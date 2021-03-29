بين الحلال والحرام وإفطار رمضان.. كورونا يشغل هيئات الإفتاء

تسير عملية التطعيم في بلدان إسلامية بشكل مميز جدا كما عليه الحال بالإمارات والمغرب والسعودية، ولكنها تسير عكس ذلك في بلدان أخرى كتونس والجزائر ومصر والعراق. أسباب البطء قد تعود لما هو لوجستي نظرا لعدم قدرة عدد من الدول على تنظيم محكم للعملية (بما فيها دول غربية)، ومنها ما يتعلق بتأخر وصول اللقاحات، ومنها كذلك ما يرجع لتردد فئات من عملية التطعيم.
حلال أم حرام؟
التردد لا يعود فقط لتخوف على سلامة الفرد بعد الأنباء المتضاربة التي انتشرت حول سلامة لقاحات معينة كلقاح أسترازينيكا. ولكن بعد اللغط حول مكونات اللقاح، وما إذا كانت "حلالا أم حراما"، ومن ذلك تصريحات رئيس النقابة الوطنية للأئمة في الجزائر، جلول حجيمي، الذي طالب وزارة الصحة بالكشف عن مكونات اللقاح حتى يتم التأكد أنه حلال تماما، وهو ما أكدته الدوائر الرسمية بأن اللقاح حلال تماما.
السؤال الديني يبقى حاضرا في الدول الإسلامية حول مكونات لقاح كورونا
كما سبق للمجلس الديني الإسلامي في أندونيسيا أنْ صرح بأنّ استخدام مشتقات من لحم الخنزير في تصنيع لقاح أسترازينيكا يجعل منه محرما شرعيا رغم أن المجلس ذاته وافق عليه للاستخدام العاجل. غير أن فرع الشركة في البلد نفى في تصريح رسمي استخدام هذه المشتقات أو غيرها من المشتقات الحيوانية.
ونقلت سابقا وكالة الأسوشتيد برس عن سلمان وقار، الأمين العام للجمعية الطبية الإسلامية البريطانية أنه "يرجح استخدام مشتقات من الخنزير في غالبية اللقاحات لسنوات"، لهدف "الحاجة إلى ضبط التكاليف وضمان فعالية اللقاحات".
ونقلت الوكالة عن متحدثين من شركات بيونتيك وفايزر وموديرنا أن لقاحاتهم لا تتضمن منتجات من الخنزير، إلا أن الوكالة أشارت إلى أن طبيعة السوق حاليا وحجم الطلب الكبير قد يجعل دولا تتلقى لقاحات لم يتم اعتماد عدم وجود جيلاتين من الخنزير فيها.
ومن اللقاحات المنتشرة في الدول الإسلامية، لقاح أسترازينكيا وبيونتيك وفايزر، وسبوتنيك في، وسينوفارم وكورونا فاك.
دور إفتاء تدخل على الخط
تحاول المؤسسات الدينية أن تلعب دورا في تبديد مخاوف السكان، آخرهم دار الإفتاء التونسية التي حثت المواطنين على التطعيم، وذكرت في بيان لها أنه "من الواجب المؤكد بالدين أخذ وسائل الوقاية والحذر من العدوى، وهو أيضا واجب وطني بالإقبال على التلقيح حماية للنفس والغير". وتابعت: "صحة البدن هبة من الله يجب صونها وعدم تعريضها للخطر والحفاظ عليها".
المساجد في ألمانيا حاولت التأقلم مع الجائحة
وكان مركز الأزهر للفتاوى في مصر، قد نشر ردا على سؤال من مستخدم شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي حول إمكانية استخدام لقاح كورونا إذا تبين أنه يحتوي على مشتقات من دهن الخنزير، أنه "يباح تناول ذلك اللقاح" لكن بشروط منها أن يستخدم ضد فيروس كورونا فقط وألا يكون لقاح آخر بديل عنه وألا يترتب عنه ضرر مساوٍ للفيروس أو أكبر منه.
كما اعتمد اتحاد علماء المسلمين فتوى بضرورة الاعتماد على الرأي الطبي فيما يتعلّق باستخدام لقاح كورونا، معتبرا في بيان لأمينه العام علي محيي الدين القرة داغي أن اللقاح مباح "حفاظا على مقاصد الشريعة كحفظ النفس والعقل والمجتمع"، وأنه بما "أن الجهات المتخصصة لهذا اللقاح قد أقرّته واعتمدته، وأثبتت فوائده وتأثيره، فإن الفتوى تُبنى على ذلك".
الإفطار في رمضان
ومن الأسئلة التي تكررت خلال الأيام الأخيرة، هل يتسبب التطعيم خلال نهار رمضان بإفطار الصائم؟ وإذا ما كانت الإجابة فنعم، فالدول تدرك أن ذلك سيكون عاملا سلبيا في إبطاء أكبر لعملية التطعيم الجماعية، ما سيجعل معركتها ضد الوباء تزداد صعوبة خصوصا على ضوء النسخ المتحورة التي ظهرت مؤخرا.
غير أن دار الإفتاء التونسية ذكرت في بيانها أن "التلقيح إذا ما تم في النهار في رمضان فهو غير مفطر لأنه دواء وليس بغذاء فلا حرج من استعماله نهارا".
كما أفتى الأزهر على موقعه الإلكتروني بأن اللقاح لا يفطر الصائم، و"أنه ليس أكلا ولا شربا، كما أن تعاطيه يكون عن طريق الحقن، وليس عن طريق المنفذ الطبيعي المعتاد كالفم والأنف"، معتبرا أن "شرط نقض الصوم يكون هو أن تصل المادة التي تدخل إلى الجوف من منفذ طبيعي".
إسماعيل عزام
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"الإيمان في أزمنة غير معتادة".. يوم المسجد المفتوح في ظل كورونا
ألقت جائحة كورونا بظلالها على فعاليات "يوم المسجد المفتوح" في ألمانيا في 2020 فحملت المناسبة السنوية هذا العام عنوان "الإيمان في أزمنة غير معتادة"، في إشارة إلى تأثير الجائحة حتى على الدين والعبادات. هنا نرى هنريته ريكر، عمدة مدينة كولونيا تجلس (السبت 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2020) مع زوار آخرين في مسجد "ديتيب" الكبير في كولونيا محافظة على قواعد التباعد الاجتماعي والقيود الصحية.
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"الإيمان في أزمنة غير معتادة".. يوم المسجد المفتوح في ظل كورونا
عندما أصدرت الحكومة الألمانية في مارس/ آذار 2020 ما يعرف بقيود كورونا، أغلقت حتى دور العبادة بما فيها المساجد أبوابها. لكن بعد تخفيف القيود في مايو/ أيار، سمح بالعودة للمساجد بشروط من بينها ارتداء الكمامة والتابعد لمسافة 1٫5 متر بين كل شخص في المسجد. وفي يوم المسجد المفتوح 2020 يظهر جليا قلة أعداد الزوار وتباعدهم عن بعضهم البعض.
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"الإيمان في أزمنة غير معتادة".. يوم المسجد المفتوح في ظل كورونا
منذ عام 1997، تقام فعالية "يوم المسجد المفتوح" في الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر من كل عام، والذي يصادف يوم الوحدة الألمانية. واختيار هذا اليوم بالذات لم يأت مصادفة، فالمجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا يود في هذا اليوم أن يؤكد على "أن المسلمين جزء من الوحدة الألمانية بالإضافة إلى التعبير عن ارتباطهم بمجموع السكان في ألمانيا". وفي هذه السنة يتوقع أن يبلغ عدد زوار المساجد 100 ألف شخص.
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"الإيمان في أزمنة غير معتادة".. يوم المسجد المفتوح في ظل كورونا
الجاليات الإسلامية تريد في هذا اليوم أن تقرب الزوار من الإسلام أكثر، واختارت المساجد كأفضل مكان للالتقاء، فالمساجد ليست مكاناً للصلاة فقط، بل ولعقد اللقاءات والندوات أيضاً.
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"الإيمان في أزمنة غير معتادة".. يوم المسجد المفتوح في ظل كورونا
معظم المساجد تقدم جولات في هذا اليوم، وتظهر الصورة إحدى تلك الجولات في مسجد في بلدة هورت التابعة لمدينة كولونيا، حيث يتلقى الزوار معلومات عن العمارة والتاريخ والحياة اليومية في المساجد التي تعتبر أهم ملتقيات الجاليات الإسلامية في ألمانيا.
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"الإيمان في أزمنة غير معتادة".. يوم المسجد المفتوح في ظل كورونا
المسجد المركزي في مدينة دويسبورغ هو من أكبر المساجد في ألمانيا، وتم افتتاحه عام 2008. يشارك المسجد في نشاطات تدعم الاندماج في المدينة. في يوم المسجد المفتوح، يتيح المسجد لزواره، بالإضافة للجولة، فرصة مشاهدة صلاتي الظهر والعصر، بالإضافة إلى تقديم الشاي لهم.
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"الإيمان في أزمنة غير معتادة".. يوم المسجد المفتوح في ظل كورونا
يتعرف الزوار على الإسلام أكثر ابتداء من اتباع بعض القواعد البسيطة المتبعة في المساجد، حيث يخلعون أحذيتهم قبل الدخول إلى مكان الصلاة، كما يشاهدون كيف يتوضأ المسلمون. ويقوم المسجد المركزي في كولونيا بتوضيح بعض الطقوس والقواعد للزوار في يوم المسجد المفتوح.
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"الإيمان في أزمنة غير معتادة".. يوم المسجد المفتوح في ظل كورونا
المسجد الأزرق في هامبورغ، الذي أخذ اسمه من المسجد الأزرق في إسطنبول، لا يقع على البوسفور، بل على نهر ألستر! وهو رابع أكبر مسجد في ألمانيا. في العام الماضي وفي يوم المسجد المفتوح، رسم الفنان حسن روح العالمين "مذبحة كربلاء"، ذات الأهمية الكبيرة في المذهب الشيعي.
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"الإيمان في أزمنة غير معتادة".. يوم المسجد المفتوح في ظل كورونا
أبواب المساجد لا تفتح في يوم المسجد المفتوح فقط، وإنما هناك فرصة لتبادل الزيارات في يوم الكاثوليك أيضاً، كما في مسجد يافوز السلطان سليم بمانهايم، حيث قامت الراهبات وطالبات الدين من كنيسة مريم العذراء المقابلة للمسجد بجولة تعرفن فيها على الإسلام بشكل أقرب.
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"الإيمان في أزمنة غير معتادة".. يوم المسجد المفتوح في ظل كورونا
يحصل الناس أحياناً على بعض الهدايا الرمزية في هذا اليوم، كالصبي الصغير الذي يظهر في الصورة، والذي حصل على مَسبَحة في يوم المسجد المفتوح في منطقة بونامس بفرانكفورت.
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"الإيمان في أزمنة غير معتادة".. يوم المسجد المفتوح في ظل كورونا
ويتيح يوم المسجد المفتوح للزوار مشاهدة المصلين عند تأدية الصلاة ولو لمرة واحدة. ورغم أنه لا يمكن للزوار دخول مكان الصلاة إلا أنهم يمكن أن يتابعوا الصلاة من أماكن تطل عليها، كما يظهر في الصورة.
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"الإيمان في أزمنة غير معتادة".. يوم المسجد المفتوح في ظل كورونا
وبعد الجولة في يوم المسجد المفتوح، يمكن للزوار أن يستمتعوا بوجبات من جميع أنحاء العالم. وقد قدم مسجد شهيتليك (جامع الشهادة) في حي نويكولن ببرلين تشكيلة واسعة من الأطباق لزواره خلال السنوات الماضية.
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"الإيمان في أزمنة غير معتادة".. يوم المسجد المفتوح في ظل كورونا
مسجد فضل عمر في هامبورغ والذي تم افتتاحه عام 1957 لديه شيء للجميع في يوم المسجد المفتوح، حيث تقام فيه ورشات عمل للرسم والخط العربي، بالإضافة إلى معرض يمكن فيه القيام بـ"رحلة عبر الزمن الإسلامي". كما يقدم الرعاية للأطفال، ومشروبات منعشة لراكبي الدراجات خلال استراحتهم.
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"الإيمان في أزمنة غير معتادة".. يوم المسجد المفتوح في ظل كورونا
وفي مدينة دريسدن أيضاً تدعو المساجد الناس للتعرف على الإسلام وإلى التبادل الثقافي. وقد أطلق مسجد المصطفى في المدينة برنامجاً يتم فيه تقديم القهوة للزوار إضافة إلى محاضرات توضيحية عن الإسلام. هيلينا فايزه/ محي الدين حسين