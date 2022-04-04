بين السودان وليبيا.. العثور على جثث يُعتقد أنها لمهاجرين

عثرت قوات الأمن الليبية والسودانية على 20 جثة في المنطقة الحدودية الواقعة بين البلدين. وتمكنت قوات حرس الحدود من إنقاذ ثمانية سودانيين أحياء، حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) الجمعة (12 أغسطس/آب 2022).

يشار إلى أن قوات الأمن تعمل أحيانا بشكل مشترك على الحدود التي تقع في الصحراء الكبرى. وتعتقد السلطات أن الأشخاص الـ 28 في مجموعهم، ماهم إلا مهاجرين حاولوا عبور الحدود إلى ليبيا على متن سيارتين. ومع ذلك، لم يتم الكشف بشكل مبدئي عن التوقيت الذي تم فيه اكتشاف هؤلاء الأشخاص.

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وتعد ليبيا واحدة من أهم مناطق العبور للمهاجرين في طريقهم إلى أوروبا، حيث يحاولون الوصول إلى البحر الأبيض المتوسط من بلدانهم الأصلية في القرن الأفريقي عبر ليبيا التي زعزعت الحروب الأهلية استقرارها لعدة سنوات. ومن هناك، يحاول المهاجرون القيام بالرحلة الخطيرة نحو أوروبا على متن قوارب صغيرة.

وكالة أممية: ارتفاع عدد المفقودين من المهاجرين في البحر المتوسط

على صعيد متصل، أظهرت تقديرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن عدد المهاجرين الذين غرقوا أو فقدوا في البحر الأبيض المتوسط ارتفع إلى 1200 في النصف الأول من العام.

وقالت المنظمة في أثينا، الجمعة، إن عشرات الأشخاص دخلوا في عداد المفقودين منذ أمس الأول الأربعاء بعد غرق قارب جنوب جزيرة رودس اليونانية. وتسربت المياه، أمس الأول الأربعاء، إلى قارب يبلغ طوله 15 مترا، وكان يحمل مهاجرين، ما تسبب في غرقه.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين إنه جرى حتى الآن إنقاذ 34 شخصا، 29 منهم من جانب خفر السواحل اليونانية وخمسة من جانب خفر السواحل التركية. ونظرا لأن من تم إنقاذهم أدلوا بمعلومات متضاربة بشأن عدد من كانوا على متن القارب، هناك مخاوف أن الكثيرين غرقوا. وقال الناجون أنه كان هناك ما بين 60 إلى 80 مهاجرا على متن القارب المعني الذي انطلق من ميناء صغير بالقرب من مدينة أنطاليا التركية.

ز.أ.ب/ف.ي (د ب أ)