بين الشرق والغرب... تركيا إلى أين؟

انتخابات تركيا.. كيف تخطط المعارضة لمحو سياسات أردوغان؟

تعتزم المعارضة التركية إجراء تغييرات عميقة وشاملة على المشهد السياسي التركي وحتى على مستوى السياسة الدولية إن فازت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي انطلقت اليوم الأحد. فما هي حدود وملامح هذه التغييرات؟