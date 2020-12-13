بين كورونا واستعدادات المونديال.. قطر تحتضن كأس العالم للأندية

تواصل قطر استعداداتها المكثفة لاستضافة بطولة كأس العالم للأندية التي ستنطلق الخميس المقبل (الرابع من فبراير/شباط 2021) وتستمر حتى 11 منه. وهي المرة الثانية التي تستضيف فيها حاضنة مونديال 2022 هذه البطولة، علما أن النسخة الحالية تأجلت عن موعدها الأصلي في كانون أول/ديسمبر الماضي بسبب التحديات التي فرضتها أزمة جائحة كورونا.

وتكتسي هذه البطولة بالنسبة للإمارة الخليجية الصغيرة أهمية لوجيستية كبيرة لكونها تمثل فرصة مهمة لاختبار اثنين من الملاعب التي ستحتضننهائيات كأس العالم قبل أقل من عامين، وهما استاد المدينة التعليمة واستاد أحمد بن علي.

كورونا تضبط إيقاع المنافسات

أما فيما يتعلق بالتدابير المعمول بها للحد من انتشار جائحة كورونا، فقد تعهد المنظمون باتباع قواعد وقائية صارمة خلال هذه البطولة عبر تطبيق نظام دائرة العزل الطبي المعروف باسم "الفقاعة الطبية"، والتي تقتصر فيه حركة جميع المشاركين في البطولة، من لاعبين وإداريين ومنظمين، على أماكن الإقامة وملاعب التدريب، والملعبين حيث تجرى المباريات.

في صور.. أهم البطولات والمنافسات الرياضية العالمية في 2021 كأس العالم لكرة اليد للرجال في مصر لن يكون هناك ذلك العدد الكبير من المشجعين الذي شهدته بطولة العالم في ألمانيا والدنمارك والتي أقيمت عام 2019. ورغم كورونا، يتوقع الاتحاد الدولي لكرة اليد بأن تصل نسبة الحضور إلى 30 بالمائة. وتستضيف مصر البطولة من 13 كانون الثاني/ يناير إلى 31 من نفس الشهر. وقد أعطى الاتحاد الألماني للاعبي المنتخب حرية المشاركة من عدمها، وقد اعتذر البعض بالفعل.

في صور.. أهم البطولات والمنافسات الرياضية العالمية في 2021 بطولة أستراليا المفتوحة للتنس أجبرت الجائحة منظمي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس في ملبورن على تأجيل انطلاقها ثلاثة أسابيع عن موعدها الأصلي: من 8 حتى 21 من شباط/ فبراير. وحسب ما هو مقرر ستنطلق البطولات الثلاث الكبرى الأخرى لكرة المضرب (غراند سلام) في المواعيد التالية: بطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس) في باريس في 23 أيار/ مايو، وبطولة ويمبلدون في لندن في 28 حزيران/ يونيو، وبطولة أمريكا المفتوحة للتنس في 30 آب/ أغسطس.

في صور.. أهم البطولات والمنافسات الرياضية العالمية في 2021 مباراة "سوبر باول" من المقرر أن تجري المباراة النهائية في دوري كرة القدم الأمريكية في 7 شباط/ فبراير، إلا إذا كان لكورونا رأي آخر. وملعب المباراة سيكون استاد ريموند جيمس في مدينة تامبا بولاية فلوريدا. ومباراة "سوبر باول" واحدة من أكثر الأحداث الرياضية متابعة؛ إذ يشاهدها عبر البث المباشر عدة ملايين من المتفرجين.

في صور.. أهم البطولات والمنافسات الرياضية العالمية في 2021 انطلاق سباقات الفورملا-1 في أستراليا بطولة العالم في الفورمولا-1 تم اختصارها بسبب الجائحة. في عام 2021 ستجري سباقات أكثر من أي عام مضى. سيكون هناك 23 سباق جائزة كبرى، واحد منها للمرة الأولى في السعودية. ومن المقرر أن يبدأ الموسم في 23 آذار/ مارس بسباق الجائزة الكبرى في أستراليا، حيث سيظهر مايك شوماخر، ابن ميشائيل شوماخر، للمرة في سباق الدرجة الأولى.

في صور.. أهم البطولات والمنافسات الرياضية العالمية في 2021 بطولة العالم للهوكي من المقرر أن يقام كأس العالم للهوكي في بيلاروسيا ولاتفيا في الفترة بين 21 مايو/أيار وحتى 6 حزيران/يونيو. وقد لا تقام البطولة في بلاروسيا نظراً للضغوطات التي يتعرض لها الاتحاد الدولي للهوكي IIHF لسحب حق الاستضافة من منسك على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان. في حال حدوث ذلك ستحل حليفة بيلاروسيا الأقرب، روسيا، محلها في الاستضافة المشتركة.

في صور.. أهم البطولات والمنافسات الرياضية العالمية في 2021 كأس الأمم الأوروبية في 12 دولة تغير التاريخ، لكن قميص المنتخب الألماني لم يتغير: نيكو شولتس وسيرغ غنابري وتيمو فيرنر ورفاقهم سيرتدون تلك القمصان في بطولة كأس الأمم الأوروبية التي تأجلت سنة بسبب الوباء. وستجري منافسات البطولة بين 11 حزيران/ يونيو و11 تموز/يوليو في 12 دولة أوروبية كما كان مخططاً لها في الأساس. ستستضيف مدينة ميونيخ الألمانية أربع مباريات، بينما تجري مباراتا نصف النهائي والمباراة النهائية في مدينة لندن الإنكليزية.

في صور.. أهم البطولات والمنافسات الرياضية العالمية في 2021 سباق فرنسا الدولي للدراجات تنتهي ثلاث من 21 مرحلة من سباق فرنسا الدولي للدرجات (تور دو فرانس) بمرتفع يتعين على المتسابقين صعوده. وستقام البطولة بين 26 حزيران/ يونيو و18 تموز/يوليو. ويدافع السلوفيني تادي بوغاتشر عن لقبه. ويتعين على المتنافسين صعود جبل مونت فينتوكس مرتين في يوم واحد. الختام سيكون مع المسافة الطويلة للبطولة التي تبلغ في عام 2021 حوالي 3383 كيلومتراً، ونهاية المطاف كما هي العادة تكون في باريس.

في صور.. أهم البطولات والمنافسات الرياضية العالمية في 2021 الألعاب الأولمبية الصيفية في اليابان "سنجعل هذه الألعاب الأولمبية رمزاً عظيماً للتضامن والوحدة في هذا العالم"، يقول رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ. وقد كلفت تأجيل موعد الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو من عام 2020 إلى 2021 الدولة المضيفة اليابان حوالي مليار يورو. وستجري الألعاب الأولمبية الاعتيادية من 23 تموز/ يوليو إلى 8 آب/أغسطس وتلك الخاصة يذوي الاحتياجات الخاصة من 24 آب/أغسطس إلى 5 أيلول/سبتمبر.

في صور.. أهم البطولات والمنافسات الرياضية العالمية في 2021 سباقات الرجل الحديدي في هاواي في عام 2019 وقفت الألمانية آنه هاوغ (في الصورة) ومواطنها يان فرودينو على منصة تتويج مسابقات الرجل الحديدي "أيرون مان" في هاواي. وتتألف المسابقة من ثلاثة أجزاء: جري وسباحة وركوب الدراجة الهوائية. وأجبرت الجائحة المنظمين في البداية على تأجيلها ومن ثم إلغائها نهائياً عام 2020، وذلك للمرة الأولى منذ انطلاقها عام 1978. النسخة 44 من المسابقة ستجري في 9 تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2021. شتيفان نستلر/خ.س.



يضاف إلى ذلك الاختبارات الدورية للكشف عن المصابين بالفيروس التاجي في أوساط اللاعبين والحكام والأطقم الفنية والطبية، إلى جانب استخدام وسائل نقل آمنة، والتعقيم المنتظم للملعبين ومواقع التدريب، ومرافق الإعلام، وتخصيص أطقم طبية طوال فترة البطولة.

وسيقتصر حضور المشجعين على عدد محدود، وذلك بما يتوافق مع التوصيات الصادرة عن وزارة الصحة العامة في قطر للوقاية من الفيروس. ويتعين على المشجعين الراغبين بالحصول على تذاكر المباريات، إما إجراء الاختبار السريع لكورونا لإثبات خلوهم من الفيروس قبل المباراة بـ 72 ساعة كحد أقصى، أو تقديم ما يثبت حصولهم على جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، أو تعافيهم من الفيروس بعد الأول من تشرين أول/أكتوبر 2020.

الدحيل يواجه الأهلي

أما كرويا فيتضمن جدول المباريات سبع مباريات بمشاركة ستة أندية. وستكون الانطلاق بمباراة تجمع بين نادي أولسان هيونداي الكوري، بطل آسيا، وتيغريس أونال المكسيكي، بطل أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، على استاد أحمد بن علي، في الخامسة مساءً بتوقيت الدوحة، تليها مواجهة عربية بين الدحيل القطري صاحب الضيافة وبطل إفريقيا الأهلي المصري في استاد المدينة التعليمة عند الثامنة والنصف مساءً.

ومعلوم أن الفائز في المباراة الأخيرة سيواجه في الدور المقبل بطل أبطال أوروبا، ويتعلق الأمر بالعملاق بايرن ميونيخ. وقد أعرب مهاجم الأهلي حسين الشحات في مقابلة نشرها موقع الاتحاد الدولي (فيفا) على صفحته الرسمية اليوم الاثنين، عن رغبته بمواجهة بايرن ميونيخ الألماني قائلا إن "تركيزنا كبير على المباراة الأولى ونأمل أن نفوز بها. بالطبع بايرن ميونيخ فريق قوي ولديه العديد من النجوم. أحب أن أقابل (توماس) مولر فأنا معجب به كثيراً وأحب أسلوب لعبه". أما الفائز من مباراة الافتتاح بين بطل آسيا وبطل دول كونكاكاف فسيواجه بطل أمريكا الجنوبية بالميراس البرازيلي.

مفاجأة في تشكيلة بايرن

وبالفعل ترجح التوقعات فوز الأهلي في هذه المباراة والصعود إلى الدور اللاحق قبل الأخير والذي سيكون أول مباراة لبايرن ميونيخ حينها في هذه البطولة. وتضمنت تشكيلة بايرن في هذه البطولة مفاجأة كبيرة، فبعد أن نشر فيفا اليوم الاثنين قوائم فرق كأس العالم للأندية، ظهر أن القائمة البافارية تضمنت اللاعبين ليون غوريتسكا وخافي مارتينيز، رغم إصابتهما بعدوى فيروس كورونا المستجد وخضوعهما حاليا للعزل الصحي. ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان اللاعبان سيتمكنان من السفر مع الفريق إلى قطر مطلع الأسبوع المقبل.

و.ب/ هـ.د