ةDW : غياب المغرب عن بطولة أمم أفريقيا للمحليين...تسييس الرياضة؟

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رسميا المغرب يتغيب عن بطولة أمم أفريقيا للمحليين بعد عدم حصول طائرة المنتخب المغربي التراخيص اللازمة لعبور الأجواء الجزائرية...هل طغت السياسة على الرياضة؟ ومن من البلدين مسؤول على ذلك؟
قالت مصادر مغربية أن المنتخب يسستعد للسفر إلى الجزائر للمشاركة في كأس إفريقيا للمحليين، لكن من غير الواضح إلى الآن ما إذا كان سيسمح لطائرة الفريق التوجه مباشرة إلى الجزائر، وهي نقطة الخلاف الرئيسية. الغموض سيد الموقف.
بعد توترات أدت إلى إغلاق الجزائر مجالها الجوي أمام الطائرات المغربية، أعلنت الرباط الانسحاب من كأس أمم إفريقيا للمحليين المقرر إقامتها في الجزائر التي رفضت المرور المباشرة لطائرة منتخب المحليين من المغرب إليها.
بعد أيام تبدأ في الجزائر منافسات كأس إفريقيا للمحليين، المعروفة اختصاراً بـ"الشان". الحدث ليس رياضياً صرفاً، إذ تلقي السياسة بظلالها عليه، ومن ذلك الأزمة الجزائرية-المغربية.
اعتقال الصحافي الجزائري إحسان القاضي يسلط الضوء على الأسلوب القمعي لتعامل القيادة الجزائرية مع الصحافة المحلية الناقدة، التي يزداد الضغط عليها وعلى العاملين فيها.
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