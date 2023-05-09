 بين الشرق والغرب... تركيا إلى أين؟ | DW الأخبار | DW | 29.05.2023

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DW الأخبار

بين الشرق والغرب... تركيا إلى أين؟

الانتخابات التركية تكشف عن أجواءِ الاستقطاب الحاد وحالة ِالانقسام بين معسكر الرئيس أردوغان الداعي إلى تعزيز العلاقات مع روسيا والشرق ومعسكر المعارضة الموالي للغرب، فما انعكاساُت ذلك على المشهد السياسي التركي في المرحلة المقبلة؟

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تركيا على وشك انتخاب رئيس جديد. التنافس قوي بين الرئيس أردوغان ومتحديه الرئيسي زعيم المعارضة كمال ، غاندي تركيا.

تركيا على وشك الانتخابات ودور مهم للناخبين الشباب 09.05.2023

تقرير يرصد المخاوف الرئيسية التي تدفع الناخبين الأتراك للإطاحة بأردوغان، وذلك قبل انتخابات الأحد.

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أردوغان يعلن قتل "زعيم داعش الجديد .. "دعاية انتخابية"؟ 01.05.2023

Syrian President Bashar al-Assad (R) shakes hands with Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdogan before their meeting in Istanbul on September 16, 2009. Turkey has been acting as a peacebroker in the crisis sparked after the bomb attacks in Baghdad whose masterminds, Iraq says, are harboured in Syria. The August 19 truck bombings, dubbed Bloody Wednesday, killed 95 people and wounded 600 at the finance and foreign ministries in the Iraqi capital. AFP PHOTO/BULENT KILIC (Photo credit should read BULENT KILIC/AFP via Getty Images)

تقارب سوريا وتركيا.. هرولة أردوغان وتوجس الأسد! 10.01.2023

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epa02872284 A handout photograph released by the African Union-United Nations Information Support Team (AU-UN IST ) on 19 August 2011 showing a Somali woman sweeping a red carpet at Aden Abdulle International Airport as the flags of Somalia and Turkey flutter in the wind ahead of the arrival of the Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdogan on an official visit to Mogadishu, Somalia on 19 August 2011. Reports state that The Turkish leader is expected to visit camps in Mogadishu housing Internally Displaced People. The visit is intended to encourage other Muslim countries to wake up to the crisis in Somalia and donate emergency aid. EPA/STUART PRICE /AU-UN IST/ HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES ++ +++ dpa-Bildfunk +++

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