 بين العسكر والمدنيين .. عراقيل تهدّد بتفجير الاتفاق في السودان | سياسة واقتصاد | DW | 05.07.2019

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سياسة واقتصاد

بين العسكر والمدنيين .. عراقيل تهدّد بتفجير الاتفاق في السودان

ما هي فرص نجاح الاتفاق الذي وقعته المعارضة مع المجلس العسكري في السودان؟ وكيف تدخلت القوى الأجنبية في تحقيق هذا التوافق؟ وما هي العراقيل التي تجعل السودانيين متخوفين من فشل المشروع وعودة الأزمة لنقطة الصفر؟

Sudan Khartum | Anhänger von General Abdel Fattah al-Burhan (Getty Images/AFP/A. Shazly)

من الاحتجاجات المناهضة للعسكر في السودان

في أوّل اتفاق من نوعه بعد إسقاط عمر البشير، توّصلت المعارضة المدنية والعسكريون إلى حلّ أكبر النقاط العالقة في مستقبل البلاد، وذلك بإعلان إقامة مجلس للسيادة سيكون ممثلاً بشكل متوازن نسبياً بين الجانبين، وسيرأسه الطرفان بشكل متناوب لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، أيْ خلال المرحلة الانتقالية.

وفي الوقت الذي استقبل فيه سودانيون كثر هذا الاتفاق بشكل إيجابي لأجل حقن الدماء وإبعاد شبح حرب أهلية وتحقيق الاستقرار والبدء في مرحلة جديدة من تاريخ السودان، لا سيما أن قيادة الجيش تشدّد على محاسبة المتورطين في تفكيك اعتصام الثالث من يونيو/ حزيران، فإن آخرين يرون أن هذا الاتفاق سيكون مقدمة لفرض الأمر الواقع، أي استمرار سيطرة العسكر على مقاليد الدولة وعدم تحقيق جوهر الثورة، وذلك باستحضار تاريخ الجيش في البلاد وتدخله المستمر في السياسة.

"الاتفاق دون التطلعات، ولا يستحق التهليل والتأييد الذي يعبّر عنه البعض" يقول منتصر أحمد محمود، ناشط سياسي سوداني مستقل، لكنه يستدرك القول إنه يجب كذلك التعامل مع الاتفاق بـ"منطق واقع الحال، والاستفادة ما أمكن من الحقوق التي ستمنح في المرحلة المقبلة"، متحدثا:" أنا لست متفائلاً، لكنني مراهن على الشارع السوداني في التصدي لأيّ انقلاب جديد".

فيما يرى آخرون أن توقيع تحالف "الحرية والتغيير" للاتفاق يبقى مؤشراً إيجابيا على نجاحه، إذ يتحدث اللواء المتقاعد، بابكر إبراهيم أحمد، أن التيار المعتدل داخل الحرية والعدالة هو من وقعه وليس التيار الراديكالي الذي كان مسيطراً في البداية. ويعبّر المتحدث عن ثقته التامة في أن المجلس العسكري سيسلّم الدولة في النهاية لحكومة منتخبة، لأن هذا كان هدفه منذ البداية، وأكد على ذلك بإنهائه لجلّ الترتيبات المتعلقة بالمرحلة الانتقالية، لدرجة أن اتفاق أمس الذي يحدد مدة المجلس السيادي بثلاث سنوات، كان ضد رغبة العسكر وفق تعبير المتحدث.

Mohammed Hamdan Dagalo (picture-alliance/AP Photo)

محمد حمدان دقلو الملقب بحميدتي، أحد أبرز القيادات العسكرية في السودان

ويتضمن الاتفاق كذلك توافقا حول تعيين حكومة كفاءات وطنية يرأسها رئيس وزراء مستقل، وأن يصل عدد أعضاء مجلس السيادة إلى 11 عضوا، 5 لكل طرف، فيما سيتم اختيار العضو رقم 11 من الشخصيات المدنية ذات التاريخ العسكري، وفق ما أكده منتصر أحمد محمود.

مقومات للنجاح؟

يتشبث المؤيدون المدنيون للاتفاق بطبيعة الشخصيات المدنية التي ستساهم في تسيير المرحلة القادمة، إذ تحدثت مصادر إعلامية، منها قناة الجزيرة القطرية، عن التوافق على عبد الله حمدوك لمنصب رئيس الوزراء، وهي شخصية راكمت الكثير من الخبرات السياسية والاقتصادية داخل السودان وخارجه، وتحظى باحترام كبير بين الكثير من التيارات في البلاد. فضلاً عن شخصيات أخرى ستكون حاضرة في المجلس السيادي، كأستاذة التاريخ فدوى عبه الرحمن طه، والدبلوماسي الأسبق إبراهيم طه أيوب، والنقابي بابكر فيصل.

كما يحتاج السودانيون إلى اتفاق سريع يسمح بتفادي السيناريوهات الاقتصادية التي شهدتها جلّ الدول "الربيع العربي"، حتى الناجحة منها، أي تونس، التي تدهورت فيها القدرة الشرائية بشكل غير مسبوق. ولا يحتاج السودانيون إلى مزيد من تأزيم معيشهم اليومي، فإجمالي الناتج المحلي وصل عام 2018 إلى 40.85 مليار دولار، بعدما بلغ في العام السابق 123.05 مليار دولار حسب البنك الدولي. وقد أكدت الأمم المتحدة مؤخراً أن البلد "يعاني نقصاً في الأدوية بسبب الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت مع الوضع السياسي الحالي".

Sudan Straßenszene in Omdurman (Getty Images/AFP)

الأوضاع المعيشية تدهورت في السودان

لكن منتصر يرى أن أيّ اتفاق لا يخاطب الإشكال الحقيقي، أيِ وضع أسس للدولة الجديدة، سيكون محكوماً عليه بالفناء، معطياً الأمثلة باتفاقيات سابقة شهدتها الدولة خلال العقود السابقة لم تؤد إلى تحقيق مطالب الشعب.

في الجانب الآخر، يمكن للاتفاق أن يتغيّر حسب الظروف بدل الحكم بإخفاقه التام، وهو ما يعتقد بابكر إبراهيم أحمد، بسبب دخول قوى أخرى على الخط في المراحل القادمة، مشيراً إلى أن الحرية والتغيير لا تمثل كل الشارع السوداني، وهناك تيارات أخرى تستعد لمسيرات ضخمة رفضاً للصيغة الأولى من الاتفاق، كما أن عدداً من الحركات المسلّحة تناهضه وتصرّ على أن تكون حاضرة في المشاورات، زيادة على إمكانية تدخل الدولة العميقة (يقصد بها الأجهزة العسكرية والأمنية) إذا وصلت الأمور إلى طريق مسدود.

أهداف الغرب قد تعرقل الاتفاق

عاش السودانيون لعقود تحت سيطرة تحالف بين الجيش وقوى سياسية متعددة آخرها حزب المؤتمر الوطني، ذو المرجعية الإسلامية. ويُدرك المتتبعون أنّ خروج العسكر من المعترك السياسي لن يكون هيناً، وقد يستعين بأطراف سياسية داخلية أخرى لتثبيت وجوده عبر صفقات يتقاسمون من خلالها النفوذ، أو حتى أطرافاً إقليمية تتوجس من صعود تيارات ديمقراطية في السودان، بما أن ذلك قد يهدّد مصالح هذه الأطراف.

ولا تتوقف القوى المناوئة للثورة فقط عند الحدود الإقليمية، بل يرى منتصر أحمد محمود أن قوى دولية أخرى كذلك رفضت هذه الثورة، "ومنها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، التي كانت منذ البداية ضد تغيير نظام البشير"، حسب زعمه، لكن عندما تأكدت أنه راحل لا محالة، تغوّلت لأجل تأكيد مصالحها عبر فرض المجلس العسكري ودعمه في سياسة "العصا والجزرة"، أي قمع المتظاهرين ثم تقديم بعض الوعود إليهم وفق قوله. ويرى منتصر أن السودان سيكون مختطفا في المرحلة المقبلة بما يحقق مصالح هذه القوى التي التزم معها المجلس بعدة صفقات.

بيدَ أن هناك من يرى أن تحالف "الحرية والتغيير" هو المدعوم من قوى خارجية، والكلام هنا لبابكر إبراهيم: "التفاوض الحقيقي وقع بين القوى العظمى التي استعانت بالتحالف وبين النظام في السودان لأجل الوصول إلى نظام جديد يعمّق مصالحها، أما التحالف، فزخمه لا يصل إلى ما يتم تصويره في الإعلام". ويحيل المتحدث بشكل رئيسي إلى الاتحاد الإفريقي وكذلك الغرب بما أن الطرفين كانت لهما علاقة إيجابية مع نظام البشير، ويريدان استمرار العلاقة مع النظام الجديد.

ويوجد تحدٍ آخر داخل المجلس السياسي المنتظر، إذ يشير منتصر أحمد محمود إلى أن العسكر يسيطرون على هذا المجلس عبر عدة مؤشرات، أولها اختلال التوازن بين الأعضاء لكون العضو الـ11 سيكون عسكرياً بالأساس، ثانيها أن رئيس المجلس سيكون عسكريا في المرحلة الأولى، ثالثها عدم إمكانية ائتمان العسكر ككل، لأنه خلال التفاوض، قُتل المدنيون في الاعتصام. لكن منتصر يرى مع ذلك أن هناك إمكانية لاستدراك طبيعة الجيش في المجلس، سواء بتعيين وطنيين عسكريين في هذا المجلس، ما دامت عدة عناصر مسلحة انحازت للثورة، وكذلك بمحاسبة حقيقية للمتورطين في تفكيك الاعتصام.

الكاتب: إسماعيل عزام

  • Sudan Proteste in Khartum (Getty Images/AFP/A. Shazly)

    السودان.. محطات من صراع المعارضة مع العسكر

    احتجاجات سلمية

    لأسابيع طويلة صمد المتظاهرون السودانيون أمام مقر وزارة الدفاع. آلاف المحتجين كانوا يطالبون بمجلس انتقالي يحدد فيه المدنيون مستقبل البلاد. ولكن في مطلع حزيران/ يونيو 2019 تحرك العسكر لفض الاعتصام بقوة السلاح ما أسفر عن مقتل العشرات وجرح المئات.

  • Sudann Khartum Soldaten Protest (Reuters)

    السودان.. محطات من صراع المعارضة مع العسكر

    باسم الأمة..

    متظاهر يحمل علم السودان بالقرب من المقر الرئيسي لقيادة الجيش. العلم يرمز إلى مطلب المتظاهرين في المشاركة بشكل متساو في رسم مستقبل البلاد، والمقصود مشاركة الشعب والجيش على قدم المساواة في ذلك. ولو حدث ذلك، سيكون خطوة مهمة على طريق الديمقراطية.

  • Sudan Khartum - Unruhen (Getty Images/AFP)

    السودان.. محطات من صراع المعارضة مع العسكر

    إشارات تحذيرية

    قبل أيام من فض الاعتصام، كان هناك حضور قوي للجيش. ورأى الكثير من المتظاهرين في ذلك أن الجيش ربما لا يبدو مستعدا لتسليم السلطة للمدنيين، حسب ما كان يأمله السودانيون بعد الإطاحة بالديكتاتور عمر البشير.

  • Sudan April 2019 | Omar al-Baschir, Präsident (Reuters/M. Nureldin Abdallah)

    السودان.. محطات من صراع المعارضة مع العسكر

    نهاية حقبة

    هيمن الرئيس المخلوع عمر البشير على السلطة منذ عام 1993 وحتى الإطاحة به في نيسان/ أبريل 2019. قمع معارضيه بكل قسوة. ومن أجل الحفاظ على سلطته أمر البشير بحل البرلمان عام 1999. في تلك الفترة كان زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أسامة بن لادن يجد في السودان ملاذا آمنا له. لكن اسم البشير يبقى مرتبطا بشكل وثيق مع الحر ب ضد الانفصاليين في إقليم دارفور.

  • Sudan Bashir (picture-alliance/AP Photo/M. Hjaj)

    السودان.. محطات من صراع المعارضة مع العسكر

    الديكتاتور أمام المحكمة

    كثير من السودانيين كانوا يأملون في رؤية الديكتاتور وهو يمثل أمام المحكمة. أمل تحقق بالفعل عندما بدأت جلسة محاكمة عمر البشير في الـ 16من حزيران/ يونيو. وكانت التهم الأولية الموجهة إليه تتمثل في الفساد وحيازة عملات أجنبية بكميات كبيرة. فبعد سقوطه وجد رجال الأمن في قصره أكياسا مليئة بالدولارات قدرت بأكثر من 100 مليون دولار.

  • Sudan | Streik (Getty Images/AFP/A. Shazly)

    السودان.. محطات من صراع المعارضة مع العسكر

    حضور قوي للمرأة

    كان للمرأة السودانية حضور قوي في الاحتجاجات، حيث تتمتع المرأة بحرية أكبر منذ بدء الاحتجاجات. المرأة السودانية لا تقوي الاحتجاجات من حيث العدد فقط، بل تدعمها نوعيا أيضا، فهي التي أعطت الاحتجاجات وجها سلميا آخر. حضور المرأة في الاحتجاجات جسد رغبة الكثير من المواطنين في الديمقراطية والمساواة.

  • Sudan - Alaa Salah - Die Sudanesin führt Proteste gegen Präsident Omar al-Bashir an (Getty Images/AFP)

    السودان.. محطات من صراع المعارضة مع العسكر

    أيقونة الثورة!

    أصبحت طالبة كلية الهندسة المعمارية آلاء صلاح، وجها بارزا من وجوه الثورة. وهذه الصورة التاريخية التقطها مصور كان حاضرا عندما صعدت آلاء إلى سطح سيارة لتلقي خطابا أمام المحتجين. ومنذ ذلك الوقت تشهد هذه الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي مشاركة واسعة. صور من هذا النوع تعتبر من أدوات الثورة المهمة، فهي ترمز إلى الهوية الانتماء.

  • Sudanesische Menschenrechtsaktivisten versammeln sich am 11. Juni 2019 im schottischen Parlament in Edinburgh (picture-alliance/EdinburghEliteme/D. Johnston)

    السودان.. محطات من صراع المعارضة مع العسكر

    تضامن عالمي

    بفضل شبكات التواصل الاجتماعي تنتشر أخبار الاحتجاجات بسرعة حول العالم، وهذا ما حدث مع احتجاجات السودان. التي حظيت بعم معنوي عالمي كبير، كما تظهر هذه الصورة بمدينة ادينبورغ في سكوتلندا، حيث تطالب سيدة بوقف قتل المدنيين في السودان. كما أعلن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي عن موقفهم في بيان رسمي للاتحاد الأوروبي طالبوا فيه بوقف فوري لكل انواع العنف ضد الشعب السوداني.

  • Sudan Khartum | Anhänger von General Abdel Fattah al-Burhan (Getty Images/AFP/A. Shazly)

    السودان.. محطات من صراع المعارضة مع العسكر

    دعم للجيش أيضا

    لكن ليس كل السودانيين شاركوا في الاحتجاجات ضد العسكر. فهناك من يدعمهم، حيث يأملون في تشكيل حكومة صارمة. ويعتقد أنصار الجيش أنه فقط ومن خلال العسكر يمكن ضمان مستقبل مزدهر للبلاد. ويضعون أملهم هذا في شخص الجنرال عبدالفتاح برهان رئيس المجلس العسكري الذي يحملون صورته.

  • Sudan Khartum | General Mohamed Hamdan Dagalo, Rapid Support Forces (RSF) (Reuters/M.N. Abdallah)

    السودان.. محطات من صراع المعارضة مع العسكر

    في انتظار فرصته

    لكن الرجل القوي الفعلي في السودان هو الجنرال محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي". فهو الرجل الذي يعتقد أنه أمر القوات بفض الاعتصام أمام مقر القيادة العسكرية بقوة السلاح. وكان الجنرال قائدا لميليشيات "بالجنجويد" التي قمعت المتمردين بكل قسوة ووحشية في دارفور. ويخشى المتظاهرون من أن يصبح هذا الجنرال الرجل الأول في البلاد.

  • BG Sudan Proteste General Abdel Fattah Al Burhan mit dem Kronprinz von Abu Dhabi (picture-alliance/AP Photo/Ministry of Presidential Affairs/M. Al Hammadi)

    السودان.. محطات من صراع المعارضة مع العسكر

    قلق في الخليج

    أثارت أحداث السودان قلق السياسيين في دول أخرى، مثل محمد بن زايد آل ثاني، ولي العهد في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما تخشى السعودية، حالها في ذلك حال الإمارات، من أن نجاح الاحتجاجات في السودان يعتبر بمثابة نجاح الثورة "من تحت" وقد يصبح مثالا يحتذى به في المنطقة. ولهذا تدعم السعودية والإمارات عسكر السودان.

  • Sudan Besuch des ägyptischen Präsidenten Abdel-Fattah al-Sisi (picture-alliance/Photoshot/MENA)

    السودان.. محطات من صراع المعارضة مع العسكر

    الجار الشمالي يراقب بقلق!

    في القاهرة تتجه الأنظار بكثير من القلق والريبة والشكوك إلى الخرطوم. وتخشى حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي أن تساهم أحداث السودان في زيادة نفوذ جماعة الإخوان المسلمين التي تحاربها في مصر بكل قوة. وإذا تمكنت الجماعة من ترسيخ أقدامها في السودان، كما تخشى مصر، فإن ذلك قد يساهم في إعادة القوة إليها في مصر أيضا.

  • Sudan Demonstrationen in Omduran (Getty Images/AFP/Y. Chiba)

    السودان.. محطات من صراع المعارضة مع العسكر

    احتجاجات لا تنتهي

    في غضون ذلك تستمر الاحتجاجات في السودان. ففي يوم الجمعة (14 حزيران/يونيو 2019) طالب صادق المهدي أحد قادة المعارضة السودانية منذ عقود، بتحقيق رسمي في عملية فض الاعتصام بالقوة. الطلب أثار غضب العسكر. والاحتجاجات في السودان تدخل في مرحلة جديدة. كيرستن كنب/ ح.ع.ح


مختارات

السودان.. محطات من صراع المعارضة مع العسكر

منذ فض اعتصام المحتجين أمام مقر القيادة العسكرية للجيش السوداني في العاصمة الخرطوم بقوة السلاح، تفاقم التوتر بين المتظاهرين المدنيين والعسكر. بهذه الصور نوثق محطات الصراع على السلطة بين المحتجين والجيش. (24.06.2019)  

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