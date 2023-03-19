 تأثير غبار المنزل على الصحة | المستقبل الآن | DW | 26.03.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

المستقبل الآن

تأثير غبار المنزل على الصحة

موسم تنظيف المنازل في فصل الربيع شائع خاصة في مناطق الشتاء الباردة حيث يحرص السكان على تنظيف منازلهم بشكل جيد، فغبار المنازل يحوي جسيمات بلاستيكية ضارة ومبيدات حيوية.

المزيد من المركز الإعلامي

Auf dem Bild: Symbolbild Wasserstrudel. Rechte. picture alliance/chromorange/Steeger

اسأل! 19.03.2023

3d illustration, close up of microscope bacteriophage on red background

العاثيات كبديل للمضادات الحيوية 19.03.2023

++++Nur im Zusammenhang über den SWR-Beitrag verwenden+++++ Bewegungsforschung©SWR Still aus SWR-Beitrag 'Bewegungsforschung'.

قياس قدرات الحركة والتنقل 19.03.2023

Die Röntgenfotos zeigen die Vielfachknochenbüche eines jungen Mannes, der bei einem Motorradunfall zu Schaden kam.Aufnahme vom 23.05.2003. Der Unterschenkel wurde gleich dreimal gebrochen aber auch der Oberschenkel und die Hüfte waren durch Brüche in Mitleidenschaftgezogen. Mit viel Technik , mit Metallplatten und Nagelungen wurden die Schäden korrigiert. Die Aufnahmen zeigen auch verschiedene Stadien des Behandlungsprozesses und dokumentieren zugleich die Gefährlichkeit des Motorradfahrens. Foto: Klaus Rose dpa

معدات إصلاح الكسور في العظام 19.03.2023

المزيد المستقبل الآن

ARCHIV - 12.08.2015, Bayern, Manching: Eine Pflanze wächst auf trockenem und rissigem Boden. Der zu trockene Sommer bringt den Bauern dieses Jahr Ernteausfälle. Der Freistaat will angesichts des Klimawandels Maßnahmen zur langfristigen Sicherung der Wasserversorgung ergreifen. (zu dpa «Wasserknappheit: Huber will mit Millionenprogramm vorsorgen» vom 21.07.2018) Foto: Sven Hoppe/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

التغير المناخي يتسبب بانقراض الأنواع 26.03.2023

Symbolfoto: Ein Feuer brennt in einem Kaminofen in einer Wohnung. Berlin, 21.02.2020 || Modellfreigabe vorhanden

الخشب المحروق مصدر غبار سام 26.03.2023

09.02.2023 *** Oldenburg Ein grüner Aufkleber mit der Aufschrift «H2 Gas» klebt an einem neuen Wasserstoffbus der Verkehr und Wasser GmbH (VWG), der zuvor im Rahmen eines Pressetermins vorgestellt wurde. Nach einem Testbetrieb in den kommenden Wochen sollen die vier neuen Busse auf den Linien im Stadtgebiet zum Einsatz kommen. +++ dpa-Bildfunk +++

هيدروجين أخضر من إفريقيا 26.03.2023

DW Projekt Zukunft Sendungslogo Arabisch

المستقبل الآن - خطر التغير المناخي على الأنواع 26.03.2023

اقرأ أيضا

2016 +++++ Balcony with spring flowers on pots | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer. BG Bildergalerie Deutsche Balkonien Copyright: picture-alliance/Visionspictures

بعض الحب من أجل رعاية مثلى للنبات المنزلي! 04.06.2021

من منا لا يحب منظر الزهور والورود في شرفة منزله! فالورود والزرع بشكل عام يعطى شعورا بالراحة وله سحره الخاص، إذ يبعث الطاقة الإيجابية في النفوس. فكيف تعتني بالنباتات المنزلية للحفاظ عليها لوقت أطول ؟

Young woman about to sneeze MODEL RELEASED. Young woman about to sneeze, eyes closed. PUBLICATIONxINxGERxSUIxHUNxONLY SCIENCExPHOTOxLIBRARY F015/7297 Young Woman About to sneeze Model released Young Woman About to sneeze Eyes Closed PUBLICATIONxINxGERxSUIxHUNxONLY SCIENCExPHOTOxLIBRARY F015

قبل تناول الدواء.. أطعمة تساعدك على مقاومة حساسية الربيع! 15.06.2021

أعراض "حساسية الربيع" ليست بسيطة، وتجبر المصابين بها على الالتجاء فورا إلى أدوية تتسبب عادة في أعراض جانبية كثيرة، لكن هناك أطعمة لديها ذات المفعول ولا تتسبب في أي أضرار..تعرف معنا عليها!