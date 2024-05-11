تأثيرات تغير المناخ باتت تهدد تعليم ملايين الأطفال في العالم

تشكلت موجة حر استثنائية في آسيا مؤخرا، ما أدى إلى إغلاق المدارس وتعطيل عملية التعليم. يكشف هذا الحدث النقاب عن التهديدات المتنامية التي يشكلها تغير المناخ على التعليم، حيث يصبح تأمين بيئة تعليمية آمنة ومستدامة تحديًا.

تجسّدت آثار تغير المناخ على قطاع التعليم خلال الشهر الماضي بشكل واضح، حيث شهدت آسيا موجة حر استدعت إغلاق المدارس. وفي حين ساهمت الأمطار في التخفيف من حدة المشكلة في بعض المناطق، إلا أن الخبراء يحذرون من تفاقم هذه المشكلة في المستقبل.

وتشهد درجات الحرارة في آسيا ارتفاعاً بسرعة أكبر من المتوسط العالمي، مع موجات حر أطول زمنياً وأكثر تواتراً وشدة، لكنّ ارتفاع درجات الحرارة ليس التحدي الوحيد. فمع الجو الأكثر دفئاً، تزداد الرطوبة، ما قد يؤدي إلى هطول أمطار غزيرة وفيضانات يمكن أن تلحق الضرر بالمدارس أو تغلقها لاستخدامها كملاجئ.

إلى ذلك، يمكن أن يؤديارتفاع درجات الحرارة إلى حرائق غابات وارتفاع في مستويات التلوث، ما يجبر المدارس أيضاً على إغلاق أبوابها، كما حدث بالفعل في الهند أو أستراليا.

أزمة المناخ في شرق آسيا

وحذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) العام الماضي من أن "أزمة المناخ أصبحت بالفعل حقيقة واقعة بالنسبة للأطفال في شرق آسيا والمحيط الهادئ". وفي المناطق الريفية، يمكن للأسقف الحديدية المموجة أن تحوّل قاعات التدريس إلى فرن حقيقي، وأحيانا تنفد الكهرباء اللازمة لتشغيل المراوح.

وفي بنغلادش وأماكن أخرى، غالباً ما يمشي الطلاب مسافات طويلة من المدرسة وإليها، ما يعرضهم لخطر الإصابة بضربة شمس.

وفي هذا الإطار، تشكّل موهوا أكتر نور، ابنة الـ13 عاماً، دليلاً حياً على ذلك. فمنذ أن أُغلقت مدرستها، وهي تختنق في الغرفة الوحيدة في منزلها في دكا، عاصمة بنغلادش.

ومع تكرار انقطاع التيار الكهربائي، لا تستطيع الفتاة الاعتماد على مروحة لتبريد منزلها الضيق. وقالت لوكالة فرانس برس الشهر الماضي "الحرارة لا تطاق"، مضيفة "مدرستنا مغلقة، ولا أستطيع الدراسة في المنزل".

درجات حرارة قياسية في المدارس

وكان شهر نيسان/أبريل الشهر الحادي عشر على التوالي الذي يشهد درجات حرارة قياسيةعلى مستوى العالم. وفي بنغلادش، تبدو هذه الظاهرة واضحة، كما يشير شومون سينغوبتا، المدير الوطني لمنظمة "سايف ذي تشيلدرن" غير الحكومية. ويقول "ليست درجات الحرارة أعلى فحسب، بل وتدوم لفترة أطول بكثير".

وفي آسيا، فإن أغلب المدارس غير مجهزة للتعامل مع العواقب المتزايدة لتغير المناخ. ويقول سينغوبتا إن المدارس في المناطق الحضرية في بنغلادش غالباً ما تكون مكتظة وسيئة التهوية.

وتقول أخصائية الصحة في منظمة اليونيسف لبلدان شرق آسيا والمحيط الهادئ سلوى الإرياني إن إغلاق المدارس يمكن أن تكون له تداعيات خطيرة "خصوصاً على الأطفال في المجتمعات الفقيرة والضعيفة الذين لا يستطيعون الوصول إلى الموارد مثل أجهزة الكمبيوتر والإنترنت والكتب"، أو إلى منزل محمي بشكل كاف من الحرارة.

ويقول سينغوبتا إن ترك الأطفال في بعض الأحيان من دون إشراف والديهم الذين لا يستطيعون تحمّل تكاليف الإقامة معهم، يجعلهم أكثر عرضة لأن يصبحوا ضحايا للاتجار أو لأن يُجبروا على العمل أو الزواج.

المناخ والتسرب المدرسي

وأظهرت أبحاث أجرتها منظمة اليونيسف في بورما أن نقص المحاصيل الناجم عنارتفاع درجات الحرارة وعدم القدرة على التنبؤ بهطول الأمطار يدفع الأسر إلى إخراج أطفالها من المدارس لكي يساعدوا الأهل، أو بسبب عدم توفر الوسائل اللازمة لدفع تكاليف التعليم. واتّخذت بعض الدول الغنية في المنطقة خطوات لضمان عدم تأثر التعليم بتغير المناخ.

وفي اليابان، كان أقل من نصف المدارس العامة مكيفة الهواء في عام 2018، لكن هذا الرقم ارتفع إلى أكثر من 95 بالمائة بحلول عام 2022.

ويؤكد سينغوبتا أن البلدان النامية بحاجة إلى المساعدة للاستثمار في تحديث البنية التحتية. ولكن الحل الحقيقي الوحيد للأزمة يتلخص في معالجة السبب الجذري لها: تغير المناخ.

وتوضح الأبحاث أنالتغير المناخي يؤثر بشكل غير مباشر على التعليم أيضًا، حيث يضطر بعض الأهالي لسحب أطفالهم من المدارس بسبب تدهور الأحوال المعيشية نتيجة لتغير المناخ.

إن مواجهة هذا التحدي تتطلب جهوداً كبيرة ومستدامة، بما في ذلك تحديث البنية التحتية للمدارس وتقديم الدعم للأسر المتضررة. ومع ذلك، يبقى التعامل مع السبب الجذري لهذه المشكلة - التغير المناخي - هو الحل الوحيد الفعّال لحماية مستقبل التعليم.

ع.أ.ج/ ع ج (ا ف ب)