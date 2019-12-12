 تآكل من الداخل ـ بداية النهاية لحزب العدالة وزعيمه أردوغان؟ | سياسة واقتصاد | DW | 14.12.2019

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سياسة واقتصاد

تآكل من الداخل ـ بداية النهاية لحزب العدالة وزعيمه أردوغان؟

أقدم رئيس الوزراء التركي السابق داود أوغلو على تأسيس هيئة سياسة جديدة تحمل اسم "حزب المستقبل" ما قد يكلف حزب العدالة والتنمية الحاكم أصواتاً انتخابية كثيرة. خطوة قد تتحول إلى بداية تآكل الخزان الانتخابي لسلطة أردوغان؟

داود أوغلو وأردوغان، حلفاء الأمس، أعداء اليوم واتهامات متبادلة

توقعات بأن يسحب حزب داود أوغلو البساط من تحت أقدام العدالة والتنمية

فرض رجب طيب أردوغان بصمته الشخصية على المشهد السياسي التركي طيلة 18 عامًا. ومع ذلك، فقد أظهر نظامه مؤخرًا علامات التآكل، سواء من خلال الأزمة الاقتصادية أوتنامي قوة المعارضة أوالتراجع الواضح لحزبه (العدالة والتنمية) في الانتخابات المحلية التي جرت نهاية مارس/ آذار الماضي، فيما يمكن اعتباره بداية لانهيار القاعدة الانتخابية للحزب الحاكم.

مختارات

وفي هذا السياق، يراهن رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو على سقوط أردوغان وحزبه. فقد قدم أوغلو في سبتمبر/ أيلول استقالته من "العدالة والتنمية" ما شكل في حينه زلزالا سياسيا وإعلاميا. وبعد أن انتشرت شائعات على مدى أشهر بشأن سعي داود أوغلو لتأسيس حزب جديد منافس لـ"العدالة والتنمية" الإسلامي المحافظ، تأكد ذلك الآن رسميا، إذ تم تقديم الطلب إلى وزارة الداخلية لتأسيس "حزب المستقبل". وفي أول خطاب له كرئيس للحزب الجديد قال داود أوغلو "نحن في لحظة تاريخية، وعلى الرغم من كل الضغوط وجو الخوف، فقد اجتمعنا لرسم مستقبل مزدهر لبلدنا".

تصفية حساب قديم!

أردوغان وداود اوغلو رفقاء درب طويل، فمنذ الصعود السريع لحزب العدالة والتنمية عام 2002، ظل داود أوغلو واقفا بوفاء إلى جانب أردوغان، كمستشار ووزير خارجية ورئيس وزراء وحتى كزعيم لحزب العدالة والتنمية. و في عام 2016، أظهر طموحا لا يوافق عرابه السياسي، فسارع أردوغان إلى إبعاده من كلا المنصبين. وبالتالي فإن أوغلو قد يتمكن عبر تأسيس "حزب المستقبل" برد الصاع بصاعين، بجذب أصوات كثيرة من الخزان الانتخابي في المعسكر المحافظ، القاعدة الانتخابية لـ"العدالة والتنمية.

ومن بين الرفاق السابقين، ذوي النفوذ القوي في قاعدة سلطة الحزب الحاكم، هناك أيضا وزير الاقتصاد السابق والعضو المؤسس لحزب لـ العدالة والتنمية" علي باباجان، وهو يسعى بدوره لتأسيس حزب جديد، وفقًا لتقارير وسائل إعلام تركية، ويبدو أنه يلقى في ذلك دعما من قبل الرئيس السابق عبد الله غول.

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لماذا يسعى أردوغان إلى طرد داود أوغلو من حزبه؟

"قوة العدالة والتنمية مهددة بالذوبان"

في حوار مع DW أكد وزير الخارجية التركي الأسبق يسار ياكيس بأن تأسيس الحزبين سيضران بحزب أردوغان: "سيستقطب كل من داود أوغلو وباباجان الكثير من أصوات العدالة والتنمية، ويتمتع باباجان بسمعة طيبة في المجتمع المالي الدولي. كما أن خبرته الاقتصادية ستساعده على الفوز بأصوات من أحزاب المعارضة ". وأضاف ياكيس، وهو أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية، بأن داود أوغلو، بدوره، خيار جيد للناخبين المحافظين.

"تفكك حزب العدالة والتنمية بدأ الآن، حكم عمره 18عاما سينتهي. داود أوغلو كما باباجان سيجلبان الأصوات من العدالة والتنمية. هدفهم الرئيسي هو إسقاط أردوغان"، على حد تعبير باسكين وهران، أستاذ العلوم السياسية في جامعة أنقرة.

هناك شكوك كبيرة تراود الرأي العام التركي، عما إذا كانت الأحزاب الجديدة لكبار شخصيات العدالة والتنمية السابقين، تمثل بديلاً للحزب الحاكم. داود أوغلو ُمتهم بالتزام الصمت لفترة طويلة، بل وهناك من يعتبره من المسؤولين عن تآكل الديمقراطية التركية. نقد مماثل يواجه باباجان، غير أن هناك اعتقاد بأن الأخير قادر على بناء حزب ليبرالي محافظ يواصل النهج الإصلاحي القوي للسنوات الأولى لحزب العدالة والتنمية. وبهذا الصدد يوضح ياكيس "يمكن القول إن باباجان لديه فرص أكبر ضد حزب العدالة والتنمية من داود أوغلو. الناخبون يتذكرون أن داود أوغلو كان رئيسًا للوزراء، هذا عائق كبير".

احتمالات نشر الأسرار القذرة

سبق للرئيس التركي أن أهان داود أوغلو في أكثر من مناسبة، بل واعتبره خائناً. واعتاد أردوغان على القول "سنحاسبهم عندما يحين الوقت". حساسية أردوغان الحادة هذه، لا تعود فقط لاحتمال خسارة أصوات انتخابية، ذلك أن رفاق الدرب السابقين يعرفون نظامه من الداخل جيدًا. فالمنتقدون كما شخصيات المعارضة تتهم الحزب الحاكم بالمحسوبية والفساد وإنشاء مؤسسات عائلية مشبوهة لاختلاس أموال دافعي الضرائب. وهم يفترضون أن الحزب أمّن سلطته باستخدام أساليب غير مشروعة ومكائد غير قانونية. وهي اتهامات إذا تأكدت، فقد يوظفها أوغلو وباباجان ضد الحزب الحاكم.

غير أن أردوغان ألمح إلى أن لديه بدوره معلومات سرية قد تورط منافسيه الذين يقفون ضده. واتهم كلا من باباجان وداود أوغلو بالاحتيال على "بنك هالك" عندما قررت الدولة منح قرض بقيمة 65 مليون يورو لجامعة إسطنبول ـ شهير، وهو قرض لم يتم تسديده. كما يتهم باباجان بمنح أرض للجامعة بواسطة مرسوم مشكوك فيه. غير أن داود أوغلو نفى تلك الاتهامات وطالب أردوغان وعائلته بالكشف عن ممتلكاتهم، في إشارة إلى شائعات حول فساد الرئيس التركي.

دانييل بيلوت / ح.ز/ع.ج.م

  • Türkei Putschversuch (picture-alliance/abaca/F. Uludaglar)

    ليلة الانقلاب الفاشل في تركيا وتبعاتها

    البداية

    الصور الأولى من مساء 15 يوليو/تموز 2016، التي وصلت من تركيا: دبابات الجيش تقطع السير على جسر البوسفور. مع مرور الوقت اتضح الأمر: مجموعات في الجيش بدأت بمحاولة انقلاب. طلقات تُسمع وهناك جرحى. والطائرات الحربية والمروحية تحلق على علو منخفض.

  • Türkei Putschversuch Armee Panzer (Reuters/Ihlas)

    ليلة الانقلاب الفاشل في تركيا وتبعاتها

    دبابات في المطار

    صورة مشابهة في مطار أتاتورك في اسطنبول: الدبابات تقدمت. وانفع الانقلابيون باتجاه برج المطار وأوقفوا حركة الطيران. عدد قليل من المدنيين يقفون بوجه الانقلابيين.

  • Türkei Putschversuch Parlament Schäden (Getty Images/AFP/A. Altan)

    ليلة الانقلاب الفاشل في تركيا وتبعاتها

    قصف على البرلمان

    وحتى مبنى البرلمان في أنقرة صار هدفا لقصف الانقلابيين. في تمام الساعة 2:32 صباحا تعرض المبنى للقصف من الجو. الانقلابيون استخدموا عدة طائرات من طراز أف 16 في تلك المهمة.

  • Türkei Bosphorus Brücke Militär Protest Mann (Getty Images/B.Kilic)

    ليلة الانقلاب الفاشل في تركيا وتبعاتها

    الضحايا

    في مواجهات ومصادمات لقي - بحسب بيانات رسمية - 249 شخصا حتفهم، وأصيب أكثر من 2000 آخرين بجروح. والآن يتم الاحتفاء بهم في تركيا كـ"شهداء".

  • Türkei Putschversuch (picture-alliance/dpa/S. Suna)

    ليلة الانقلاب الفاشل في تركيا وتبعاتها

    المقاومة

    وبعد مضي بضع ساعات من الليل، اتضحت الصورة أكثر: الانقلاب سيفشل. كما حدث هنا في ساحة تقسيم. الجنود المشاركون في محاولة الانقلاب تم القبض عليهم من قبل الشرطة أو من وحدات الجيش الأخرى.

  • Türkei Präsident Tayyip Erdogan Rede via Facetime aus Marmais (Screenshot/CNN Turk/Reuters)

    ليلة الانقلاب الفاشل في تركيا وتبعاتها

    ظهور أردوغان

    وبطريقة غير اعتيادية ظهر الرئيس التركي أردوغان وخاطب الشعب. في بث مباشر عبر الهاتف اتصلت مذيعة إحدى القنوات بالرئيس التركي أردوغان، الذي تحدث للأتراك: "أدعو شعبنا للتجمع في الساحات وفي المطار". وبظهوره عمل أردوغان على وضع حد للتكهنات حول التغيير في البلاد.

  • Türkei Putschversuch (picture-alliance/abaca/O. Gurdogan)

    ليلة الانقلاب الفاشل في تركيا وتبعاتها

    نزول الناس إلى الشوارع

    كثير من الأتراك سمعوا نداء الرئيس وتدفقوا إلى الشوارع، ليتصدوا للانقلابيين ويساهموا في منع نجاح الانقلاب. كما هو الحال هنا في أنقرة، حيث تسلق الناس على ظهور الدبابات، رافعين العلم التركي.

  • Türkei Nach dem Militärcoup Soldaten werden von Bürger geschlagen (Reuters)

    ليلة الانقلاب الفاشل في تركيا وتبعاتها

    الانتقام

    في صباح اليوم التالي تقهقر الانقلابيون في كل مكان تقريبا. فقط في مواضع قليلة كانت هناك مناوشات. والآن بدأت عملية الملاحقة للانقلابيين.

  • Türkei Putschversuch (picture-alliance/AA)

    ليلة الانقلاب الفاشل في تركيا وتبعاتها

    البحث عن الانقلابيين

    بدأت قوات الجيش ملاحقة المتورطين في محاولة الانقلاب. وهكذا استسلم عدد كبير منهم وتم القبض عليهم.

  • Fethullah Gulen (Reuters/C. Mostoller)

    ليلة الانقلاب الفاشل في تركيا وتبعاتها

    المتهم بأنه العقل المدبر

    تم اتهامه بالوقوف خلف المحاولة الانقلابية: رجل الدين الإسلامي فتح الله غولن. الحكومة التركية حملته المسؤولية. أما غولن فنفى ذلك. يشار إلى أنه يعيش في الولايات المتحدة منذ سنوات، ولم يتم تسليمه لتركيا.

  • Türkei Putschversuch (picture-alliance/abaca/E. Öztürk)

    ليلة الانقلاب الفاشل في تركيا وتبعاتها

    الاحتفال بالنصر

    بعد 24 ساعة من محاولة الانقلاب تغيرت الصورة تماما: آلاف الناس احتشدوا على جسر البوسفور محتفلين بالانتصار على الانقلابيين. بعدها تم تغيير اسم الجسر إلى "جسر شهداء 15 يوليو".

  • Türkei - Nationaler Sicherheitsrat trifft sich unter Präsident Erdogan (Reuters/K. Ozer)

    ليلة الانقلاب الفاشل في تركيا وتبعاتها

    حالة الطوارئ

    بعدها بخمسة أيام، أعلن أردوغان حالة الطوارئ في البلاد، والتي دخلت في اليوم التالي حيز التنفيذ. فحصل الرئيس بذلك على صلاحيات واسعة، كما بدأ النقاش حول إعادة عقوبة الإعدام. وبعد مرور عام مازالت حالة الطوارئ مفروضة في بلاد الأناضول.

  • Griechenland Alexandroupoli Gericht geflohene türkischen Soldaten (picture-alliance/AA/A. Mehmet)

    ليلة الانقلاب الفاشل في تركيا وتبعاتها

    التطهير

    مباشرة بعد المحاولة الانقلابية تحدث أردوغان عن "نعمة الله". والهدف هو "قواتنا المسلحة يجب أن تكون نقية تماما، ولذلك سيتم تطهيرها". ولكن الأمر لم يقتصر على مؤيدي فتح الله غولن في الجيش. بل تعداه إلى صحفيين وباحثين وبقية المناهضين لأردوغان. حوالي 100 ألف موظف تمت إقالتهم، و50 ألف شخص تم اعتقالهم.

  • Türkei Silhouette Tayyip Erdogan (Reuters/H. Aldemir)

    ليلة الانقلاب الفاشل في تركيا وتبعاتها

    أردوغان وسّع صلاحياته

    قبل محاولة الانقلاب، لم يتمكن أردوغان من الوصول إلى نظامه المفضل (النظام الرئاسي). ولكن المحاولة الانقلابية كانت فرصة له كي يتمكن من دفع هذا المشروع إلى الأمام، وصولا إلى نظام حكم برجل قوي على رأس السلطة. وفي أبريل/نيسان الماضي تحقق مراده، عندما صوت الأتراك، بأغلبية بسيطة، لصالح تعديل الدستور.

  • Türkei Protest der Oppositionspartei CHP in Istanbul (Getty Images/AFP/Y. Akgul)

    ليلة الانقلاب الفاشل في تركيا وتبعاتها

    المعارضة

    المعارضة التركية تم إضعافها بعد محاولة الانقلاب - وخاصة حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد. رئيسا الحزب وتسعة برلمانيين من الحزب تم اعتقالهم في نوفمبر/تشرين الثاني 2016. حزب الشعب الجمهوري يمر بمرحلة هدوء استمر حتى صيف 2017، عندما دعا الحزب لمسيرة "العدالة" من أنقرة إلى اسطنبول. إعداد: كريستيان فولف/ف.ي


 

مختارات

ليلة الانقلاب الفاشل في تركيا وتبعاتها

قبل عام من الآن أراد انقلابيون الإطاحة بالرئيس التركي أردوغان. ولكن مساعيهم خابت. وبدلا من ذلك تعمقت سيطرة أردوغان بشكل غير مسبوق. هذا عرض لبعض المشاهد في ليلة الانقلاب الفاشل، والفترة التي تبعتها. (15.07.2017)  

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