 تأثير الكحول على الذاكرة | صحتك بين يديك | DW | 11.05.2023

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صحتك بين يديك

تأثير الكحول على الذاكرة

ماذا يحدث بالضبط نتيجة فقدان الذاكرة المؤقت عندما يفرط المرء في شرب الكحول؟ هل يمكن أن يؤدي ذلك إلى إتلاف أدمغتنا والتسبب في الإصابة بالخرف؟

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Im Brachytherapiezentrum Chemnitz wird von einem Team von Urologen, Fachärzten für Strahlentherapie und Strahlenphysikern am Dienstag (25.04.2006) ein Patient mit Prostatakrebs behandelt. Die Strahlenphysiker Joachim Zwinscher und Rolf Baumann sowie die Fachärztin für Strahlentherapie Susan Weiß (l-r) errechnen am Computer die exakten Koordinaten für den chirurgischen Eingriff. Bei dem Interstitiellen LDR-Brachytherapieverfahren werden dem Patienten winzige radioaktive Metallstifte, so genannte Seeds, direkt in das erkrankte Prostatagewebe appliziert. Durch moderne dreidimensionale Ultraschall-Technik können die Seeds präzise durch den Operateur plaziert werden. Der Tumor wird praktisch von innen bestrahlt. Damit wird die Strahlenbelastung minimiert und nur der Tumor wird der radioaktiven Strahlung ausgesetzt. Die Methode eignet sich besonders für Betroffene mit einem Alter von über 60 Jahren, die an einem Prostatakarzinom im Frühstadium leiden. Foto: Wolfgang Thieme dpa/lsn +++(c) dpa - Bildfunk+++

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