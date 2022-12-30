 ةDW : غياب المغرب عن بطولة أمم أفريقيا للمحليين...تسييس الرياضة؟ | مسائية DW | DW | 13.01.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مسائية DW

ةDW : غياب المغرب عن بطولة أمم أفريقيا للمحليين...تسييس الرياضة؟

رسميا المغرب يتغيب عن بطولة أمم أفريقيا للمحليين بعد عدم حصول طائرة المنتخب المغربي التراخيص اللازمة لعبور الأجواء الجزائرية...هل طغت السياسة على الرياضة؟ ومن من البلدين مسؤول على ذلك؟

المزيد من المركز الإعلامي

كأس أفريقيا للاعبين المحليين.. أزمة بين المغرب والجزائر؟

كأس أفريقيا للاعبين المحليين.. أزمة بين المغرب والجزائر؟ 30.12.2022

هل سيحضر العاهل المغربي قمة الجزائر؟

هل سيحضر العاهل المغربي قمة الجزائر؟ 27.09.2022

اجتماع الرباط: تفعيل الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب؟

اجتماع الرباط: تفعيل الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب؟ 25.11.2022

Das Zentrum der algerischen Erdölindustrie in Hassi Messaoud mit weithin sichtbaren Abgasfackeln. (Undatiert). Foto: Sofam +++(c) dpa - Report+++ |

هل تستخدم الجزائر "سلاح الغاز" ضد إسبانيا؟ 28.04.2022

المزيد Massaya Blöcke مواضيع مسائية

مسائيةDW : لقاء حصري مع رئيس الوزراء العراقي

مسائيةDW : لقاء حصري مع رئيس الوزراء العراقي 13.01.2023

مسائيةDW : ماذا سيعني استيلاء روسيا على مدينة سوليدار الأوكرانية؟

مسائيةDW : ماذا سيعني استيلاء روسيا على مدينة سوليدار الأوكرانية؟ 11.01.2023

مسائية DW: مذكرات الأمير هاري في الأسواق.. ماذا تكشف؟

مسائية DW: مذكرات الأمير هاري في الأسواق.. ماذا تكشف؟ 10.01.2023

مسائيةDW :تمديد آلية نقل المساعدات لسوريا.. كيف تراه دمشق والمعارضة؟

مسائيةDW :تمديد آلية نقل المساعدات لسوريا.. كيف تراه دمشق والمعارضة؟ 10.01.2023

المزيد مسائية DW

مسائيةDW: تعويم سعر صرف الجنيه المصري، تحرير للاقتصاد أم تقويض له؟

مسائيةDW: تعويم سعر صرف الجنيه المصري، تحرير للاقتصاد أم تقويض له؟ 11.01.2023

فوضى البرازيل.. هل تنتقل إلى بلدان أخرى؟

فوضى" البرازيل.. هل تنتقل إلى بلدان أخرى؟ 10.01.2023

03.01.2023, Israel, Jerusalem: Benjamin Netanjahu, Ministerpräsident von Israel, nimmt an der wöchentlichen Kabinettssitzung teil. Foto: Atef Safadi/Pool European Pressphoto Agency/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

حكومة نتانياهو الجديدة..اختبار للعلاقات مع الحلفاء العرب؟ 10.01.2023

إعدام متظاهرين في إيران.. كيف سيرد الغرب؟

إعدام متظاهرين في إيران.. كيف سيرد الغرب؟ 10.01.2023

اقرأ أيضا

Algeria's forward Youcef Belaili (L) controls the ball as he is marked by Morocco's defender Marwane Saadane during the FIFA Arab Cup 2021 quarter final football match between Morocco and Algeria at the Al-Thumama Stadium in the Qatari capital Doha on December 11, 2021. (Photo by Khaled DESOUKI / AFP) (Photo by KHALED DESOUKI/AFP via Getty Images)

غموض حيال مشاركة المغرب في أمم إفريقيا للمحليين في الجزائر 13.01.2023

قالت مصادر مغربية أن المنتخب يسستعد للسفر إلى الجزائر للمشاركة في كأس إفريقيا للمحليين، لكن من غير الواضح إلى الآن ما إذا كان سيسمح لطائرة الفريق التوجه مباشرة إلى الجزائر، وهي نقطة الخلاف الرئيسية. الغموض سيد الموقف.

Morocco's players react following defeat during the FIFA Arab Cup 2021 quarter final football match between Morocco and Algeria at the Al-Thumama Stadium in the Qatari capital Doha on December 11, 2021. (Photo by Khaled DESOUKI / AFP)

رسميا: انسحاب المغرب من كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين في الجزائر 12.01.2023

بعد توترات أدت إلى إغلاق الجزائر مجالها الجوي أمام الطائرات المغربية، أعلنت الرباط الانسحاب من كأس أمم إفريقيا للمحليين المقرر إقامتها في الجزائر التي رفضت المرور المباشرة لطائرة منتخب المحليين من المغرب إليها.

Algeria's forward Youcef Belaili (L) controls the ball as he is marked by Morocco's defender Marwane Saadane during the FIFA Arab Cup 2021 quarter final football match between Morocco and Algeria at the Al-Thumama Stadium in the Qatari capital Doha on December 11, 2021. (Photo by Khaled DESOUKI / AFP) (Photo by KHALED DESOUKI/AFP via Getty Images)

هكذا جدّدت بطولة "الشان" تداعيات الخلاف الجزائري-المغربي! 03.01.2023

بعد أيام تبدأ في الجزائر منافسات كأس إفريقيا للمحليين، المعروفة اختصاراً بـ"الشان". الحدث ليس رياضياً صرفاً، إذ تلقي السياسة بظلالها عليه، ومن ذلك الأزمة الجزائرية-المغربية.

7.9.2020, Algier, Algerien, Algerians raise a banner bearing a portrait of journalist Khaled Drareni at a rally to protest against his imprisonment in the capital Algiers on 7 September 2020. Drareni, 40, editor of the Casbah Tribune news website and correspondent for the French-language TV5 Monde, was sentenced in August to three years in prison for inciting an unarmed rally and endangering national unity after covering demonstrations by the Hirak protest movement. Algiers Algeria: 7 September 2020. Photo by Louiza Ammi/ABACAPRESS.COM |

في الجزائر .. الصحافة الحرة مغامرة محفوفة بالمخاطر! 05.01.2023

اعتقال الصحافي الجزائري إحسان القاضي يسلط الضوء على الأسلوب القمعي لتعامل القيادة الجزائرية مع الصحافة المحلية الناقدة، التي يزداد الضغط عليها وعلى العاملين فيها.