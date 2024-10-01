  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
بث مباشر
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
الهجرة واللجوء إلى أوروباحرب غزة وارتداداتهاالتغيرات المناخية
مجتمعالولايات المتحدة الأمريكية

بين هاريس وترامب: اللاتينيون قبل الانتخابات الأمريكية

٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤

أصوات اللاتينيين قد تحسم الفوز أو الهزيمة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. فما هي القضايا التي تهم المجتمع اللاتيني؟

https://p.dw.com/p/4mDsq

يعيش أكثر من 36 مليون ناخب مؤهل من أصول لاتينية في الولايات المتحدة، وهم ثاني أسرع المجموعات التصويتية نمواً. وفي عام 2024 سيشكلون ما يقرب من 15% من الناخبين المؤهلين. ومع ذلك، لا يمثل الأمريكيون من أصول لاتينية بأي حال من الأحوال مجموعة موحدة ذات اهتمامات مشتركة. فهم ينحدرون من خلفيات وولايات أمريكية وظروف شخصية مختلفة، ويمكن أن تختلف وجهات نظرهم السياسية بشكل كبير. وفي حين أن الأغلبية صوتت لجو بايدن في عام 2020، إلا أن المزيد منهم يديرون ظهورهم حاليًا للديمقراطيين. فما الذي يشغل بال اللاتينيين في الفترة التي تسبق الانتخابات؟ وما هي القضايا المهمة بالنسبة لهم - وما هي مخاوفهم؟ بنيامين الفارس غروبر وهنينغ غول طرحا هذه الأسئلة في بنسلفانيا وكاليفورنيا وفلوريدا.

تخطي إلى الجزء التالي عن هذا البرنامج

عن هذا البرنامج

DW "Reporter" Sendungslogo arabisch (Composite)

مراسلون — تقارير تلفزيونية من عين المكان

يعدّ مراسلونا تقارير إخبارية أو تقارير مثيرة من الحياة اليومية.عبر متابعة دقيقة ومعايشة لصيقة ينقل مراسلو دويتشه فيله بتقاريرهم أبرز المستجدات في ألمانيا وأوروبا والعالم.

الانتقال إلى برنامج مراسلون