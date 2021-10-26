تأثير التحول المناخي على الحيوانات

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سؤال المشاهدين لهذا الأسبوع وصلنا من محمد رجب من مصر وفيه يسأل عن مدى تأثير التغير المناخي على الحيوانات.
في أجواء احتفالية مهيبة مزجت بين المؤثرات التكنولوجية الحديثة وعمق التاريخ القديم، أعادت مصر افتتاح طريق أثري في مدينة الأقصر الجنوبية يعود لنحو 3400 عام.
كشف تقرير إعلامي أنّ فرنسا تُقدّم معلومات استخباريّة للسلطات المصريّة، تستخدمها القاهرة ضد فئة لا علاقة لها بالجهاديين بخلاف ما هو متّفق عليه، مستشهدًا بـ"وثائق دفاع سرّية" تظهر انحراف هذه المهمّة الفرنسيّة عن مسارها.
انتقدت هيومن رايتس ووتش استضافة مصر قمة المناخ المقبلة، معتبرة أن القاهرة قد تستخدمها "لتبييض سجلها المروع من انتهاكات حقوق الإنسان". وطالبت المنظمة الدول المشاركة في القمة بالضغط على القاهرة للإفراج عن آلاف السجناء.
حكمت محكمة مصرية على الناشط البارز وعضو البرلمان السابق زياد العليمي بالسجن خمس سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة، حسبما أعلن مصدر قضائي مصري. كما حُكم على الصحفي هشام فؤاد والناشط السياسي حسام مؤنس بالسجن أربع سنوات.
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