بين الشرق والغرب... تركيا إلى أين؟

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الانتخابات التركية تكشف عن أجواءِ الاستقطاب الحاد وحالة ِالانقسام بين معسكر الرئيس أردوغان الداعي إلى تعزيز العلاقات مع روسيا والشرق ومعسكر المعارضة الموالي للغرب، فما انعكاساُت ذلك على المشهد السياسي التركي في المرحلة المقبلة؟
ازداد حجم التبادل التجاري بين تركيا والدول الأفريقية في السنوات الأخيرة بسرعة كبيرة. العلاقات بينهما متشابكة، وذلك بفضل سياسة الرئيس أردوغان وزياراته إلى المنطقة. فهل سيتابع كليجدار أوغلو سياسة أردوغان الأفريقية، لو فاز؟
مرت تركيا بالكثير من التحولات والتغييرات الجذرية منذ عهد مؤسس الدولة الحديثة مصطفى كمال أتاتورك وحتى الرئيس رجب طيب أردوغان الذي يخوض دورة ثانية من الانتخابات الرئاسية من موقع قوة.
تعتزم المعارضة التركية إجراء تغييرات عميقة وشاملة على المشهد السياسي التركي وحتى على مستوى السياسة الدولية إن فازت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي انطلقت اليوم الأحد. فما هي حدود وملامح هذه التغييرات؟
يبدأ المواطنون الأتراك بالخارج اليوم التصويت في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، فيما أعلنت حصيلة جديدة لنتائج الجولة الأولى، والتي تقدم فيها الرئيس المنتهية ولايته أردوغان، لكنه عجز عن تحقيق الأغلبية المطلقة المطلوبة.
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