تأجير منشآت الطاقة الشمسية

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أسعار الطاقة في الولايات المتحدة آخذة في الارتفاع. وهو ما يؤثر على الفقراء على وجه الخصوص. لذا اتخذ البعض في نيو أورلينز فكرة تجارية لتأجير أنظمة الطاقة الشمسية لذوي الدخل المنخفض. وهو ما يساهم في توفير المال وإنتاج الطاقة المستدامة.
تريد الحكومة الألمانية القادمة حل المشاكل التي تواجهها في عدة مجالات على رأسها جائحة كورونا والرقمنة وتحديث البنية التحتية وحماية البيئة. فيما يلقي نلقي نظرة على أبرز ما جاء في اتفاقية الائتلاف الحكومي القادم بهذا الشأن.
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