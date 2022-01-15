 بيونغ يانغ ″تختبر″ صاروخاً باليستياً محمولاً بالسكك الحديدية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 15.01.2022

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أخبار

بيونغ يانغ "تختبر" صاروخاً باليستياً محمولاً بالسكك الحديدية

قالت كوريا الشمالية إنها اختبرت صاروخاً محمولاً بالسكك الحديدية. جاء ذلك بعد أن اختبرت مؤخراً منظومة صاروخية أسرع من الصوت مصممة لتفادي الصواريخ الأمريكية. وواشنطن تجدد تأكيدها الالتزام بالدفاع عن كوريا الجنوبية.

لحظة إطلاق الصاروخ الكوري الشمالي من على منصة ملحقة بقطار

اختبرت بيونغ يانغ صاروخاً محمولاً بالسكك الحديدية خلال المناورات

أعلنت رئاسة أركان الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت ما يعتقد أنهما صاروخان باليستيان قصيري المدى يوم الجمعة.

تأتي عملية إطلاق الصاروخين بعدما اتهمت وزارة الخارجية الكورية الشمالية الولايات المتحدة "بالاستفزاز" لفرض عقوبات على بيونغ يانغ بسبب برنامج الأسلحة الخاص بها وهددت واشنطن برد واضح.

صواريخ محمولة بالسكك الحديدية

وذكرت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية اليوم السبت (15 يناير/كانون الثاني 2022) إن بيونغ يانغ اختبرت صاروخاً محمولاً بالسكك الحديدية في مناورات إطلاق يوم الجمعة، كانت ثالث تجربة تجريها لاختبار أسلحة هذا الشهر.

وقالت الوكالة إن تدريب إطلاق النار يهدف "للتحقق والحكم على كفاءة إجراءات عمل النظام المحمول بالسكك الحديدية"، الذي اختبرته البلاد لأول مرة في سبتمبر/أيلول الماضي، وتم تصميمه كقوة ضاربة مضادة لأي قوى مهددة، وأفاد موقع "ان كيه نيوز"، أن زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ اون لم يكن حاضراً وقت الإطلاق. 

مختارات

بعد أن تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتصدي لـ"التهديدات الخطيرة" من كوريا الشمالية، هاجمت بيونغ يانغ واشنطن مشيرة إلى أن تصريحات بايدن تمثل دليلاً على سياسة عدائية تتطلب رداً مماثلاً، ومحذرة من "أزمة خارجة عن السيطرة".

وتعتقد السلطات الكورية الجنوبية أن الصاروخين أطلقا من شمال غرب كوريا الشمالية، بالقرب من الحدود الصينية، وحلقا لمسافة 430 كيلومتراً فوق بحر اليابان. ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مسؤولين عسكريين قولهم إن الصاروخين يعتقد أنهما أطلقا صوب هدف محدد مسبقاً على جزيرة كورية شمالية غير مأهولة.       

وهذه ثالث تجربة تجريها كوريا الشمالية خلال 10 أيام. وأعرب مجلس الأمن القومي لكوريا الجنوبية عن "أسفه العميق" إزاء استمرار كوريا الشمالية في عمليات إطلاق الصواريخ.  

جاء الحادث بعد أن أجرت بيونغ يانغ في وقت سابق الشهر الجاري اختبارين لمنظومة صاروخية جديدة أسرع من الصوت مصممة لتفادي أنظمة الدفاع الصاروخي التي تديرها الولايات المتحدة، وأكدت بيونغ يانغ أن الأمر يندرج في إطار "حقها المشروع" لتعزيز قدراتها للدفاع عن  النفس.

وحذرت بيونغ يانغ في وقت سابق يوم الجمعة من  أنها سوف تبدي "رد فعل قوياً وحاسماً" بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أشخاص لهم صلة ببرنامج الصواريخ الكوري الشمالي.

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انتقادات أمريكية

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن أكد مجدداً التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن كوريا الجنوبية في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الكوري الجنوبي يوم الجمعة، في أعقاب إجراء كوريا الشمالية ثلاث تجارب على إطلاق صواريخ باليستية هذا العام.

واتهمت القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادي كوريا الشمالية بزعزعة استقرار المنطقة بسبب "برنامجها غير القانوني للأسلحة" وقالت إنها تعتقد أن التجربة الأخيرة تمت بصواريخ باليستية. وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس إن "بلينكن سلط الضوء على أهمية استمرار التعاون الثلاثي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، وأكد مجدداً على التزام الولايات المتحدة القوي بالدفاع عن كوريا الجنوبية".

ع.ح./خ.س. (د ب أ، رويترز)

  • Insel Guam im Pazifik (picture-alliance/robertharding/M. Runkel)

    "غوام" ـ جزيرة سياحية تحت تهديد صواريخ كوريا الشمالية

    تستخدم القوات الأمريكية نحو ثلثي جزيرة غوام كقاعدة عسكرية لها. فيما يبقى ثلث الجزيرة مخصصا للسياحة. وتتميز الجزيرة بسواحلها الخلابة التي تحتوي على مياه فيروزية جميلة، بالإضافة إلى وجود الشعب المرجانية وطرق لمحبي الاستكشاف في الطبيعة. وتعد السياحة ثاني أكبر مورد للاقتصاد في غوام بعد القاعدة العسكرية.

  • USA Insel Guam im Pazifik- Strand (picture-alliance/AP Photo/T. Vejpongsa)

    "غوام" ـ جزيرة سياحية تحت تهديد صواريخ كوريا الشمالية

    تتميز الجزيرة بجوها الاستوائي وبدرجات حرارة تتراوح بين 26 و30 مئوية طيلة العام. ويمكن السباحة في سواحل غوام طيلة أيام السنة، كما تعلن الجزيرة عن نفسها في موقعها الالكتروني. وهنالك فصلان في السنة في الجزيرة فقط، وهما فصل الرطوبة بين شهري حزيران/يونيو وتشرين الثاني/نوفمبر، وفصل الجفاف في بقية أيام السنة.

  • Insel Guam im Pazifik - Tourismus (Reuters/E. De Castro)

    "غوام" ـ جزيرة سياحية تحت تهديد صواريخ كوريا الشمالية

    يزور الجزيرة سنويا أكثر من مليون سائح، وخاصة محبي الغوص لمشاهدة الشعب المرجانية فيها. وازدادت الاستثمارات السياحية في الجزيرة منذ ثمانيات القرن الماضي من قبل مستثمرين من كوريا الجنوبية واليابان اللتان لا تبعدان كثيرا عن غوام.

  • Insel Guam im Pazifik (picture-alliance/robertharding/M. Runkel)

    "غوام" ـ جزيرة سياحية تحت تهديد صواريخ كوريا الشمالية

    لا يستغرق السفر من اليابان إلى جزيرة غوام سوى ساعات طيران قليلة، وتعد غوام أقرب لليابانيين بكثير من جزر هاواي، لذلك يشكل اليابانيون نحو ثلث السياح في غوام، فيما يشكل سياح الصين وكوريا الجنوبية وتايوان نحو ثلث السياح المتبقين.

  • ما يميز الجزيرة أيضا هو عدم وجود ضريبة على المبعيات، ما يجعلها جنة للتسوق. بالإضافة إلى ذلك يمكن للزائر التعرف على تاريخ الجزيرة المثير. وتخلت إسبانيا عن الجزيرة للولايات المتحدة في القرن التاسع عشر. ويبلغ عدد سكان الجزيرة نحو 160 ألف شخص فقط.

    "غوام" ـ جزيرة سياحية تحت تهديد صواريخ كوريا الشمالية

    ما يميز الجزيرة أيضا هو عدم وجود ضريبة على المبعيات، ما يجعلها جنة للتسوق. بالإضافة إلى ذلك يمكن للزائر التعرف على تاريخ الجزيرة المثير. وتخلت إسبانيا عن الجزيرة للولايات المتحدة في القرن التاسع عشر. ويبلغ عدد سكان الجزيرة نحو 160 ألف شخص فقط.

  • Insel Guam im Pazifik (Reuters/E. de Castro)

    "غوام" ـ جزيرة سياحية تحت تهديد صواريخ كوريا الشمالية

    يُعتقد أن أول من سكن الجزيرة كان قبل نحو 4000 عام. وفي الحرب العالمية الثانية أحتل اليابانيون جزيرة غوام بعد ضربهم القوات الأمريكية في بيرل هاربر سنة 1941. وتوجد في الجزيرة بعض بقايا الحرب العالمية الثانية.

  • Insel Guam im Pazifik (picture-alliance/robertharding/M. Runkel)

    "غوام" ـ جزيرة سياحية تحت تهديد صواريخ كوريا الشمالية

    أغلب سكان غوام الأصليين هم من شعب "شامورو". ويُعتقد أنهم أحفاد السكان الأوائل للجزيرة. وتوجد في الجزيرة بعض النصب، مثل الظاهر في الصورة لكبير الشامورو. والسكان الأوائل هم من شعوب إندونيسية- إسبانية- فلبينية مختلطة. وتنتهج الجزيرة الثقافة التقليدية لشعب "شامورو". الكاتب: جانينا سيمينوفا/ زمن البدري


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