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تعمل شركة بييتش على إطلاق فكر جديد في عالم تصميم السيارات من خلال نموذج سيطرح قريباً - "بييتش جي تي" ثورة في عالم السيارات الذكية. عالم السرعة تعرفكم ببعض هذه الافكار.
تناقش إسبانيا مشروع قانون لمكافحة هدر الطعام، لتنضم إلى العديد من البلدان التي لديها تشريعات مماثلة. ولكن كيف يمكن ضمان وجود آلية واضحة من أجل محاربة الهدر وتقليص نسبة الفاقد من الطعام، وهل تلعب التكنولوجيا دورا في ذلك؟
عادت شوارع مدينة مكة لتعج بمئات آلاف الحجاج بملابس الاحرام البيضاء مع انطلاق مناسك الحج لأول مرة بشكل عادي بعد عامين شهدا تقليص الأعداد بشكل كبير بسبب المخاوف من فيروس كورونا. ويبلغ عدد الحجاج هذا العام مليون مسلم.
حول شجرة باوباب كبيرة سيتم تشييد مبنى جديد لمعهد غوته في العاصمة السنغالية داكار. وسيستخدم المهندس المعماري المعروف، فرنسيس كيري، مواد بناء تقليدية صديقة للبيئة تستخدم منذ مئات السنين في المنطقة، فما هي هذه المواد؟
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