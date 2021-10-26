 تأثير التحول المناخي على الحيوانات | المستقبل الآن | DW | 28.11.2021

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المستقبل الآن

تأثير التحول المناخي على الحيوانات

سؤال المشاهدين لهذا الأسبوع وصلنا من محمد رجب من مصر وفيه يسأل عن مدى تأثير التغير المناخي على الحيوانات.

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Schweiz, Wallis, 04.08.2018 Der Rhonegletscher ist ein Talgletscher im Quellgebiet der Rhone im aeussersten Nordosten des Kantons Wallis in den Zentralalpen der Schweiz. Er ist knapp acht Kilometer lang, weist eine durchschnittliche Breite von ungefaehr zwei Kilometer auf und bedeckt eine Flaeche von ungefaehr 16 km2. Foto: Der Rhonegletscher entsteht am verhaeltnismaessig flachen Suedwesthang des Winterbergmassivs am Dammastock auf rund 3600 m ü. M. Die Gletscherzunge befindet sich derzeit knapp ueber 2200 m oberhalb eines steilen Felshangs. Hier entspringt die Rhone. Der Rhonegletscher *** Switzerland Valais 04 08 2018 The Rhone glacier is a valley glacier in the headwaters of the Rhone in the easternmost northeast of the canton of Valais in the central Alps of Switzerland. It is nearly eight kilometers long, has an average width of

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