تأثير غبار المنزل على الصحة

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موسم تنظيف المنازل في فصل الربيع شائع خاصة في مناطق الشتاء الباردة حيث يحرص السكان على تنظيف منازلهم بشكل جيد، فغبار المنازل يحوي جسيمات بلاستيكية ضارة ومبيدات حيوية.
من منا لا يحب منظر الزهور والورود في شرفة منزله! فالورود والزرع بشكل عام يعطى شعورا بالراحة وله سحره الخاص، إذ يبعث الطاقة الإيجابية في النفوس. فكيف تعتني بالنباتات المنزلية للحفاظ عليها لوقت أطول ؟
أعراض "حساسية الربيع" ليست بسيطة، وتجبر المصابين بها على الالتجاء فورا إلى أدوية تتسبب عادة في أعراض جانبية كثيرة، لكن هناك أطعمة لديها ذات المفعول ولا تتسبب في أي أضرار..تعرف معنا عليها!
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