تأثر العالم بالحرب في أوكرانيا من ناحية الحبوب والزيوت

تحليل: كيف تؤثر حرب أوكرانيا على تحالفات دول عربية مع الغرب؟

يبدو أن الحرب في أوكرانيا شكلت اختبارا صعبا لعلاقات الغرب وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية بالحلفاء العرب، إذ كشفت ترددا وحذرا في مواقف دول عربية. فإلى أي حد يشكل ذلك تحوّلا في تحالفاتها الاستراتيجية؟