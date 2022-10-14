بين القلق والحذر ـ شظايا حرب أوكرانيا تضع بولندا في حالة تأهب

تراوحت ردود الفعل الدولية بين التنديد والحذر بعد تضارب الأنباء بشأن مصدر الصاروخ الذي سقط في الأراضي البولندية، ولكن أيضا بعد القصف الروسي الواسع للأراضي الأوكرانية في تصعيد قد يبعد آفاق مفاوضات وقف إطلاق النار.
دان الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم (الأربعاء 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022) ما وصفاه بالقصف "الوحشي" الروسي لمدنيين في أوكرانيا، وسط تصاعد التوتر بعد سقوط صاروخ في بولندا. وقال جو بايدن في بداية اجتماع مع سوناك على هامش قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا "بينما يجتمع زعماء العالم هنا في بالي للتوصل إلى إحراز تقدم نحو السلام، يقوم (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين بقصف مدنيين وأطفال ونساء، إنه أمر يكاد يكون وحشياً". وأكد سوناك أنه "موافق" على هذا التوصيف، مشيراً إلى "الشراكة" بين لندن وواشنطن في العمل "عندما يتعلق الأمر بمواجهة الأعمال الوحشية لروسيا في أوكرانيا". ويتزامن سقوط صاروخ على قرية في جنوب شرق بولندا مع تعرض أوكرانيا أمس الثلاثاء لقصف مكثف روسي استهدف البنية التحتية.
في سياق متصل، ذكرت تسريبات أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال لزعماء العالم خلال اجتماع اليوم الأربعاء في إندونيسيا إن ثمة مؤشرات على أن الصاروخ الذي أصاب قرية في شرق بولنداكان صاروخا مضادا للطائرات أطلق من أوكرانيا. وقيل إن بايدن تحدث عن صاروخ من منظومة إس300- خلال اجتماع طارئ على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي. وقال للصحفيين بعد الاجتماع إن المعلومات الأولية تظهر أنه "من غير المرجح" أن يكون الصاروخ قد أطلق من الأراضي الروسية.
بولندا في حالة تأهب
ما زال الجيش البولندي في حالة تأهب قصوى بعد سقوط صاروخ روسي الصنع على الأرجح لكن مصدره ما زال مجهولا، في قرية في جنوب شرق البلاد، بالقرب من الحدود مع أوكرانيا. وأكد الرئيس البولندي أندريه دودا أنه لا يوجد حتى الآن "دليل واضح" على مصدر إطلاق الصاروخ "الروسي الصنع على الأرجح" على حد قوله. وقال إن "التحقيق جار"، لكن أشار إلى أنه حادث "معزول". وعبر أعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) عن دعمهم لبولند.
وفي أوج توتر بشأن هذا الصاروخ، أكدت مجموعة العشرين في البيان الختامي لاجتماعها في جزيرة بالي الإندونيسية أن "غالبية أعضائها تدين بحزم الحرب في أوكرانيا"، معترفة بأن الحرب في أوكرانيا "تقوض الاقتصاد العالمي". وأكد أكبر عشرين اقتصادا في العالم في البيان المشترك أن "استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها غير مسموح به".
بين التنديد والحذر
وفي نوسا دوا بإندونيسيا أيضا، دعت فرنسا إلى توخي "أقصى درجة من الحذر" بشأن مصدر الصاروخ الذي سقط في بولندا وأعلنت أن "دولاً عدة" في المنطقة تمتلك النوع نفسه من السلاح، محذرة من "خطر تصعيد كبير". وأكدت الرئاسة الفرنسية أن "تحديد نوع الصاروخ لا يعني بالضرورة تحديد الجهة التي أطلقته". وكان المتحدث باسم الحكومة البولندية بيوتر مولر صرح أنه "تقرر للتو رفع مستوى التأهب لبعض الوحدات القتالية (...) وغيرها من الأفراد النظاميين".
وسيعقد الأمين العام للحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ "اجتماعًا طارئًا" مع سفراء الدول الأعضاء في الناتو الأربعاء، كما ذكرت ناطقة باسمه. وبولندا التي تقع على حدود أوكرانياعضو في الناتو وينتشر على أرضها نحو عشرة آلاف جندي أميركي. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان "ضرورة تجنب تصعيد الحرب في أوكرانيا"، معبرا عن "قلقه العميق". ودعا إلى "تحقيق شامل" في إطلاق النار.
وأكدت باريس ولندن وبرلين من بين دول أخرى دعمها لوارسو بينما عبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن "تعازيه لوفاة مواطنين بولنديين كانا ضحيتي الإرهاب الروسي". واضاف "يجب حماية أوكرانيا وبولندا وكل أوروبا والعالم بأسره من روسيا الإرهابية".
من جهتها، قالت موسكو إن الاتهامات بإطلاق النار على الأراضي البولندية "استفزازات". وقالت وزارة الدفاع الروسية على تطبيق تلغرام إن "تصريحات وسائل الإعلام البولندية والمسؤولين الرسميين بشأن سقوط مزعوم لصواريخ روسية بالقرب من محلية بيغفودوف هي استفزاز متعمد بهدف تصعيد الموقف". وأكدت الوزارة أن الجيش الروسي لم يشن أي ضربات على أهداف قريبة من الحدود الأوكرانية البولندية. واضافت أن صور "الحطام التي نشرتها وسائل الإعلام البولندية من موقع الأحداث في منطقة بيغفودوف" لا علاقة لها بقذائف روسية.
ح.ز/ ا.ف (أ.ف.ب / رويترز/ د.ب.أ)
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