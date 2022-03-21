 تأثر العالم بالحرب في أوكرانيا من ناحية الحبوب والزيوت | DW الأخبار | DW | 24.02.2023

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تأثر العالم بالحرب في أوكرانيا من ناحية الحبوب والزيوت

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