تأثير الجائحة على المكفوفين

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الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة يتأثرون بشكل خاص من إجراءات الجائحة، فأبسط الأشياء في الحياة اليومية تُشكل تحديا لهم. يتحدث طالب ضرير في أوغندا عن كيفية تأقلمه مع حياته اليومية في زمن الجائحة
وجدت لجنة رسمية أن المسلمين في ولاية برلين يتعرضون للتمييز في مؤسسات الدولة، وقدمت اللجنة عدداً من التوصيات، بما في ذلك إلغاء "قانون الحياد" في الولاية.
تتمتع فيردا أتامان بخبرة شخصية ومهنية للقيام بدور رئيسة مكتب مكافحة التمييز في ألمانيا. لكن ترشيحها للمنصب أثار جدلا واسعا بين الأوساط السياسية في ألمانيا واختلفت الآراء ما بين مؤيد لترشيحها ورافض له.
رغم تغلبهن على العديد من الصعوبات في الحياة اليومية فإن الطريق مازال شاقا وطويلا أمامهن. ثلاث سيدات من ألمانيا، كرواتيا والعراق يتحدثن عن "معاناة مزدوجة" للنساء من ذوات الإعاقة وما تغير في حياتهن بعد جائحة كورونا.
في مثل هذا اليوم من عام 1990 أعلنت منظمة الصحة العالمية حذف المثلية الجنسية من قائمة الأمراض النفسية، ورغم ذلك "يواجه الأشخاص المثليون ومزدوجو الجنسي والعابرين الجنسيين في جميع أنحاء العالم التمييز لمجرد كونهم مختلفين".
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