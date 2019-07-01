 بين الشربيني و لوبكه.. هل يزداد التطرف اليميني في ألمانيا؟ | سياسة واقتصاد | DW | 01.07.2019

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سياسة واقتصاد

بين الشربيني و لوبكه.. هل يزداد التطرف اليميني في ألمانيا؟

مقتل سياسي مؤيد لاستقبال اللاجئين وما سبقه من أحداث في كيمنتس، وصعود حزب البديل، أمور قد تشير إلى ازدياد نسبة التطرف اليميني داخل ألمانيا. بيد أن مراقبين يرون أنه من المبالغة القول إن المجتمع الألماني يزداد تطرفا.

Rechtsextremismus Deutschland Symbolbild (picture-alliance/dpa/J. Schlueter)

قبل عشر سنوات وتحديدا في تموز/ يوليو 2009 قتلت الصيدلانية المصرية مروة الشربيني بعد تعرضها للطعن داخل إحدى المحاكم في المدينة الواقعة في شرق ألمانيا، في حادثة أثارت ضجة واسعة النطاق.

وكانت الشابة المصرية الحامل قتلت طعنا في مبنى محكمة دريسدن، أمام  زوجها وطفلها، حيث وقع الحادث أثناء تواجد الشربيني في المحكمة للإدلاء بشهادتها حول دعوى رفعتها ضد شخص كان قد وصمها بعبارة "متطرفة إسلامية" و "إرهابية" إثر خلاف في ملعب للأطفال. وأثار الحادث صدمة واسعة وحكم على الجاني، وهو ألماني من أصل روسي، بالسجن مدى الحياة بتهمة القتل.

بعد عقد من الزمن على الحادثة، في حزيران / يونيو 2019 عثِر على السياسي المحلي الألماني فالتر لوبكه مقتولاً في منزله، على يد يميني متطرف. جريمة اغتيال لوبكه المشهور بتأييده لاستقبال اللاجئين هزت الكثيرين في ألمانيا، وشعر السياسيون بالقلق حيالها، لتدق الحكومة ناقوس الخطر من أجل مكافحة التطرف اليميني، خصوصاً بعد تقرير أمني تحدث عن زيادة عدد المتطرفين اليمينيين.

 هل يتجه المجتمع الألماني نحو العنصرية؟

مراجعة التقرير السنوي لهيئة حماية الدستور (المخابرات الداخلية) يتبين أنه عام 2018 وهو أحدث تقرير متواجد لغاية الآن، يكشف عن ارتفاع عدد المتطرفين اليمينيين، مقارنة بالعام الماضي، إذ وصل عددهم عام 2018 إلى 24100 شخصاً، بزيادة 100 شخص عن عام 2017. وبحسب التقرير فإن نصف المتطرفين اليمينيين "لديهم استعداد للقيام بأعمال عنف"، وينتمي إلى الأعداء المتخيلين لليمينيين المتطرفين كل من الأجانب وطالبي اللجوء والمسلمين، بالإضافة إلى السياسيين.

 

Deutschland Bundestag Horst Seehofer (picture-alliance/dpa/C. Soeder)

وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر.

لدى تقديمه لنتائج التقرير الأمني السنوي الصادر عن هيئة "حماية الدستور"، شدد وزير الداخلية الألمانية هورست زيهوفر الخميس (27 يونيو/ حزيران 2019)، على تنامي خطر اليمين المتطرف في البلاد خلال عام 2018. وقال زيهوفر إن عدد المنظمين إلى شبكات يمينية متطرفة بلغ "أقصى مستوى له" بمعدل 24100 ألف شخص، مضيفا أن نحو النصف منهم يصنفهم التقرير على أن لهم "قابلية لاستخدام العنف".

لكن "الأكثر خطرا" حسب زيهوفر، هو التطور الحركي لهذه المجموعات والذي بات "مقلقا" بشكل كبير. وحذر زيهوفر بشدة من تعزيز اليمين المتطرف لتواجده على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإلكترونية بشكل عام، متحدثا عن تطور "نوعي"، ومقرّا في الوقت ذاته بضرورة القيام بالمزيد من الجهد لمواجهة خطر اليمين القومي.

وكان الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير قد شدد يوم الأحد (23 حزيران/ يونيو 2019) خلال حفل استقبال بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس الاتحاد الألماني لرعاية مقابر ضحايا الحرب، على أنه يجب ألا يتم الاستهانة مطلقا بخطر الإرهاب الصادر عن التيار اليميني المتطرف.

تغييرات سياسية كبيرة منذ مقتل الشربيني

ويرى الأمين العام للمجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا عبد الصمد اليزيدي في  حوار مع DW  عربية أن التطرف اليميني موجود في جزء من المجتمع الألماني، وهو ما أكده سياسيون ألمان ودراسات محايدة. وعلى مدار عشرة أعوام منذ قتل مروة الشربيني في دريسدن ما زال هناك تعرض للمحجبات في ألمانيا، وشهدت المساجد في ألمانيا اعتداءات متكررة، كما أن مدينة دريسدن، التي شهدت مقتل الشربيني وبالرغم من قيام المدينة بإحياء ذكراها، شهدت أيضا مظاهرات يمينية متطرفة لحركة بغيدا وحزب البديل.

ووفقا لجمعية "فير انتيرناشونال" وهي جمعية مستقلة مناهضة للتمييز مقرها في كولونيا فإن عدد الاعتداءات على المساجد في ألمانيا بلغ أكثر من 400 حالة وذلك في الفترة الممتدة بين عام 2014 وعام 2018

وكانت صحيفة "نويه أوزنا بروكر تسايتونغ" الألمانية قد نقلت منذ أشهر دعوات رئيس المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا أيمن مزيك من أجل تعيين "مفوض خاص من طرف الحكومة الألمانية لمكافحة ظاهرة العداء للمسلمين والاسلاموفوبيا في المجتمع الألماني". ونقلت الصحيفة " أقوال مزيك الذي أكد على أن هناك نوعا من المشاعر الكامنة "المعادية للمسلمين من قبل البعض في ألمانيا".

المجتمع ما زال واعياً

بيد أن الخبير والمحلل السياسي رالف غضبان يرى في حوار مع  DW عربية أن صعود اليمين المتطرف هو أمر متوقع في المجتمع بعد موجة اللجوء الذي دفعت بأكثر من مليون لاجئ على مدى سنوات إلى ألمانيا، ويعتقد غضبان أنه من الواجب عدم المبالغة في القول "إن المجتمع الألماني يذهب صوب أقصى اليمين، وذلك لأنه وبالنظر إلى الانتخابات الأخيرة والتي أظهرت تقدم حزب البديل لأجل ألمانيا الداعي إلى مكافحة أسلمة أوروبا، والمعادي للاتحاد الأوروبي والعملة الأوروبية الموحدة، توقف هذا التقدم ضمن نسب محددة داخل المجتمع الألماني ولم تتزايد إلا بنسب بسيطة، وهو ما يظهر وعي المجتمع الألماني بهذه الظاهرة، وبأن المؤيدين لها تنحصر ضمن فئات معينة داخل المجتمع فقط."

ويحذر غضبان من أن رفض الأحزاب الألمانية التعاطي مع ظاهرة حزب البديل وعدم تقبلها كما هو ظاهر على الساحة السياسية الآن، قد تدفع بالحزب أو ببعض أجنحته إلى العنف من أجل تحقيق أهدافه، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة الاعتداءات بحق الأجانب في ألمانيا.

 أحداث كيمنتس نقطة تحول

الاستخبارات الداخلية بألمانيا قالت إنها رصدت "زخما جديدا" في أوساط اليمين المتطرف خصوصا بشرق البلاد، من أدواته التواصل المكثف عبر الإنترنت والأخبار الزائفة والدعاية الكاذبة. وكانت المدينة الواقعة في ولاية ساكسونيا شهدت في نهاية الصيف الماضي اشتباكات استمرت أسابيع عقب مقتل ألماني (35 عاما) خلال احتفال شعبي، ويُشتبه في أن طالبي لجوء متورطون في الجريمة.

وكشفت صحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية  في تقرير نشر الأحد (السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2018) وذلك استنادا إلى تحليل لخبراء المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة أن جماعة ما يسمى "بثورة كيمنتس" اليمينية المتطرفة كانت تخطط لإحداث تحول في تاريخ ألمانيا، حيث كانت تعتزم تنفيذ اعتداء إرهابي في يوم الوحدة الألمانية في الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر.

ووفقا لتحليل المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية، فإن الموعد الذي اختاره التنظيم يدل على أن أعضاء التنظيم كان في مخيلتهم أنهم سيُبدون "متميزين" بين الأوساط اليمينية المتطرفة عبر خططهم لتنفيذ جرائم عنف في هذا اليوم. واستنتجت السلطات من حديث أحد المتهمين عبر تطبيقات الدردشة أن تنظيم "ثورة كيمنيتس" كان يعتزم إحداث تصادم بين الأوساط اليسارية مع قوات الأمن عبر أفعال استفزازية موجهة خلال مظاهرات.

 

  • Symbolbild Rechte Gewalt hat zugenommen

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    أعربت الحكومة الألمانية عن قلقها إزاء تنامي كراهية الأجانب والتشدد اليميني في شرق ألمانيا، محذرة من أنهما يشكلان تهديدا على السلم الاجتماعي وينفر المستثمرين الأجانب. الإحصائيات الأخيرة تؤكد هذه المخاوف: ففي عام 2014 مثلا سجل 47 من الاعتداءات ذات الدوافع العنصرية في شرقي ألمانيا، على الرغم من عدد السكان فيها لا يشكل سوى 17 بالمائة من إجمالي سكان البلاد.

  • Deutschland NPD Wahlkampfveranstaltung in Hamburg

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    فمثلا، على الرغم من أن نشاط النازيين الجدد لا يقتصر على ألمانيا فحسب، بل سجل في عدد مناطق من العالم على غرار أمريكا والنرويج، إلا أن حزبهم "حزب ألمانيا القومي الديمقراطي" لم ينجح حتى الآن في الدخول إلى البرلمانات المحلية والمجالس المحلية إلا في شرقي ألمانيا.

  • Deutschland Demo der Anti-Islam-Bewegung Hagida in Hannover

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    شكلت مدينة دريسدن، بولاية سكسونيا شرقي ألمانيا، مهد ومعقل حركة "أوروبيون وطنيون ضد أسلمة الغرب" (بيغيدا) التي تتظاهر منذ أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2014 ضد الإسلام والمسلمين وتواجد الأجانب في ألمانيا. وقد بلغت هذه الاحتجاجات ذروتها مع تدفق سيل اللاجئين، وأغلبيتهم من سوريا، على ألمانيا العام الماضي.

  • Symbolbild Flüchtlingsgegner Pegida AFD Rechte

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    خلال احتجاجاتهم الليلية التي تنظمها حركة "أوروبيون وطنيون ضد أسلمة الغرب" (بيغيدا) لم يتوان اليمينيون المتطرفون عن التعبير عن رفضهم لقدوم اللاجئين إلى ألمانيا. في إحدى المظاهرات حمل أحدهم لافتة تصور أناسا في قطار – وذلك في إشارة إلى أن أغلبية اللاجئين قدموا إلى ألمانيا في القطارات انطلاقا من المجر والنمسا – وقد كتب عليها بالإنجليزية: "اللاجئون غير مرحب بهم، عودوا بعائلاتكم إلى أوطانكم".

  • Dresden Pegida Demonstration 12.01.2015

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    اليمين المتطرف يرفضو أيضا التعددية الثقافية في إشارة إلى المهاجرين، الذين يعيشون في ألمانيا منذ عقود، ويعتبرونها دخيلة على الثقافة الألمانية. في الصورة أحد المتظاهرين في احتجاجات نظمتها حركة بيغيدا في مدينة دريسدن وهو يحمل لافتة كتب عليها "يجب وقف التعددية الثقافية. وطني (يجب) أن يبقى ألمانيّا".

  • Rechte Proteste gegen das Flüchtlingslager in Freital

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    كثيرا ما شهدت مدن شرق ألمانيا احتجاجات متكررة ضد اللاجئين وتنديدات بالمستشارة ميركل التي يتهمونها بفتح الأبواب على مصراعيها أمام "من هب ودب" دون أن تعير اهتماما لمخاوفهم ومشاكلهم. وفي الواقع، فقد شهد حزب المستشارة، الحزب الديمقراطي المسيحي، تراجعا في الانتخابات البرلمانية المحلية لعدد من الولايات الألمانية، وليس في شرق ألمانيا فقط.

  • Deutschland Geplantes Flüchtlingsheim in Flammen in Bautzen

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    إضرام الحرائق في مآوي اللاجئين أو في البنايات المخصصة لإيواء اللاجئين أحداث - وإن لم تقتصر على ولايات شرق ألمانيا - تحسب على اليمين المتطرف وعلى كارهي الأجانب بصفة عامة واللاجئين بصفة خاصة. الصورة تظهر بناية خصصت لإيواء اللاجئين في بلدة باوتسن وهي تحترق. كما أظهرت التحقيقات فيما بعد أن الحريق كان بفعل إجرامي.

  • Deutschland Pegida gegen Moscheen Plakat in Dresden

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    بعدما سمع اليمنيون المتطرفيو أن طائفة الأحمدية تريد أن تبني مسجدا بمنطقة نائية في إيرفورت بولاية تورينغن، شرقي ألمانيا، حتى سارعوا للاحتجاج رغم أن الأمر لم يتعد طور التخطيط. ورغم أن هذا المسجد الذي لايزال مجرد حبر على ورق هو الأول من نوعه في الولاية بأسرها والثالث في شرقي ألمانيا (باسثناء برلين)، إلا أن حزب "البديل من أجل ألمانيا" الشعبوي يرى فيه مشروعا بعيد المدى لأسلمة ألمانيا.

  • Leipzig Moscheegelände Schweineköpfe

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    الاحتجاج على بناء المساجد من قبل البعض في ألمانيا ليس بالأمر الجديد. بيد أن البعض استخدم وسائل أخرى للتعبير عن احتجاجه: ففي عام 2013 ومع انطلاق أشغال بناء أول مسجد في مدينة لايبتسغ وثاني مسجد على الإطلاق في شرق ألمانيا (باستثناء برلين) قام مجهولون بوضع رؤوس خنازير دامية على أرضية المبنى. حادث مماثل تكرر بعدها بثلاث سنوات عندما وضع مجهولون خنزيرا صغيرا ميتا أمام مسجد في المدينة ذاتها.

  • NSU Rechtsrakdikale Rechtsterrorismus Uwe Böhnhardt Ralf Wohlleben

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    لأكثر من 10 سنوات ويمنيون متطرفون، ينشطون في إطار ما يسمي بالخلية النازية السرية انطلاقا من مدينة تسفيكاو بشرق ألمانيا، يقتلون أناسا في مختلف أنحاء ألمانيا. والمتهمون هم أوفه موندلوز، أوفه بونهارت (في الصورة – في الوسط) وبيآته تشيبه. ضحاياهم: ثمانية أتراك ويوناني وشرطية. دافعهم في ذلك هو كراهيتهم للأجانب. وإلى حدود عام 2011 كان الرأي العام يجهل هوية هؤلاء وأن القتلة هم من اليمينيين المتطرفين.

    الكاتب: شمس العياري


 

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مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

رغم أن اليمين المتطرف ظاهرة لا تقتصر على بلد معين، إلا أن الحكومة الألمانية أعربت مؤخرا عن قلقها من تنامي كراهية الأجانب ومعاداة الإسلام في الولايات الألمانية الشرقية. جولة مصورة في مظاهر التطرف اليميني بشرق ألمانيا. (24.09.2016)  

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