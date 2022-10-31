بين الأمل واليأس... العرب في إسرائيل ينقسمون أمام التصويت لإنتخابات الكنيست

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انتخابات خامسة خلال أقل من 4 سنوات في إسرائيل... والسكان العرب قد يستطيعون بصوتهم تغيير النتائج، ولكن هناك انقسام بينهم فمنهم من يؤيد التصويت ومنهم من سيمتنع عنه.
يعوّل رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق بنيامين نتانياهو على العودة الى السلطة من خلال الانتخابات التشريعية الخامسة في أقلّ من أربع سنوات، التي ستجري في إسرائيل الثلاثاء، وسط صعود لليمين المتشدد.
بعد عقد من الجدل حول حقول الغاز البحرية، فضلاً عن التهديدات بخوض الحرب بشأنها، توصل لبنان وإسرائيل أخيراً إلى اتفاق بشأن الحدود البحرية لكل منهما. الاتفاق وُصف بالتاريخي، فما هي أبرز المكاسب لكل طرف؟
في خطوة يرى فيها مراقبون محاولة لمنع بنيامين نتنياهو من العودة للحكم، اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد على تقديم مشروع لحل الكنيست والدعوة لانتخابات مبكرة. وسيتولى لابيد رئاسة حكومة انتقالية.
وجهت نائبة متشددة ضربة لجهود بينيت للإبقاء على تحالف نادر بينه وبين الليبراليين والعرب. وبسبب "الهوية اليهودية لدولة إسرائيل" قدمت عيديت سليمان استقالتها من التحالف متسببة في خسران الائتلاف الحكومي لأغلبيته البرلمانية.
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