 تأثير اصلاحات القضاء الإسرائيلية على مستقبل العلاقات مع أمريكا؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 06.08.2023

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سياسة واقتصاد

تأثير اصلاحات القضاء الإسرائيلية على مستقبل العلاقات مع أمريكا؟

باتت إسرائيل قضية انتخابية في الولايات المتحدة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري إذ تتزايد انتقادات الديمقراطيين للمشروع الإسرائيلي الخاص بالتغيير القضائي، فيما يتعهد الجمهوريون بـ "دعمهم المطلق" لحكومة نتانياهو.

بايدن يلتقي الرئيس الإسرائيلي

التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن بنظيره الإسرائيلي في يوليو / تموز فيما جرى تأجيل الاجتماع مع نتنياهو

تركز السياسة الخارجية لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في الوقت الراهن على الملفين الصيني والأوكراني، بيد أنه بوصلة السياسة الخارجية سوف تتجه صوب الشرق الأوسط حتى لو كان هذا الأمر سوف يلقي بظلاله على الداخل الأمريكي وذلك عقب إقرار الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يحد من بعض صلاحيات المحكمة العليا وسط احتجاجات ضخمة ومستمرة.

مختارات

مع اعلان الرئيس الأميركي جو بايدن اموافقته على عقد لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تسود الاحتجاجات في المدن الإسرائيلية دعما للقضاء وذلك عشية زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ للبيت الأبيض.

وتضرب العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة بجذورها في التاريخ إذ توفر الولايات المتحدة دعما لإسرائيل بما يعادل 3.5 مليار دولار سنويا يذهب جُل هذه المساعدات إلى دعم قدرات إسرائيل الدفاعية وتعزيز التكنولوجيا العسكرية.

فمنذ نهاية الحرب العالمية الثانية، باتت إسرائيل أكبر متلق لإجمالي المساعدات العسكرية الأمريكية التي تصل إلى قرابة 158 مليار دولار، بيد أنه مع إقرار الإصلاحات القضائية الأخيرة في إسرائيل، بدت مؤشرات تصدعات في العلاقات الوثيقة بين واشنطن وتل أبيب.

الانتقادات بين الحلفاء

ووصف مراقبون تصريحات بايدن عقبإقرار الكنيست مشروع القانون في 24 يوليو / تموز الماضي بـ "المؤسفة" و "غير مسبوقة" و "استثنائية" في ضوء إصرار رؤساء الولايات المتحدة السابقين على الإشارة إلى قوة العلاقات مع إسرائيل.

قبل أيام، أعرب بايدن في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن قلقه إزاء الوضع السياسي في إسرائيل، قائلا إن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تضم بعض "الأعضاء الأكثر تطرفا" على الإطلاق الذين باتوا "جزء من المشكلة" خاصة من يقولون "إنه يمكننا الاستقرار في أي مكان نريد والفلسطينيون ليس لهم الحق في أن يكونوا هنا".

مظاهرات احتجاج في إسرائيل

مشروع الإصلاح القضائي يعمق انقسام المجتمع الإسرائيل ويحذر مراقبون من وقوف البلاد على شفا أزمة وطنية

وتعد تصريحات بايدن غير معتادة وتأتي على نقيض الأعراف الدبلوماسية إذ من النادر أن يُقدم رئيس أمريكي على الحديث عن أزمة سياسية داخلية لدولة حليفة وصديقة مثل إسرائيل. وعزا مراقبون الموقف الأخير الذي صدر عن بايدن إلى الضغوطات الكبيرة التي يتعرض لها.

غضب يهود الشتات

وعقب تمرير مشروع قانون الإصلاح القضائي، قام "المؤتمر اليهودي العالمي" بنشر إعلانات على صفحات كاملة في كبرى الصحف الأمريكية مثل واشنطن بوست ونيويورك تايمز، قائلا: "نحن يهود الشتات! نمتنع عادة عن التدخل في السياسة الإسرائيلية لأننا حريصون على احترام سيادتها، لكن اليوم بات مستقبل إسرائيل على المحك. فدولة الشعب اليهودي تواجه خطرا وجوديا وشيكا".

وقبل صدور مثل هذا البيان، كان من غير المعقول أن يقدم "المؤتمر اليهودي العالمي" على انتقاد إسرائيل بشكل علني.

ديمقراطيون ينتقدون الإصلاحات 

ومنذ تزايد الجدل حيال مشروع الإصلاحات القضائية في إسرائيل، باتت القضية موضع نقاش داخل الأروقة السياسية الأمريكية.

فقد وصف جيرولد نادلر، عضو الكونغرس الأمريكي عن حزب الديمقراطي، المصادقة الجزئية على القانون بأنه "يوم أسود للديمقراطية الإسرائيلية".

ويعد نادلر، السياسي الذي ينحدر من عائلة يهودية أرثوذكسية، من أكثر أعضاء الحزب الديمقراطي دفاعا عن إسرائيل خاصة في وقت الأزمات.

ويُضاف إلى ذلك، قيام أصوات داخل الجناح التقدمي للحزب الديمقراطي بالضغط على إدارة بايدن لتبني موقف أكثر انتقادا لإسرائيل فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية مع دعوات لقطع الدعم المالي المقدم لإسرائيل في أعقاب الجدل القائم حول الإصلاحات القضائية في إسرائيل.

 "الدعم المطلق" لإسرائيل

في المقابل، يسعى أعضاء بارزون في الحزب الجمهوري إلى استغلال قضية الإصلاحات القضائية في إسرائيل لصالحهم إذ خرج نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس ليصرح قائلا: "انشغال الديمقراطيين بمحاولة التدخل في التفاصيل الدقيقة الخاصة بالسياسة الداخلية الإسرائيلية يعد بالأمر الخاطئ". وأكد بنس خلال الأسابيع الأخيرة على "دعمه المطلق" لإسرائيل.

وإزاء ذلك، طرح ستيفن كوك، الزميل الأول لدراسات الشرق الأوسط بمجلس العلاقات الخارجية الأمريكية، تساؤلا مفاده: "ما هي الخطوة التي سوف يقدم عليها الرئيس الأمريكي الحالي في هذا الوضع الصعب؟"

نتنياهو وترامب في حملة 2019 الانتخابية

ظهر نتنياهو إلى جوار ترامب في حملة دعائية لحزب الليكود عام 2019

وفي مقابلة مع DW، أضاف "بايدن بات في مأزق استراتيجي. الرئيس لا يريد أن يخوض معركة مع الإسرائيليين قبل الانتخابات خاصة وأن خصومه في الحزب الجمهوري قد وضعوا إسرائيل في صلب القضايا الرئيسية التي تشمل الإجهاض والسلاح وخفض الضرائب".

وشدد على أنه من غير الواقعي أن يُقدم بايدن على قطع المساعدة العسكرية لإسرائيل، قائلا: "فرصة حدوث ذلك صفر".

ويتفق في هذا الرأي بريت بروين، الخبير في الشؤون السياسية الذي عمل في إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

وقال "من غير المرجح قطع المساعدات عن إسرائيل، سنرى المزيد من التحركات الرمزية لإظهار قلقنا بشكل أكثر علانية بما يشمل تأخير زيارة رئيس الوزراء إلى البيت الأبيض أو تقليل رحلات المسؤولين الأمريكيين رفيعي المستوى إلى إسرائيل".

في انتظار ترامب

ويعتقد بروين أن نتنياهو يعول على إعادة انتخاب دونالد ترامب خلال الانتخابات الرئاسية أواخر العام المقبل.

ويقول آرون ديفيد ميلر، الباحث البارز في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، "لقد خلقت إدارة ترامب زخما وفرطا في النشاط في إسرائيل لمدة أربع سنوات حيث أقدمت على الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل والاعتراف بسيادتها على مرتفعات الجولان."

وأضاف "سوف نرى أعضاء من الحزب الجمهوري ومحافظين ومسيحيين انجيليين ويهود محافظين في الولايات المتحدة يتجمعون بشكل أساسي لدعم ترامب لأنه لن يطرح أي أسئلة فهو لا يهتم بما تفعله حكومة نتنياهو طالما أنه يحصل على ما يحتاجه. إنه بمثابة دعم أعمى".

إينيس بول/ م ع / ع.أ.ج

  • Gründung des Staates Israel 1948 Premierminister Ben-Gurion (picture-alliance/dpa)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    "انتصار الأمل"

    في الـ 14 من أيار/مايو 1948 أعلن رئيس الوزراء ديفيد بن غوريون قيام دولة إسرائيل. ومما قاله بن غوريون آنذاك: "لم يفقد الشعب اليهودي الأمل مطلقاً. ولم تنقطع صلواته للحرية وللعودة إلى وطنه. واليوم عاد اليهود إلى وطنهم الأصلي. وصار لهم دولة خاصة بهم".

  • Archivbild vom israelischen Flagge vor den Vereinigten Nationen 1948 (Getty Images/AFP)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    انتصار دبلوماسي

    بعد ذلك مباشرة تم في نيويورك رفع علم الدولة الجديدة أمام مبنى الأمم المتحدة. وبالنسبة للإسرائيليين شكل ذلك خطوة إضافية نحو الأمن والحرية. وأخيراً أصبح لهم دولة معترف بها دولياً.

  • Timeline 2er Weltkrieg Auschwitz wird befreit (picture-alliance/dpa/akg-images)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    الساعة المظلمة

    يمكن قراءة أهمية تأسيس دولة إسرائيل على خلفية الهولوكوست. فالنازيون قتلوا خلال الحرب العالمية الثانية ستة ملايين يهودي. الصورة لمعتقلين في معسكر أوسشفيتس.

  • Israel Unabhängigkeitskrieg1948 flüchtende Palästinenser (picture-alliance/CPA Media)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    "النكبة" ـ الكارثة

    يحيي الفلسطينيون يوم تأسيس دولة إسرائيل كيوم "نكبة" بالنسبة لهم؛ إذ توجب على نحو 700.000 فلسطيني مغادرة أراضيهم. وعليه فإن تأسيس دولة إسرائيل هو بداية ما يسمى "صراع الشرق الأوسط" الذي لم يتم حله حتى بعد مرور 70 عاماً عليه.

  • Bildergalerie Ausstellung Ihr glücklichen Augen (Photo House Pri-Or, Tel Aviv)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    العمل من أجل المستقبل

    الطريق السريع رقم 2 تربط بين مدينتي تل أبيب ونتانيا وتوثق كذلك لإرادة انبعاث الدولة الفتية. وتم تدشين الطريق في 1950 من قبل وزيرة العمل الإسرائيلية غولدا مايير التي فرضت على البلاد بعد توليها رئاسة الحكومة نهج تحديث اقتصادي واجتماعي صارم.

  • Kinder im Kibbuz ca. 1950 (G. Pickow/Three Lions/Hulton Archive/Getty Images)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    كيبوتس

    الكيبوتسات هي تجمعات سكنية تعاونية تم إشادتها في كل أنحاء إسرائيل، ولاسيما في السنوات الأولى بعد تأسيس الدولة. وفيها طبق اليهود العلمانيون وأيضاً من ذوي التوجهات الاشتراكية تصوراتهم حول المجتمع.

  • Sechstagekrieg - israelische Panzer in den Golanhöhen - Syrien (Imago/Keystone)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    الدولة الحصينة

    استمرت التوترات مع الجيران العرب. وفي 1967 أدت تلك التوترات إلى "حرب الأيام الستة" التي انتصرت فيها إسرائيل على مصر والأردن وسوريا ولبنان، التي كانت مدعومة أيضا من وحدات سعودية ويمنية أقل. وفي الوقت نفسه بسطت إسرائيل سيطرتها على القدس الشرقية والضفة الغربية ـ وكان ذلك بداية توترات وحروباً إضافية في المنطقة.

  • Olympia Attentat von München 1972 (dapd)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    انتصار وموت

    في الألعاب الأولمبية في 1972 بميونيخ أحرز السباح اليهودي الأمريكي مارك شبيتس سبعة أرقام قياسية عالمية. وفي منتصف الدورة الأولمبية اقتحم إرهابيون فلسطينيون القرية الأولمبية واحتجزوا الرياضيين الإسرائيليين كرهائن. وانتهت محاولة تحريرهم من قبل الشرطة الألمانية بكارثة: إذ قتل الإرهابيون الرياضيين الإسرائيلين المحتجزين.

  • Symbolbild Israel Siedlungen im Westjordanland (picture-alliance/newscom/D. Hill)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    مستوطنات في أرض العدو

    سياسة الاستيطان الإسرائيلية عامل تسخين دائم للنزاع مع الفلسطينيين. وتتهم سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية إسرائيل بمنع قيام دولة فلسطينية مستقبلية من خلال بناء مزيد من المستوطنات. وحتى الأمم المتحدة تشجب بناء المستوطنات، إلا أن إسرائيل إلى يومنا هذا لا تعبأ بذلك.

  • Gazastreifen Erste Intifada 1987 (picture-alliance/AFP/E. Baitel)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    غضب وكراهية وحجارة

    في شتاء 1987 احتج الفلسطينيون ضد الحكم الإسرائيلي في الأراضي المحتلة. وتفجرت الاحتجاجات في مدينة غزة وانتقلت بسرعة إلى القدس الشرقية والضفة الغربية. واستمرت تلك الانتفاضة على مدار سنوات وانتهت بتوقيع اتفاقيات أوسلو في 1993.

  • USA Weißes Haus Unterzeichnung von Oslo 1 Präsident Bill Clinton (M) Israels Premierminister Yitzhak Rabin und PLO Vorsitzender Jassir Arafat (picture-alliance/CPA Media )

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    وأخيراً السلام؟

    بوساطة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون باشر رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين والزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في 1993 محادثات سلام. وانتهت هذه المفاوضات بتوقيع "اتفاقية أوسلو" وبالاعتراف المتبادل.

  • Israel 1995 - Premierminister Peres (Getty Images/AFP/J. Delay)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    كرسي فارغ

    اغتال طالب حقوق متطرف إسحاق رابين في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 1995. نسف الاغتيال عملية السلام وكشف الانقسام السياسي داخل المجتمع الإسرائيلي؛ فقد زادت الفجوة بين اليهود المعتدلين والمتطرفين، وكذلك بين العلمانيين والأصوليين. الصورة تظهر رئيس الوزراء السابق شيمون بيريس بجانب الكرسي الفارغ لسلفه.

  • Altbundespräsident Johannes Rau gestorben Johannes Rau (picture-alliance/dpa)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    محاولة قول ما لا يمكن قوله

    الإبادة الجماعية بحق اليهود تؤثر إلى يومنا هذا على العلاقات الألمانية الإسرائيلية. وفي شباط/فبراير 2000 كان الرئيس الألماني الأسبق يوهانس راو أول رئيس ألماني يلقي كلمة باللغة الألمانية أمام الكنسيت. طلب راو العفو من أجل صالح الأبناء والأحفاد.

  • Israel Mauerbau 2002 (picture-alliance/dpa/dpaweb/S. Nackstrand)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    الجدار الإسرائيلي

    سياسة الاستيطان الإسرائيلية وراء تسخين المواجهة مع الفلسطينيين. وفي عام 2002 شيدت إسرائيل جداراً يبلغ طوله 107 كيلومتراً في الضفة الغربية. ورغم أن الجدار قلل من أعمال العنف، إلا أنه لم يحل المشاكل السياسية للنزاع المستمر منذ 70 عاماً بين الشعبين.

  • Israel Besuch Außenminister Maas in Yad Vashem (picture-alliance/dpa/I. Yefimovich)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    انحناء أمام الموتى

    وزير الخارجية الألماني الجديد هايكو ماس يسير بخطى ثابتة على تقليد التقارب الألماني الإسرائيلي. وقادته رحلته الخارجية الأولى كوزير للخارجية إلى إسرائيل. وفي آذار/مارس 2018 وضع ماس إكليلاً من الورود على النصب التذكاري ياد فاشيم إجلالاً لضحايا الهولوكوست.


 