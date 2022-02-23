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تأجير منشآت الطاقة الشمسية

أسعار الطاقة في الولايات المتحدة آخذة في الارتفاع. وهو ما يؤثر على الفقراء على وجه الخصوص. لذا اتخذ البعض في نيو أورلينز فكرة تجارية لتأجير أنظمة الطاقة الشمسية لذوي الدخل المنخفض. وهو ما يساهم في توفير المال وإنتاج الطاقة المستدامة.