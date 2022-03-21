تأثر العالم بالحرب في أوكرانيا من ناحية الحبوب والزيوت

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لم تقتصر تداعيات هذه الحرب على ارتفاع أسعار مواد الطاقة ونسبة التضخم فحسب، بل كانت سببا في ظهور بوادر أزمة غذاء عالمية بعد إغلاق الموانئ الأوكرانية
تشهد اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أزمات متعددة خاصة فيما يتعلق بالغذاء والطاقة، حيث تسببت حرب روسيا على أوكرانيا في ارتفاع الأسعار بشدة مع اختلال سلاسل التوريد. فكيف وصلت تداعيات الحرب إلى الأسر العربية؟
يبدو أن الحرب في أوكرانيا شكلت اختبارا صعبا لعلاقات الغرب وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية بالحلفاء العرب، إذ كشفت ترددا وحذرا في مواقف دول عربية. فإلى أي حد يشكل ذلك تحوّلا في تحالفاتها الاستراتيجية؟
يُطلق عليه لقب "طباخ بوتين" والآن أصبح أحد الشخصيات البارزة في حرب روسيا ضد أوكرانيا نظرا لأنه على رأس مجموعة "فاغنر" للمرتزقة. لكن هل يستطيع يفغيني بريغوزين تحدي الرئيس الروسي؟ أم أنه لا يستطيع شق عصا الطاعة؟
البرنامج النووي الإيراني وصعود مؤشر العلاقات بين السعودية والصين وروسيا، وموقف دول الخليج من الحرب في أوكرانيا كانت من أهم نقاط جلسات نقاش دارت في مؤتمر ميونخ للأمن.
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