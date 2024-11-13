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سياسةألمانيا

تأثّر برامج ومواقع دويتشه فيله بسبب إضراب الموظفين عن العمل

١٣ نوفمبر ٢٠٢٤

ستتأثر برامج وخدمات مؤسسة دويتشه فيله خلال الفترة من 13 إلى 14 نوفمبر تشرين ثاني بسبب دعوة نقابات الموظفين إلى إضراب عن العمل.

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صورة من: picture alliance/dpa/Oliver Berg

دعت نقابات الموظفين إلى إضراب في  مؤسسة دويتشه فيله، خلال الفترة من 13 إلى 14 نوفمبر/تشرين الثاني. ولذلك قد تتأثر البرامج الحالية في المؤسسة الإعلامية بلغاتها المختلفة، بما في ذلك البث التلفزيوني، وكذلك الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي. نأسف لعدم تمكن DW من تزويد جمهورنا العزيز بالمحتوى المعتاد خلال هذا فترة الإضراب.

يشار إلى أن الحق في الإضراب محمي بموجب المادة التاسعة من  القانون الأساسي  (الدستور) الألماني، ولكل موظف حرية المشاركة في الإضراب.

ف.ي/م.س

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