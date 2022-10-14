بين القلق والحذر ـ شظايا حرب أوكرانيا تضع بولندا في حالة تأهب

دان الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم (الأربعاء 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022) ما وصفاه بالقصف "الوحشي" الروسي لمدنيين في أوكرانيا، وسط تصاعد التوتر بعد سقوط صاروخ في بولندا. وقال جو بايدن في بداية اجتماع مع سوناك على هامش قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا "بينما يجتمع زعماء العالم هنا في بالي للتوصل إلى إحراز تقدم نحو السلام، يقوم (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين بقصف مدنيين وأطفال ونساء، إنه أمر يكاد يكون وحشياً". وأكد سوناك أنه "موافق" على هذا التوصيف، مشيراً إلى "الشراكة" بين لندن وواشنطن في العمل "عندما يتعلق الأمر بمواجهة الأعمال الوحشية لروسيا في أوكرانيا". ويتزامن سقوط صاروخ على قرية في جنوب شرق بولندا مع تعرض أوكرانيا أمس الثلاثاء لقصف مكثف روسي استهدف البنية التحتية.

في سياق متصل، ذكرت تسريبات أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال لزعماء العالم خلال اجتماع اليوم الأربعاء في إندونيسيا إن ثمة مؤشرات على أن الصاروخ الذي أصاب قرية في شرق بولنداكان صاروخا مضادا للطائرات أطلق من أوكرانيا. وقيل إن بايدن تحدث عن صاروخ من منظومة إس300- خلال اجتماع طارئ على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي. وقال للصحفيين بعد الاجتماع إن المعلومات الأولية تظهر أنه "من غير المرجح" أن يكون الصاروخ قد أطلق من الأراضي الروسية.

بولندا في حالة تأهب

ما زال الجيش البولندي في حالة تأهب قصوى بعد سقوط صاروخ روسي الصنع على الأرجح لكن مصدره ما زال مجهولا، في قرية في جنوب شرق البلاد، بالقرب من الحدود مع أوكرانيا. وأكد الرئيس البولندي أندريه دودا أنه لا يوجد حتى الآن "دليل واضح" على مصدر إطلاق الصاروخ "الروسي الصنع على الأرجح" على حد قوله. وقال إن "التحقيق جار"، لكن أشار إلى أنه حادث "معزول". وعبر أعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) عن دعمهم لبولند.

وفي أوج توتر بشأن هذا الصاروخ، أكدت مجموعة العشرين في البيان الختامي لاجتماعها في جزيرة بالي الإندونيسية أن "غالبية أعضائها تدين بحزم الحرب في أوكرانيا"، معترفة بأن الحرب في أوكرانيا "تقوض الاقتصاد العالمي". وأكد أكبر عشرين اقتصادا في العالم في البيان المشترك أن "استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها غير مسموح به".

بين التنديد والحذر

وفي نوسا دوا بإندونيسيا أيضا، دعت فرنسا إلى توخي "أقصى درجة من الحذر" بشأن مصدر الصاروخ الذي سقط في بولندا وأعلنت أن "دولاً عدة" في المنطقة تمتلك النوع نفسه من السلاح، محذرة من "خطر تصعيد كبير". وأكدت الرئاسة الفرنسية أن "تحديد نوع الصاروخ لا يعني بالضرورة تحديد الجهة التي أطلقته". وكان المتحدث باسم الحكومة البولندية بيوتر مولر صرح أنه "تقرر للتو رفع مستوى التأهب لبعض الوحدات القتالية (...) وغيرها من الأفراد النظاميين".

وسيعقد الأمين العام للحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ "اجتماعًا طارئًا" مع سفراء الدول الأعضاء في الناتو الأربعاء، كما ذكرت ناطقة باسمه. وبولندا التي تقع على حدود أوكرانياعضو في الناتو وينتشر على أرضها نحو عشرة آلاف جندي أميركي. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان "ضرورة تجنب تصعيد الحرب في أوكرانيا"، معبرا عن "قلقه العميق". ودعا إلى "تحقيق شامل" في إطلاق النار.

وأكدت باريس ولندن وبرلين من بين دول أخرى دعمها لوارسو بينما عبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن "تعازيه لوفاة مواطنين بولنديين كانا ضحيتي الإرهاب الروسي". واضاف "يجب حماية أوكرانيا وبولندا وكل أوروبا والعالم بأسره من روسيا الإرهابية".

بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش! ماريوبول قبل الحرب وبعدها صور التقطتها أقمار صناعية للمدينة الساحلية "ماريوبول"، التي تقع في الجزء الجنوبي الشرقي لأوكرانيا، والمطلة على بحر آزوف. الصورة على اليسار في يونيو/ حزيران 2021 والصورة على اليمين بعد الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير/ شباط 2022.

بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش! ميناء ماريوبول صورة لميناء ماريوبول تعود إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2018: وكانت هذه المنطقة مكانا للاسترخاء والتنزه، بالإضافة لمناطق استحمام بالماء الدافئ الخارج من الأرض. كما كان الميناء عاملاً اقتصاديًا مهمًا لماريوبول، من هنا صدرت أوكرانيا الحديد والصلب والحبوب والآلات إلى العالم.

بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش! "تلغيم" الميناء بعد الهجوم الروسي بعد شهرين من بدء الحرب من قبل روسيا، لم تعد هناك سفن ترسو تقريبًا. وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو لوكالة إنترفاكس للأنباء: "كل الأشياء المهمة في البنية التحتية للمدينة، بما في ذلك الميناء البحري والممر المائي تم تلغيمها وحظر الدخول إليها"، هذا ما يبدو عليه ميناء ماريوبول اليوم.

بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش! متنزه داخل المدينة يلعب الأطفال تحت مياه النافورات في حديقة وسط المدينة. التقطت هذه الصورة في 20 يونيو/ حزيران 2019. الأشجار خضراء. ويمكن رؤية برج الكنيسة بين الأشجار في خلفية الصورة.

بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش! المتنزه الآن أعدنا اكتشاف منطقة الكنيسة نفسها في صور أخرى. تم التقاط هذه الصورة في أول أبريل/ نيسان 2022. ولا يمكن للمرء أن يخمن أن هذا المكان كان مخصصا للاسترخاء في يوم من الأيام.

بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش! مسرح مدينة ماريوبول اكتسب مسرح ماريوبول للدراما شهرة كبيرة خلال هجوم القوات الروسية على أوكرانيا. تظهر هذه الصورة التي تم التقاطها في 30 أغسطس/ آب 2014 شبابًا يحتجون على هجمة روسية - حتى في ذلك الوقت كان هناك قتال وتوتر في شرق أوكرانيا. لكن المسرح كان لا يزال مكان للقاءات والحوارات الثقافية.

بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش! المسرح بعد قصف المدينة المكان أمسى مختلفا تماما اليوم. هذه الصورة تظهر المسرح بعد الغارة الجوية المدمرة التي شنها الجنود الروس في منتصف مارس/ آذار 2022. واحتمى عدة مئات من المدنيين بالمبنى، ولقي كثير مصرعهم.

بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش! مجمع "أزوفستال" للحديد والصلب في ماريوبول، تدير شركة "أزوفستال" (Azovstal) واحدا من أكبر مصانع الحديد والصلب في أوروبا. هنا في مجمع "أزوفستال" كان يجري بشكل أساسي صناعة المنتجات من الفولاذ والحديد. وبالإضافة إلى الميناء، كان المصنع مركز تشغيل مهم بالنسبة للسكان هناك. صورة من عام 2017.

بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش! الحرب جعلته أطلالا و"خردة" هكذا أصبح المكان الآن نتيجة القصف الروسي. صورة بتاريخ 17 أبريل/ نيسان 2022. الجنود الأوكرانيون صمدوا طويلا متحصنين بهذا المصانع في مجمع أزوفستال، وهنا سقط مئات القتلى. ومازال هناك ألف جندي أوكراني يتحصنون داخل المجمع، حسب رواية كييف. بينما يقول بوتين إنهم ألفان، وأمر بعدم اقتحام المجمع والاكتفاء بتطويق المنطقة وحصارها. تُظهر الصورة هنا جنديًا يقاتل في صفوف الروس.

بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش! طرق وشوارع حديثة هذه الصورة من صيف 2017 تعطي لمحة عن طرق وشوارع ماريوبول قبل بدء الحصار والقصف الروسي للمدينة.

بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش! ماريوبول كيف أصبحت الصور التي تصل إلينا الآن من ماريوبول تظهر الدمار التام. تم حرق جميع الأشجار تقريبًا ، ودُمرت الشقق والمنازل وبنايات أخرى. لم تعد مدينة ماريوبول مكانا صالحا للعيش. إعداد ( غيرتا هيرمان/ علاء جمعة) الكاتب: علاء جمعة



من جهتها، قالت موسكو إن الاتهامات بإطلاق النار على الأراضي البولندية "استفزازات". وقالت وزارة الدفاع الروسية على تطبيق تلغرام إن "تصريحات وسائل الإعلام البولندية والمسؤولين الرسميين بشأن سقوط مزعوم لصواريخ روسية بالقرب من محلية بيغفودوف هي استفزاز متعمد بهدف تصعيد الموقف". وأكدت الوزارة أن الجيش الروسي لم يشن أي ضربات على أهداف قريبة من الحدود الأوكرانية البولندية. واضافت أن صور "الحطام التي نشرتها وسائل الإعلام البولندية من موقع الأحداث في منطقة بيغفودوف" لا علاقة لها بقذائف روسية.

ح.ز/ ا.ف (أ.ف.ب / رويترز/ د.ب.أ)