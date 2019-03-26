 بين نموذجي مصر وتونس.. أيّ الطرق سيسلكها الجيش الجزائري؟ | سياسة واقتصاد | DW | 27.03.2019

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سياسة واقتصاد

بين نموذجي مصر وتونس.. أيّ الطرق سيسلكها الجيش الجزائري؟

تثير دعوة الفريق أحمد قايد صالح إلى تفعيل المادة 102 عدة أسئلة، فهل هي تباشير تدخل حاسم من الجيش الجزائري لإنهاء حكم بوتفليقة؟ وهل يسلك الجيش الطريق المصرية ويستحوذ أكثر على الدولة أم أن الطريق التونسية أكثر جاذبية؟

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الجيش يطالب بتفعليها لعزل بوتفليقة ـ تعرف على المادة 102

منذ اندلاع الاحتجاجات في الجزائر، وجزء واسع من الرأي العام يتابع خطابات أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش، ونائب وزير الدفاع، لأسباب متعددة منها الأدوار الكبيرة التي تلعبها مؤسسة الجيش في البلد، ليس فقط في الجانب الأمني، بل أساساً في الجانب السياسي. فجلّ رؤساء الجزائر، قبل بوتفليقة، امتلكوا خلفية عسكرية، كما يرى مراقبون أن بوتفليقة نفسه لم يكن ليصل إلى كرسي رئاسة البلد لولا ضوء أخضر من الجيش، وهو ما استثمره الرئيس الجزائري لبناء علاقة قوية مع قايد صالح، منذ تعيين هذا الأخير على رأس الجيش عام 2004.

وتأتي خطوة الجيش الأخيرة لتؤكد هذا الدور المحوري. فمنذ دعوة قايد صالح لتفعيل المادة 102 المتعلقة بشغور منصب رئيس البلاد بسبب المرض، والجزائريون يترقبون ماذا سيحدث في الأيام القليلة القادمة. فهناك فصيل رحب بالخطوة واعتبرها تجاوباً مع مطلب الشارع الرافض لاستمرار عهد بوتفليقة وبناء مرحلة سياسية جديدة أكثر إشراقاً بشكل يشبه نوعاً ما السيناريو التونسي، وبين آخر اعتبرها مؤشراً مقلقاً على إمكانية استثمار قايد صالح في الأزمة لأجل إحكام قبضة العسكر على البلد، وبالتالي إمكانية تكرار السيناريو المصري.

كيف يتدخل الجيش الجزائري في الحياة العامة؟

أحكم الجيش قبضته على الجزائر عبر جلّ فترات التاريخ الحديث للبلاد منذ الانقلاب على أحمد بن بلة، أوّل رئيس منتخب للجزائر. وقد كانت للعشرية السوداء التي شهدتها البلاد، نتائج متباينة على المؤسسة العسكرية، ففي الوقت الذي تعاظم فيه نفوذ المؤسسة في المجال الأمني، تجاوباً مع مطالب الكثير من الجزائريين الذين رأوا في الجيش حامياً ضد الإسلاميين المسلّحين، تأثرت سمعة المؤسسة ذاتها سلباً بوقفها المسار الانتخابي، وبورود تقارير وشهادات اتهمت بعض قيادييها بالتورط في حمام الدم، إلى جانب أجهزتي الاستخبارات والأمن.

Algerien Algier Proteste gegen Präsident Bouteflika (Reuters/R. Boudina)

من احتجاجات الجزائر

وبينما أجرى فيه محيط بوتفليقة تغييرات على مستوى جهازي الأمن والاستخبارات بإحالة جنرالات على التقاعد ومحاكمة آخرين، استطاع أحمد  قايد صالح، أن يحافظ على منصبه منذ عام 2004، وقد عبّر طوال السنوات الماضية عن مواقف مساندة لبوتفليقة. وتؤكد عدة تقارير إعلامية أن قايد صالح قام بعدة تغييرات في مؤسسة الجيش، تخطيطاً منه لمنع أيّ مفاجأة تهدّد نفوذه، خاصة مع حديث محلّلين عن وجود خلاف بينه وبين محيط الرئيس، لكن الخلاف لم يمنع توافق الطرفين على استمرار بوتفليقة، ما دام يحقّق وجوده توازن الأجنحة المسيطرة على الحكم، ومن ضمنها الجناح العسكري.

بيدَ أن الاحتجاجات الأخيرة ضغطت كثيراً على مؤسسة الجيش، وهو ما تؤكده ماريا جورسوا، خبيرة جزائرية في المعهد الألماني للدراسات الدولية والإقليمية لـDW، إذ تقول إنه بعد فشل كلّ الخطوات السابقة التي أعلن عنها قايد صالح، أضحى الجيش الآن مستعداً للتضحية ببوتفليقة لأجل إعادة الاستقرار ووقف المظاهرات، لكن مع ذلك، فقايد صالح، عبّر عن موقفه، والكرة الآن في ملعب المجلس الدستوري الذي سيقرّر في أمر تطبيق المادة 102، تشير الخبيرة.

ويقول د. عبدالفتاح ماضي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية ومنسق مشروع التحول الديمقراطي بالمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، لـDW عربية إن الجيش هو الفاعل الأول في الحياة السياسية، لكن كان هناك دوماً صراع بين العسكريين والسياسيين تم حله بطرق خاطئة، منها الاغتيالات قبل الاستقلال، ثم انقلاب بومدين عام 1965، وإدخال البلاد في العشرية السوداء بداية التسعينات. غير أن بوتفليقة، الرئيس المدني، اختار الطريق الخطأ للاستمرار في الحكم، إذ استعان بجنرالات دون جنرالات وبأسرته وحاشيته بدل المؤسسات الديمقراطية المنتخبة وحكم القانون.

بين مصر وتونس

طوال العقود الماضية، سعى الجيش الجزائري إلى الابتعاد عن واجهة الأحداث السياسية، وترك دوره الحقيقي يعمل في الخفاء، لكن المواقف الأخيرة لقايد صالح، خلقت بعض التوجس لدى مراقبين، من إمكانية تكرار السيناريو المصري، واستلام الجيش لدفة الحكم بشكل مباشر. لكن في الآن ذاته، ورغم أن الشعارات لم تطلب رحيله شخصيا، إلّا أن قايد صالح يبقى محسوباً على الدولة العتيقة في الجزائر، والشارع أعلن دوماً رغبته برئيس مدني منتخب خارج دائرة النظام ككل، ما يجعل ترشيح قايد صالح للانتخابات، تحت مظلة شعبية، أمراً صعباً للغاية.

Algerien 2014 Abdel Fattah al-Sisi, Präsident Ägypten & Abd al-Aziz Bouteflika (picture-alliance/Anadolu Agency/Egypt Presidency)

من لقاء سابق بين بوتفليقة والسيسي

كما يحضر السيناريو التونسي بقوة، فالمتحمسون لموقف قايد صالح يرون أنه يمكن أن يرافق انتقال العملية السياسية وإحداث تغيير في بنية النظام دون المساس بمطالب المحتجين، خاصة وأن الحل الدستوري الذي اقترحه قايد صالح كان ضمن المطالب التي رفعها سياسيون معارضون منذ مدة. لكن ماريا جورسوا، ترى أنه بالمقارنة مع جيشي تونس ومصر، يبقى الجيش الجزائري أقرب للتجربة المصرية نظراً لمصالحه الاقتصادية الكبيرة، فهو يمثل "دولة عميقة بقوة كبيرة"، بينما يظهر الجيش التونسي محترفاً أكثر ويركز على مهامه الأمنية.

كما أن عبدالفتاح ماضي يرى أن صراعات العسكريين والسياسين في الجزائر أمر مختلف عما كان في تونس، حيث كان الجيش بعيدا إلى حد كبير عن السياسة لحساب نفوذ المؤسسة الأمنية، ومختلف أيضا عما كان في مصر، حيث كانت هيمنة جنرالات الجيش شبة كاملة منذ 1952. غير أن ماضي يؤكد أن جنرالات الجزائر أقرب إلى مصر من تونس، وأنه على النخبة الجزائرية تعلم الدرسين المصري والتونسي جيدا بالاقتناع أن معظم قادة الجيوش الذين أعلنوا أنهم سيخرجون عن السلطة لا يخرجون منها فعليا.

وما زاد التوجس من دعوة قايد صالح، أن الوضع الصحي لبوتفليقة ليس خافياً على أحد، فهو مصاب بجلطة دماغية منذ عام 2013 ولم يخاطب شعبه منذ سنوات، وانتظار رئيس الأركان كلّ هذا الوضع ليطلب تفعيل المادة 102 يطرح الكثير من التوجس، خاصةً أن الدستور لا يعطي للجيش حق إعلان مثل هذا الموقف.

ويوضّح عبد الفتاح أن تحرك قايد صالح يعني أنه أوضح نيته الحقيقية، وأكد أنه الحاكم الفعلي للبلاد الذي يحدّد شكل الحل. ويشير الباحث ذاته أن الجزائر قادرة على بناء نظام حكم ديمقراطي، وأن تكرّر تجارب دول تمكنت من إخراج العسكر كالأرجنتين وكوريا الجنوبية والبرازيل، ولن يتم ذلك إلا بثلاثة عوامل، أولها استمرار الضغط الشعبي، وثانيها وجود برنامج سياسي تحمله حركة سياسية أو تحالف سياسي قوي، وثالثها ترتيب الأوليات عبر توسيع قاعدة الذين يرون في الديمقراطية مصلحة لهم من جهة، وتفكيك تحالفات النظام القديم وجذب أي منشقين من النظام لصف الديمقراطية من جهة أخرى.

الكاتب: إسماعيل عزام بمساهمة كيرستن كنيب).

  • Algerien möglicher Präsidentschaftskandidat General Ahmed Gaid Salah (picture-alliance/AP Photo/A. Belghoul)

    رفض شعبي لاستمرار بوتفليقة - وجوه من المشهد السياسي في الجزائر

    الجنرال أحمد قايد صالح

    رجل الجزائر الأقوى بعد بوتفليقة كما يراه كثيرون هو الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي منذ 2004، ونائب وزير الدفاع الوطني منذ عام 2013. شارك صالح في معارك التحرير وهو في السابعة عشر. تولى مناصب قيادية في جبهة التحرير منذ عام 1957. ويمثل امتداداً لنفس الخط السياسي الذي حكم الجزائر في الجمهورية الأولى عام 1962. ينافسه على النفوذ الجنرال بشير طرطاق، والجنرال محمد مدين.

  • Algerien möglicher Präsidentschaftskandidat Abderrazak Makri (Imago/Zuma/B. Bensalem)

    رفض شعبي لاستمرار بوتفليقة - وجوه من المشهد السياسي في الجزائر

    عبدالرزاق مقري

    رئيس حركة مجتمع السلم ومرشحها للتنافس على انتخابات الرئاسة عبد الرزاق مقري. يعرض مبدأ الإطار التوافقي الوطني لحشد الجزائريين حول قوة تخرج ببلدهم من خانق الأزمة. من أشد رافضي الولاية الخامسة لبوتفليقة. حركة مجتمع السلم ليست جزءاً من خارطة السلطة الحاكمة وتعلن أنّ الشعب هو مصدر السلطة.

  • Algerien möglicher Präsidentschaftskandidat Ali Benflis 2014 (Imago/Chahine Sebiaa)

    رفض شعبي لاستمرار بوتفليقة - وجوه من المشهد السياسي في الجزائر

    علي بن فليس

    هو جزء من النخبة السياسية الحاكمة، وكان رئيسا للحكومة فترتين بين عامي 1999 و2003، ثم تحول الى صف المعارضة بعد فضيحة تزوير الأصوات في انتخابات عام 2004. يترأس حزب طلائع الحريات وهو مرشحه الآن. أعلن بوضوح عن احتمالين في الانتخابات "الأول أن تكون فرصة عظيمة للذهاب إلى نظام ديمقراطي"، أما الاحتمال الثاني فهو "الغموض التام والذهاب نحو المجهول".

  • Algerien möglicher Präsidentschaftskandidat Geschäftsmann Rachid Nekkaz (Imago/Zuma/B. Bensalem)

    رفض شعبي لاستمرار بوتفليقة - وجوه من المشهد السياسي في الجزائر

    رشيد نكاز

    رشيد نكاز هو مرشح مستقل، ويعد مرشح الشباب والتغيير ويرفض الانتساب لأي حزب. مثير للجدل وقد جرى ابعاده عن انتخابات عام 2014. كبر وتعلم في فرنسا، وقد فاجأ الجميع بإعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2011، ثم تخلى عن جنسيته الفرنسية وبات يروج من خلال صفحته على فيبسوك لبرنامجه الانتخابي في الجزائر الساعي إلى الحد من الهجرة غير القانونية إلى أوروبا. الصورة له وهو يتوسط الحراك الجزائري الجاري.

  • Algerien möglicher Präsidentschaftskandidat Abdelmadjid Tebboune (Imago/PanoramiC)

    رفض شعبي لاستمرار بوتفليقة - وجوه من المشهد السياسي في الجزائر

    عبد المجيد تبون

    جزء من النخبة السياسية الحاكمة، ويعد مرشحا توافقياً، وكان رئيس الحكومة قبل تولي أحمد أويحيى المنصب. خلال رئاسته للوزراء مطلع عام 2017، أعلن عن اصلاحات وصفها أنها تريد الفصل بين السياسة والمال، في محاولة معلنة لمحاربة الفساد المستشري في البلد. لا يملك برنامجا انتخابياً واضحاً، لكنه متحالف بقوة مع الجنرال أحمد قايد صالح.

  • Algerien möglicher Präsidentschaftskandidat Chakib Khelil (Imago/Imagespic Agency)

    رفض شعبي لاستمرار بوتفليقة - وجوه من المشهد السياسي في الجزائر

    شكيب خليل

    شكيب خليل من رجال النخبة السياسية المحيطة بالرئيس بوتفليقة، تولى منصب وزير الطاقة ويشير البعض إلى صلته بمرحلة الرفاه الاقتصادي. من أبرز وجوه فضيحة سوناطراك، وصدرت بحقه مذكرة توقيف دولية عام 2013، لكنّ علاقته الشخصية بالرئيس بوتفليقة انقذته. لا يملك أي برنامج انتخابي أو سياسي.

  • Wahlen Algerien 2014 Louisa Hanoune gibt ihre Stimme ab (Reuters)

    رفض شعبي لاستمرار بوتفليقة - وجوه من المشهد السياسي في الجزائر

    لويزه حنون

    لويزة حنون هي المرأة الوحيدة التي رشحت للمشاركة في السباق على كرسي الرئاسة في الجمهورية "الثانية" المنتظرة بالجزائر. ترشحت عن حزب العمال المعارض، ثم انسحبت بعد اعلان حزب العمال يوم (الثاني من آذار/ مارس 2019) مقاطعته لانتخابات الرئاسة لعام 2019. وتصنف حنون بأنها يسارية وتستهدفها حملات الإسلاميين بشدة بسبب نشاطها المتفرد.

  • Algerien Spezialeinsatzkommando im Training ARCHIVBILD (Reuters)

    رفض شعبي لاستمرار بوتفليقة - وجوه من المشهد السياسي في الجزائر

    الجنرال المتقاعد علي غديري

    ابن الجيش الجنرال المتقاعد علي غديري، طرده المتظاهرون بشارع ديدوش مراد بالعاصمة وظلوا يهتفون ضده بالفرنسية "ديغاج ديغاج" بمعنى "غادر". شغل منصب مدير الموارد البشرية في وزارة الدفاع لمدة 15 سنة، يعلن أنّ برنامجه الانتخابي هو"القطيعة مع ممارسات الماضي وإعلان جمهورية ثانية". ومن آرائه أنّ مشاكل الجزائر ليست اقتصادية وإنما سياسية بالأساس وسببها الفساد السياسي. (صورة من الأرشيف لوحدة من الجيش الجزائري)

  • Algerien Demonstration (Getty Images/R. Kramdi)

    رفض شعبي لاستمرار بوتفليقة - وجوه من المشهد السياسي في الجزائر

    شعب الجزائر قد يدفع بمرشح غير معلن

    يبدو أن صوت الشعب الجزائري هو الأعلى في الميادين والشوارع، فهو ما برح يعلن اعتراضه واحتجاجه عبر مظاهرات كل جمعة، والسؤال هنا هو: من يقود قوة الشعب ومن سيحرز ثقته؟ الشعب يرفض الولاية الخامسة، ويهتف "سلمية، سلمية"، وقد يقرر شكل الحكم المقبل من خلال انتخاب شخص لم تسلط عليها الأضواء .

    الكاتب: ملهم الملائكة


 

مختارات

رفض شعبي لاستمرار بوتفليقة - وجوه من المشهد السياسي في الجزائر

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