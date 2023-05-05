تأثير الكحول على الذاكرة

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ماذا يحدث بالضبط نتيجة فقدان الذاكرة المؤقت عندما يفرط المرء في شرب الكحول؟ هل يمكن أن يؤدي ذلك إلى إتلاف أدمغتنا والتسبب في الإصابة بالخرف؟
بمحض الصدفة، حدد باحثون من مشفى شاريته في برلين منطقة في الدماغ يمكن استهدافها لعلاج الزهايمر بطريقة "التحفيز العميق للدماغ" (TSH).
التقدم في السن هو أكبر عامل خطر للإصابة بالخرف. لكن ماذا لو أن الشخص المصاب بالخرف، شاب يبلغ من العمر 19 عاماً فقط. حالة هذا الشاب من الصين، حيرت العلماء. فما التفسير العلمي لها؟
العقل السليم في الجسم السليم، مقولة صحيحة تماما. إذ أن صحة الجسم والدماغ تبدأ مع اختيار المواد الغذائية الصحيحة وتجنب بعض أنواع الأطعمة التي تنعكس آثارها سلبا على صحة الدماغ. فما هي أسوأ الأطعمة على صحة الدماغ؟
إن كنت ترغب في تقوية ذاكرتك والحفاظ على قدرتك على تذكر الأشياء والتمتع بذهن متقد ونشيط، عليك بممارسة هذه الأنشطة بشكل مستمر. سبع نصائح ستبعد عنك شبح الإصابة بالزهايمر وغيره من الأمراض المرتبطة بتراجع القوى الذهنية.
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