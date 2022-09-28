تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على تقبلنا لذاتنا

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التمتع بجمال أخاذ وقوام ممشوق، إنها الصورة المتداولة للمؤثرين على إنستغرام وتيك توك وغيرها من المواقع. وهي ما دفع ريبيكا للتوقف عن تناول الطعام حتى انقطعت الدورة الشهرية. ولكن كيف تعلمت حب جسدها مجدداً؟
القسوة على الذات وحرمان الجسم من تناول الطعام الذي يرغب به قد تكون طريقة جيدة لخفض الوزن. ولكن هناك من لا يستطيع تحقيق ذلك، خصوصا في المراحل الأولى. لهؤلاء هناك طريقة جيدة تعتمد على "الحدس". فكيف يمكن تحقيق ذلك؟
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