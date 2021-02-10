بيونتيك وفايزر: سلالة جنوب أفريقيا قد تقلل بشدة فاعلية اللقاح

ذكرت شركة بيونتيك الألمانية وفايزر الأمريكية أن دراسة معملية توصلت إلى أن اللقاح الذي تنتجه الشركتان لا يزال قادرا على تحييد سلالة جنوب أفريقيا من فيروس كورونا ، لكن لم تظهر أدلة حتى الآن من التجارب على البشر تؤكد أن السلالة تقلل الحماية التي يتيحها اللقاح. ومع ذلك فقد ضخت الشركتان استثمارات وخاطبتا السلطات المعنية لتطوير نسخة محدثة من اللقاح أو إنتاج جرعة منشطة.

ومن أجل الدراسة طوّر علماء من الشركتين والفرع الطبي في جامعة تكساس فيروساً بالهندسة الوراثية اشتمل على التغيرات التي تطرأ على الجزء الناتئ من السلالة المتحوّرة شديدة العدوى التي اكتشفت في جنوب أفريقيا. وتلك الأجزاء الناتئة هي التي يغزو بها الفيروس الخلايا البشرية وهي أيضا الهدف الأساسي للعديد من لقاحات كوفيد-19.

واختبر الباحثون الفيروس المعدل في دم مستخلص من أفراد تلقوا اللقاح واكتشفوا انخفاضا بمقدار الثلثين في مستوى تحييد الأجسام المضادة بالمقارنة مع فاعلية اللقاح على أكثر أنواع الفيروس شيوعا في التجارب الأمريكية. ونشرت نتائج الدراسة في دورية نيو إنغلند الطبية.

ولعدم وجود معيار ثابت حتى الآن لتحديد مستوى الأجسام المضادة المطلوب للوقاية من الفيروس فلم يتضح بعد ما إذا كان الانخفاض بمقدار الثلثين سيقضي على فاعلية اللقاح في محاربة السلالة الآخذة في الانتشار حول العالم.

ومع ذلك قال بي-يونغ شي الأستاذ بجامعة تكساس والرئيس المشارك للفريق الذي أجرى الدراسة إنه يعتقد أن لقاح فايزر سيوفر على الأرجح حماية من السلالة.

الحث على التطعيم بلقاح أسترازينيكا

وفي سياق متصل دعا كلاوس راينهارت، رئيس غرفة أطباء ألمانيا، زملاءه إلى تلقي تطعيم أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد. وفي تصريحات لصحيفة "نويه اوسنابروكر تسايتونغ" الألمانية، قال راينهارت، مخاطبا الأطباء:" ستحمون بذلك أنفسكم وآخرين". وأضاف راينهارت أن لقاح أسترازينيكا، مثله مثل لقاح بيونتيك وفايزر، ولقاح مودرنا، "ثبت أنه يحمي من العدوى ويقلل مخاطر حدوث المسارات الخطيرة والفتاكة للمرض". وتابع راينهارت: "ولذلك، أنصح جميع العاملين الذين يحق لهم التطعيم بالمستشفيات والعيادات، بالاستفادة من إمكانية أخذ تطعيم الحماية من كورونا".

كان فرانك أولريش مونتغمري، رئيس الجمعية الطبية العالمية أعرب في وقت سابق عن اعتراضه على تطعيم الأطقم الطبية والممرضين بلقاح أسترازينيكا.

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وأمس الأربعاء رد وزير الصحة الألماني ينس شبان على الشكوك في لقاح شركة أسترازينيكا المضاد لكورونا، وقال إن " اللقاح الآمن والفعال الذي يتم التصريح به يوفر حماية"، مشيرا إلى أن هذا الأمر ينطبق على اللقاحات الثلاثة التي صرح بها الاتحاد الأوروبي حتى الآن: بيونتيك/فايزر، ومودرنا، وأسترازينيكا.

وأعرب شبان عن اعتقاده بأن تلقي التطعيم يعد في هذه الجائحة واجب يفرضه العقل "ومن يتمهل في هذا، يخاطر بالإصابة بمرض خطير وبنشر الفيروس بشكل أوسع". وحذّر الوزير الألماني من تغذية الشكوك وأنه يتعين على المجتمع الحرص بعض الشيء

"عند إقحام نفسه في شيء ما" والتشكيك في التطعيم بمادة مصرح بها وفعّالة.

ع.ج.م/و.ب (د ب أ)