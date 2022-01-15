بيونغ يانغ "تختبر" صاروخاً باليستياً محمولاً بالسكك الحديدية

أعلنت رئاسة أركان الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت ما يعتقد أنهما صاروخان باليستيان قصيري المدى يوم الجمعة.

تأتي عملية إطلاق الصاروخين بعدما اتهمت وزارة الخارجية الكورية الشمالية الولايات المتحدة "بالاستفزاز" لفرض عقوبات على بيونغ يانغ بسبب برنامج الأسلحة الخاص بها وهددت واشنطن برد واضح.

صواريخ محمولة بالسكك الحديدية

وذكرت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية اليوم السبت (15 يناير/كانون الثاني 2022) إن بيونغ يانغ اختبرت صاروخاً محمولاً بالسكك الحديدية في مناورات إطلاق يوم الجمعة، كانت ثالث تجربة تجريها لاختبار أسلحة هذا الشهر.

وقالت الوكالة إن تدريب إطلاق النار يهدف "للتحقق والحكم على كفاءة إجراءات عمل النظام المحمول بالسكك الحديدية"، الذي اختبرته البلاد لأول مرة في سبتمبر/أيلول الماضي، وتم تصميمه كقوة ضاربة مضادة لأي قوى مهددة، وأفاد موقع "ان كيه نيوز"، أن زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ اون لم يكن حاضراً وقت الإطلاق.

وتعتقد السلطات الكورية الجنوبية أن الصاروخين أطلقا من شمال غرب كوريا الشمالية، بالقرب من الحدود الصينية، وحلقا لمسافة 430 كيلومتراً فوق بحر اليابان. ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مسؤولين عسكريين قولهم إن الصاروخين يعتقد أنهما أطلقا صوب هدف محدد مسبقاً على جزيرة كورية شمالية غير مأهولة.

وهذه ثالث تجربة تجريها كوريا الشمالية خلال 10 أيام. وأعرب مجلس الأمن القومي لكوريا الجنوبية عن "أسفه العميق" إزاء استمرار كوريا الشمالية في عمليات إطلاق الصواريخ.

جاء الحادث بعد أن أجرت بيونغ يانغ في وقت سابق الشهر الجاري اختبارين لمنظومة صاروخية جديدة أسرع من الصوت مصممة لتفادي أنظمة الدفاع الصاروخي التي تديرها الولايات المتحدة، وأكدت بيونغ يانغ أن الأمر يندرج في إطار "حقها المشروع" لتعزيز قدراتها للدفاع عن النفس.

وحذرت بيونغ يانغ في وقت سابق يوم الجمعة من أنها سوف تبدي "رد فعل قوياً وحاسماً" بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أشخاص لهم صلة ببرنامج الصواريخ الكوري الشمالي.

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انتقادات أمريكية

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن أكد مجدداً التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن كوريا الجنوبية في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الكوري الجنوبي يوم الجمعة، في أعقاب إجراء كوريا الشمالية ثلاث تجارب على إطلاق صواريخ باليستية هذا العام.

واتهمت القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادي كوريا الشمالية بزعزعة استقرار المنطقة بسبب "برنامجها غير القانوني للأسلحة" وقالت إنها تعتقد أن التجربة الأخيرة تمت بصواريخ باليستية. وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس إن "بلينكن سلط الضوء على أهمية استمرار التعاون الثلاثي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، وأكد مجدداً على التزام الولايات المتحدة القوي بالدفاع عن كوريا الجنوبية".

ع.ح./خ.س. (د ب أ، رويترز)