بين هاريس وترامب: اللاتينيون قبل الانتخابات الأمريكية

يعيش أكثر من 36 مليون ناخب مؤهل من أصول لاتينية في الولايات المتحدة، وهم ثاني أسرع المجموعات التصويتية نمواً. وفي عام 2024 سيشكلون ما يقرب من 15% من الناخبين المؤهلين. ومع ذلك، لا يمثل الأمريكيون من أصول لاتينية بأي حال من الأحوال مجموعة موحدة ذات اهتمامات مشتركة. فهم ينحدرون من خلفيات وولايات أمريكية وظروف شخصية مختلفة، ويمكن أن تختلف وجهات نظرهم السياسية بشكل كبير. وفي حين أن الأغلبية صوتت لجو بايدن في عام 2020، إلا أن المزيد منهم يديرون ظهورهم حاليًا للديمقراطيين. فما الذي يشغل بال اللاتينيين في الفترة التي تسبق الانتخابات؟ وما هي القضايا المهمة بالنسبة لهم - وما هي مخاوفهم؟ بنيامين الفارس غروبر وهنينغ غول طرحا هذه الأسئلة في بنسلفانيا وكاليفورنيا وفلوريدا.