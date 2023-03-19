تأثير غبار المنزل على الصحة

قبل تناول الدواء.. أطعمة تساعدك على مقاومة حساسية الربيع!

أعراض "حساسية الربيع" ليست بسيطة، وتجبر المصابين بها على الالتجاء فورا إلى أدوية تتسبب عادة في أعراض جانبية كثيرة، لكن هناك أطعمة لديها ذات المفعول ولا تتسبب في أي أضرار..تعرف معنا عليها!