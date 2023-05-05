تأثير الكحول على الذاكرة

عمره 19 عاماً.. أصغر مصاب بالخرف في العالم!

التقدم في السن هو أكبر عامل خطر للإصابة بالخرف. لكن ماذا لو أن الشخص المصاب بالخرف، شاب يبلغ من العمر 19 عاماً فقط. حالة هذا الشاب من الصين، حيرت العلماء. فما التفسير العلمي لها؟