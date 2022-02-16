تأثير الوباء على العولمة - وماذا بعد؟

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ينتشر فيروس جديد حول العالم، والعولمة أصبحت محل انتقادات عديدة. فماذا بعد هذا الوباء؟ البعض يدعو إلى الابتعاد عن العولمة، وعودة الاعتماد على المتوفر محليا. والبعض الأخر يفضل العمل الرقمي عن بعد وتسريع العولمة.
تدرس الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات خطة من ثلاث مراحل للتخفيف الشامل من تدابير الحماية من فيروس كورونا بحلول 20 مارس/ آذار. ومن المتوقع أن يتخذ السياسيون قرارات يوم الأربعاء.
مع آواخر الشهر الحالي لن تكون الكمامة إلزامية في بريطانيا، ولا ينوي رئيس الوزراء جونسون تمديد تدابير الحجر على المصابين، بينما يواجه دعاوى لاستقالته رغم اعتذاره مرارا عن حضوره حفلا أثناء فرض الإغلاق العام.
بسبب جائحة كورونا، يضطر الكثيرون لحضور اجتماعات العمل عبر خاصية الفيديو. ولكن توصلت دراسة إلى أن إتمام الموظف للعمل عن بعد يمكن أن يؤثر على إنتاجيته، كما يمكن لقرار تشغيل الكاميرا أن يزيد اصابته بالإجهاد. كيف؟
هل تحذو ألمانيا حذو النمسا بفرض إغلاق تام للحياة العامة بسبب تفشي الموجة الرابعة من جائحة كورونا؟ إجراء قاسي يتردد السياسيون في فرضه أمام المعارضة الشعبية، غير أن هناك مؤشرات تؤكد توجه ألمانيا للإغلاق الشامل.
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