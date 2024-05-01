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هل يخلو الهيفي ميتال من لمسة أنثوية؟

١٨ مايو ٢٠٢٤

منذ بداية السبعينيات يهيمن الرجال على مشهد موسيقى الهيفي ميتال الصاخبة. أنحن بصدد صورة نمطية خالصة على صعيد لعبت النساء فيه دورا هاماً منذ البداية؟ لمعرفة المزيد التقينا نجمات من هذا المجال ضمن فعاليات أكبر مهرجان لموسيقى الهيفي ميتال في ألمانيا.

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Arts Unveiled Women and Heavy Metal
صورة من: DW

عندما ظهرت موسيقى الهيفي ميتال في السبعينيات مع فرق مثل ديب بيربل و لد زبلين أو بلاك سابث، كان الذكور يهيمنون على المشهد بوضوح. يرجع ذلك إلى أنه كان يُنظر إلى موسيقى الميتال على أنها قاسية وعنيفة وصاخبة، وهو ما لا يتناسب بالضرورة مع "الخصال الأنثوية التقليدية".

Heavy-Metal-Festival Wacken Open Air (W:O:A) startet
صورة من: picture alliance/dpa

إلا أن المرأة كانت جزءا من هذا المشهد من البداية، كمحبة للميتال وكموسيقية أيضا. في عام 1990 ظهرت فرقة تضم مغنية رئيسية في فاكن وهي أكس آن سيكس. في السنوات التي تلت ذلك شاركت هذه الفرقة الموسيقية من مدينة كيل مرارا في المهرجان. تماما كأيقونة الميتال دورو بيش، التي ظهرت لأول مرة في 1993 في مهرجان فاكن لموسيقى الميتال. 

Deutschland Wacken festival Heavy Metal
صورة من: DW

سنصحبكم إلى هناك لنتعرف على تاريخ مشاركة النساء في هذا المشهد الموسيقي. نلتقى المغنية دورو بيش، وفرقا مثل بورنينغ ويتشز، وسليف تو سايرنز أو نرفوزا - وجميعها فرق صاحبة بصمة نسائية قوية في مشهد الهيفي الميتال.

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