022. - The past year has seen near-weekly protests and a crackdown that pro-democracy medics say has killed at least 121, a spiralling economic crisis exacerbated by donors slashing funding, and a resurgence of ethnic violence in several remote regions. Divisions among civilian groups have deepened since the coup, with some urging a deal with the military while others insist on no partnership, no negotiation. (Photo by ASHRAF SHAZLY / AFP) (Photo by ASHRAF SHAZLY/AFP via Getty Images)

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Sudan's Army chief Gen. Abdel-Fattah Burhan, center, and others hold a document following the signature of an initial deal aimed at ending a deep crisis caused by last year's military coup, in Khartoum, Sudan, Monday, Dec. 5, 2022. Sudanâ€™s coup leaders and the main pro-democracy group signed a deal to establish a civilian-led transitional government following the military takeover last year. But key players refused to participate, and no deadline was set for the transition to begin. (AP Photo/Marwan)

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