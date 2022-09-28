 تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على تقبلنا لذاتنا | صحتك بين يديك | DW | 28.09.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

صحتك بين يديك

تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على تقبلنا لذاتنا

التمتع بجمال أخاذ وقوام ممشوق، إنها الصورة المتداولة للمؤثرين على إنستغرام وتيك توك وغيرها من المواقع. وهي ما دفع ريبيكا للتوقف عن تناول الطعام حتى انقطعت الدورة الشهرية. ولكن كيف تعلمت حب جسدها مجدداً؟

المزيد من المركز الإعلامي

لماذا لدينا أحلام رطبة؟

لماذا لدينا أحلام رطبة؟ 28.09.2022

حب الشباب: الأسباب والوقاية والعالج

حب الشباب: الأسباب والوقاية والعالج 28.09.2022

Gesunde Ernährung zurKkräftigung des Immunsystems

صحتك بين يديك - الاستمتاع بحياة صحية 22.09.2022

DW Sendung Good Shape | Aurelia Damann

تمارين مع أوريليا 22.09.2022

المزيد صحتك بين يديك

DW In Good Shape Sendungslogo arabisch

صحتك بين يديك - التمتع بصحة جيدة خلال مرحل البلوغ 28.09.2022

تمارين رياضية لتقوية الذراعين والظهر

تمارين رياضية لتقوية الذراعين والظهر 28.09.2022

نصائح وإرشادات للتعامل مع المراهقين

نصائح وإرشادات للتعامل مع المراهقين 28.09.2022

العلاقات الرقمية

العلاقات الرقمية 28.09.2022

اقرأ أيضا

Happy dieting woman

عد طفلاً من جديد واستمتع بحياتك مع نظام "الحمية الحدسية" 21.01.2021

القسوة على الذات وحرمان الجسم من تناول الطعام الذي يرغب به قد تكون طريقة جيدة لخفض الوزن. ولكن هناك من لا يستطيع تحقيق ذلك، خصوصا في المراحل الأولى. لهؤلاء هناك طريقة جيدة تعتمد على "الحدس". فكيف يمكن تحقيق ذلك؟