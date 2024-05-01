هل يخلو الهيفي ميتال من لمسة أنثوية؟

منذ بداية السبعينيات يهيمن الرجال على مشهد موسيقى الهيفي ميتال الصاخبة. أنحن بصدد صورة نمطية خالصة على صعيد لعبت النساء فيه دورا هاماً منذ البداية؟ لمعرفة المزيد التقينا نجمات من هذا المجال ضمن فعاليات أكبر مهرجان لموسيقى الهيفي ميتال في ألمانيا.

صورة من: DW

عندما ظهرت موسيقى الهيفي ميتال في السبعينيات مع فرق مثل ديب بيربل و لد زبلين أو بلاك سابث، كان الذكور يهيمنون على المشهد بوضوح. يرجع ذلك إلى أنه كان يُنظر إلى موسيقى الميتال على أنها قاسية وعنيفة وصاخبة، وهو ما لا يتناسب بالضرورة مع "الخصال الأنثوية التقليدية".

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إلا أن المرأة كانت جزءا من هذا المشهد من البداية، كمحبة للميتال وكموسيقية أيضا. في عام 1990 ظهرت فرقة تضم مغنية رئيسية في فاكن وهي أكس آن سيكس. في السنوات التي تلت ذلك شاركت هذه الفرقة الموسيقية من مدينة كيل مرارا في المهرجان. تماما كأيقونة الميتال دورو بيش، التي ظهرت لأول مرة في 1993 في مهرجان فاكن لموسيقى الميتال.

صورة من: DW

سنصحبكم إلى هناك لنتعرف على تاريخ مشاركة النساء في هذا المشهد الموسيقي. نلتقى المغنية دورو بيش، وفرقا مثل بورنينغ ويتشز، وسليف تو سايرنز أو نرفوزا - وجميعها فرق صاحبة بصمة نسائية قوية في مشهد الهيفي الميتال.