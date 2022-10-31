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بين الأمل واليأس... العرب في إسرائيل ينقسمون أمام التصويت لإنتخابات الكنيست

انتخابات خامسة خلال أقل من 4 سنوات في إسرائيل... والسكان العرب قد يستطيعون بصوتهم تغيير النتائج، ولكن هناك انقسام بينهم فمنهم من يؤيد التصويت ومنهم من سيمتنع عنه.