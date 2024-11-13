تأثّر برامج ومنصّات دويتشه فيله بسبب إضراب الموظفين عن العمل

ستتأثر برامج وخدمات مؤسسة دويتشه فيله خلال الفترة من 13 إلى 14 نوفمبر تشرين ثاني بسبب دعوة نقابات الموظفين إلى إضراب عن العمل.

دعت نقابات الموظفين إلى إضراب في مؤسسة دويتشه فيله، خلال الفترة من 13 إلى 14 نوفمبر/تشرين الثاني. ولذلك قد تتأثر البرامج الحالية في المؤسسة الإعلامية بلغاتها المختلفة، بما في ذلك البث التلفزيوني، وكذلك الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي. نأسف لعدم تمكن DW من تزويد جمهورنا العزيز بالمحتوى المعتاد خلال هذا فترة الإضراب.

يشار إلى أن الحق في الإضراب محمي بموجب المادة التاسعة من القانون الأساسي (الدستور) الألماني، ولكل موظف حرية المشاركة في الإضراب.

ف.ي/م.س