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تأثير الوباء على العولمة - وماذا بعد؟

ينتشر فيروس جديد حول العالم، والعولمة أصبحت محل انتقادات عديدة. فماذا بعد هذا الوباء؟ البعض يدعو إلى الابتعاد عن العولمة، وعودة الاعتماد على المتوفر محليا. والبعض الأخر يفضل العمل الرقمي عن بعد وتسريع العولمة.