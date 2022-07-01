 بييتش جي تي: ثورة في عالم السيارات | عالم السرعة | DW | 07.07.2022

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عالم السرعة

بييتش جي تي: ثورة في عالم السيارات

تعمل شركة بييتش على إطلاق فكر جديد في عالم تصميم السيارات من خلال نموذج سيطرح قريباً - "بييتش جي تي" ثورة في عالم السيارات الذكية. عالم السرعة تعرفكم ببعض هذه الافكار.

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