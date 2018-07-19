بين الجدية والسخرية " #الجواز_محتاج_ايه "

يتصدر هاشتاغ "#الجواز_محتاج_ايه" موقع تويتر في مصر في ظل موسم الأعراس الذي يزدهر عادة في الصيف. وتناول عشرات الآلاف من مستخدمي تويتر موضوع الزواج في مصر بجدية أحيانا وبسخرية أحيانا أخرى. وعدد الكثير من الشباب ما يعتقدون أنه من أساسيات الزواج والصفات التي ينبغي أن تكون متوفرة في الشركاء المستقبليين، كالمحبة والتفاهم والصبر، فيما عبر البعض الآخر عن "الحاجة إلى العودة إلى القيم الدينية الإسلامية".

هاشتاغ يعكس هموم الواقع

من جانب آخر تحول موضوع الزواج إلى مادة للسخرية، وخاصة من الواقع الاقتصادي الصعب وارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشباب، وهو ما يقف عائقا في وجه الكثير من الشباب المصري لإتمام الزواج. إذ يتطلب الزواج في مصر حسب العادات والتقاليد: تقديم مهر للزوجة بالإضافة إلى هدية من الذهب أو الألماس أو ما يعرف في مصر بـ "الشبكة"، هذا إلى جانب بيت وأثاثه وتكاليف إقامة العرس، التي تصل أحيانا إلى مبالغ خيالية.

اهتمام إقليمي

وحسب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء المصري فإن الكثير من الشباب في سن الزواج غير متزوج وأفاد طبقا لآخر الإحصائيات أن حوالي نصف مليون امرأة مصرية في سن الزواج لم تتزوج بعد. يشار إلى أن الهاشتاغ المصري " #الجواز_محتاج_ايه " انتقل أيضا إلى مستخدمي تويتر من دول عربية أخرى وعلى رأسها دول خليجية كالسعودية وقطر، ما يعكس اهتمام الشباب العربي بموضوع الزواج.