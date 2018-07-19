 بين الجدية والسخرية ″ #الجواز_محتاج_ايه ″ | عالم المنوعات | DW | 26.07.2018

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منوعات

بين الجدية والسخرية " #الجواز_محتاج_ايه "

يمس موضوع الزواج شريحة كبيرة من الشباب العربي، الذي يتطلع لتكوين أسرة. الشباب العربي وعلى رأسهم الشباب المصري تداول الموضوع على موقع "تويتر" تحت هاشتاغ "#الجواز_محتاج_إيه" فتنوعت الإجابات بين الجادة والساخرة.

The Bobs Gewinner 2014 Mosaab Alshamy (Mosaab Alshamy)

يتصدر هاشتاغ "#الجواز_محتاج_ايه" موقع تويتر في مصر في ظل موسم الأعراس الذي يزدهر عادة في الصيف. وتناول عشرات الآلاف من مستخدمي تويتر موضوع الزواج في مصر بجدية أحيانا وبسخرية أحيانا أخرى. وعدد الكثير من الشباب ما يعتقدون أنه من أساسيات الزواج والصفات التي ينبغي أن تكون متوفرة في الشركاء المستقبليين، كالمحبة والتفاهم والصبر، فيما عبر البعض الآخر عن "الحاجة إلى العودة إلى القيم الدينية الإسلامية".

هاشتاغ يعكس هموم الواقع

من جانب آخر تحول موضوع الزواج إلى مادة للسخرية، وخاصة من الواقع الاقتصادي الصعب وارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشباب، وهو ما يقف عائقا في وجه الكثير من الشباب المصري لإتمام الزواج. إذ يتطلب الزواج في مصر حسب العادات والتقاليد: تقديم مهر للزوجة بالإضافة إلى هدية من الذهب أو الألماس أو ما يعرف في مصر بـ "الشبكة"، هذا إلى جانب بيت وأثاثه وتكاليف إقامة العرس، التي تصل أحيانا إلى مبالغ خيالية.

اهتمام إقليمي

وحسب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء المصري فإن الكثير من الشباب في سن الزواج غير متزوج وأفاد طبقا لآخر الإحصائيات أن حوالي نصف مليون امرأة مصرية في سن الزواج لم تتزوج بعد. يشار إلى أن الهاشتاغ المصري " #الجواز_محتاج_ايه " انتقل أيضا إلى مستخدمي تويتر من دول عربية أخرى وعلى رأسها دول خليجية كالسعودية وقطر، ما يعكس اهتمام الشباب العربي بموضوع الزواج.

 

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  • Arbeitnehmer haltet eine Uhr (Colourbox/S. Tryapitsyn)

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    الوقت المناسب

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  • Deutschland Berlin Fashion Week - William Fan (picture-alliance/dpa/B. Pedersen)

    كيف تنجح في أول موعد غرامي .. نصائح بسيطة تساعد على ذلك

    الموضة الغريبة

    كلما كانت ملابسك بسيطة وأنيقة كلما أعجب بك الطرف الآخر. يمكنك اتباع أحدث صيحات الموضة ولكن اختر منها ما يناسبك ويصلح للمكان الذي تلتقى فيه بالطرف الآخر.

  • Symbolbild Aufnahmeprüfungen an deutschen Unis (Fotolia/igorborodin)

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    وجه المهرج

    لا تضعى المكياج بشكل مبالغ فيه لكي لا تتحولي إلى مهرج. فأغلب الرجال يحبون البساطة في بعض الأحيان، وخاصة في أول لقاء. يمكنك وضع المكياج بشكل بسيط مع اختيار الألوان الهادئة كما لا يفضل وضع العدسات اللاصقة الملونة للعين في أول لقاء.

  • Bildergalerie Neue Persische Wörter (Laurin Rinder - Fotolia)

    كيف تنجح في أول موعد غرامي .. نصائح بسيطة تساعد على ذلك

    وجبات خفيفة

    يفضل إذا تمت دعوتك في اللقاء الأول للعشاء أن تختار طبقا خفيفا وابتعد عن الأطعمة الدسمة التي تسبب الخمول أو الانتفاخ. تجنب تناول الهامبرغر والمعكرونة والمأكولات التي تحتوي على البصل والثوم أوالفلفل الأحمر الحار.

  • Händewaschen (Colourbox)

    كيف تنجح في أول موعد غرامي .. نصائح بسيطة تساعد على ذلك

    وسواس النظافة

    تجنب النظافة الزائدة التي ربما تجعل الطرف الآخر يعتقد بأنك مصابا بالوسواس أو أنك شخصيا ليس نظيفا. كن بسيطا وتصرف بلباقة ولا تسرف في استخدام مواد التعقيم سواء كانت المناديل المعقمة أو سائل اليدين.

  • Social Media Influencer Leanne Lim Walker (picture-alliance/empics/D. Parry)

    كيف تنجح في أول موعد غرامي .. نصائح بسيطة تساعد على ذلك

    سيلفي طبقى المفضل

    ممنوع تماما التقاط صور سيلفي لنفسك أو مع وجبتك المفضلة. فهذا من التصرفات التي تدمر العلاقة قبل أن تبدأ، في الحقيقة ربما عليك عدم استخدام الهاتف لتصفح وسائل التواصل الإجتماعي أو الرد على رسائل الواتس آب أثناء جلوسك مع الطرف الآخر.

  • Symbolbild Disziplin Pünktlichkeit deutsche Tugenden preußische Tugenden (Colourbox/Y. Iluhin)

    كيف تنجح في أول موعد غرامي .. نصائح بسيطة تساعد على ذلك

    لا تنظر في الساعة

    ليس من قواعد الإتيكيت عموما أن تنظر إلى الساعة من حين لآخر إذا كنت بصحبة أحد ما، فما بالك إذا كنت تجلس مع حبيبتك. فأنت بذلك تعطي لها انطباعا بأنك مللت الجلوس معها أو أنك تريد الانصراف . س.م


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