 تأثير الجائحة على المكفوفين | DW الأخبار | DW | 17.11.2022

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تأثير الجائحة على المكفوفين

الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة يتأثرون بشكل خاص من إجراءات الجائحة، فأبسط الأشياء في الحياة اليومية تُشكل تحديا لهم. يتحدث طالب ضرير في أوغندا عن كيفية تأقلمه مع حياته اليومية في زمن الجائحة

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