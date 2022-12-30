ةDW : غياب المغرب عن بطولة أمم أفريقيا للمحليين...تسييس الرياضة؟

غموض حيال مشاركة المغرب في أمم إفريقيا للمحليين في الجزائر

قالت مصادر مغربية أن المنتخب يسستعد للسفر إلى الجزائر للمشاركة في كأس إفريقيا للمحليين، لكن من غير الواضح إلى الآن ما إذا كان سيسمح لطائرة الفريق التوجه مباشرة إلى الجزائر، وهي نقطة الخلاف الرئيسية. الغموض سيد الموقف.