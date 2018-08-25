 بين أرويلا وبوفون..توخل يبحث عن حل ″ذكي″ | عالم الرياضة | DW | 14.09.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

عالم الرياضة

بين أرويلا وبوفون..توخل يبحث عن حل "ذكي"

قد تنطبق مقولة"وكم حاجة قضيناها بتركها!" على مدرب باريس سان جيرمان الباريسي. ويتعلق الأمر بتحديد حارس المرمى الأساسي، علما أن الاختيار بين ألفونس أرويلا الفرنسي وبين الأسطورة جيجي بوفون ليس بالأمر الهيّن.

Symbolbild Thomas Tuchel und PSG (Imago/Sven Simon)

الحارسان وبشهادة المدرب في "أفضل مستوياتهما"، موضحا في المؤتمر الصحفي الذي عقده الفريق قبيل اللقاء مع سان تيتيان الفرنسي "ربما علينا أن نتعود على أنه لا يوجد حارس يحمل رقم 1 وحيد، بل هناك حارس  رقم واحد/أ. وحارس رقم واحد/ب."

مختارات

بعد مونديال روسيا، بات كيليان مبابي (19) أقوى المرشحين لخلافة ميسي ورونالدو. اليوم تتنافس أربعة أندية كبيرة لضمه وبالتأكيد الأرقام ستكون صاروخية، ما يزيد حسرة نادٍ رفضه لأنه لم يكن "محاربا قوبا". (14.09.2018)

مخطئ من يدعي أن الدوري الألماني لكرة القدم ممل! هذا رأي الإسباني بيب غوارديولا المدرب السابق لبايرن ميونيخ المعجب بقدرة الألمان في التخطيط وبطريقة عيشهم.  (14.09.2018)

نجاح نجم الكرة العالمية كريستيانو رونالدو لا يقتصر على المستطيل الأخضر، بل يمتد أيضا إلى عالم المال والأعمال. رونالدو الذي لم يسجل أي هدف منذ وصوله إلى يوفنتوس له مشاريع أخرى تنمو بشكل مضطرد! (13.09.2018)

معادلة جديدة يطرحها توخل الذي سبق له وأعلن بداية الأسبوع في حوار لمحطة (إر أم سي) الإذاعية الفرنسية أنه وعد أرويلا قبيل التعاقد مع جيجي بوفون بأن مكانه مع الفريق سيظل أساسيا.

وكان توخل قد ذكر أيضا في هذا الحوار الذي أجراه باللغة الألمانية، أن الحارس الفرنسي من أصول فيليبينية "تخرج من أكاديمية الفريق. وباريس سان جيرمان يشكل كل شيء بالنسبة له" وهذا الوضع، يقول توخل "يقدره ويحترمه كثيرا، ويجب استغلاله".

  • Cristiano Ronaldo (Reuters/M. Sezer)

    الجوائز البديلة في كأس العالم.. ما بين نجاح وإخفاق

    أفضل أداء فردي: رونالدو ضد إسبانيا

    قدم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مثالاً مبكراً للأداء الرائع في كأس العالم، عندما تعادل منتخب بلاده مع إسبانيا 3-3. وسجل النجم الساطع، الذي انضم مؤخراً إلى نادي يوفنتوس الإيطالي، ثلاثة أهداف رائعة ليقود منتخب بلاده إلى تحقيق التعادل.

  • Belgium players (Reuters/T. Hanai)

    الجوائز البديلة في كأس العالم.. ما بين نجاح وإخفاق

    أكثر الفريق إمتاعا: بلجيكا

    مع وجود مجموعة من أفضل اللاعبين، قدمت بلجيكا عددا من أفضل وأشهر الهجمات في مباريات كأس العالم. فقد أبهر اللاعبان إدين هازارد (على اليسار) وكيفين دي بروينه (بالوسط) الجمهور بمهاراتهما الكروية. وحققت مراوغات هازارد، البالغ عددها 40، نجاحاً كبيراً في مباريات كأس العالم. في حين سجل دي بروينه ثاني أفضل ممر للتمريرات الرئيسية لتصل إلى 23 مرة، متخلفا بفارق تمريرة واحدة عن اللاعب الانجليزي كيران تريبييه.

  • Mario Mandzukic (Reuters/K. Pfaffenbach)

    الجوائز البديلة في كأس العالم.. ما بين نجاح وإخفاق

    أقوى لاعب: ماريو مانجوكيتش

    لا يخفي المهاجم الكرواتي ماريو مانجوكيتش حقيقة أنه يضع قلبه في جعبته. فقد ظهر في جميع مباريات كرواتيا وهو يصارع للحصول على الكرة في خط الوسط، والانطلاق بها. وأحرز عدة أهداف هامة لمنتخب بلاده. ويعتبر فوز كرواتيا على انجلترا 2-1 خير مثال على ذلك، حيث سجل مانجوكيتش هدف الفوز في الشوط الإضافي الثاني، وبعد أصيب بشد عضلي.

  • Milad Mohammadi throw-in (Getty Images/J. Finney)

    الجوائز البديلة في كأس العالم.. ما بين نجاح وإخفاق

    الأكثر طرافة: ميلاد محمدي

    تعرض اللاعب الإيراني ميلاد محمدي لموقف محرج، خلال لقاء فريقه مع المنتخب الإسباني. فقد حاول مدافع منتخب إيران أن يرمي الكرة من خط التماس بقوة كبيرة فقام بالشقلبة على أرض الملعب، إلا أن تلك الحركة لم تعطه الدفعة القوية التي احتاجها لرمي الكرة، ليعود مرة أخرى ويحاول بالطريقة العادية.

  • Neymar (picture-alliance/CITYPRESS 24/T. Bernardes)

    الجوائز البديلة في كأس العالم.. ما بين نجاح وإخفاق

    أكبر ظاهرة على الإنترنت: إصابات نيمار

    كانت إصابات النجم البرازيلي نيمار من أكثر الأحداث الرياضية إثارة للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي. فقد بالغ اللاعب البرازيلي في رد فعله خلال احتكاكه مع لاعب المنتخب المكسيكي ميغيل لايون، في المباراة التي جمعت بين الفريقين في إطار ثمن نهائي مونديال روسيا 2018. مبالغة نيمار دفعت نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لنشر العديد من التعليقات ولقطات الفيديو الساخرة.

  • Russian players (Reuters/C. Recine)

    الجوائز البديلة في كأس العالم.. ما بين نجاح وإخفاق

    روسيا: الفريق المضيف

    كان المستضيف لكأس العالم هو الفريق الأقل تصنيفاً في البطولة التي أقيمت في روسيا. وقد احتل الروس المركز الثاني في مجموعتهم، بعد تسجيلهم ثمانية أهداف. كما انتصروا على إسبانيا بطل عام 2010، قبل أن يخسروا أمام كرواتيا بركلات الترجيح في الدور ربع النهائي.

  • Mario Gomez and Mats Hummels (Reuters/M. Dalder)

    الجوائز البديلة في كأس العالم.. ما بين نجاح وإخفاق

    خروج حامل اللقب ألمانيا

    لم تكن ألمانيا هى أول بطل للعالم يخرج من مرحلة المجموعات، إذ خرجت أربع من أصل خمس دول خلال البطولات الأخيرة. وقد توقع الكثيرون أن تحقق ألمانيا الفوز خاصة بعد فوزها بكأس القارات في العام الماضي بدون العديد من نجومها ممن تألقوا في عام 2014. لكن تلاشى هذا الأمل سريعا بعد خسارة المانشافت أمام المكسيك وكوريا الجنوبية.

  • Senegal players (Reuters/M. Rossi

    الجوائز البديلة في كأس العالم.. ما بين نجاح وإخفاق

    أسوأ حظ: السنغال

    لعبت السنغال في المجموعة الثامنة والتي ضمت كولومبيا واليابان وبولندا. بعد انتهاء مباريات المجموعة، تعادلت السنغال مع اليابان في النقاط وفي فارق الأهداف وكذلك الأهداف المسجلة. لكن اليابان حصلت على عدد أقل من البطاقات الصفراء من السنغال، ونتيجة لذلك كان الفريق الإفريقي هو أول من أرسل إلى بلاده بسبب قاعدة "اللعب النظيف" التي تطبق لأول مرة.

  • Croatia team (Reuters/M. Shemetov)

    الجوائز البديلة في كأس العالم.. ما بين نجاح وإخفاق

    كرواتيا المحبوبة

    حظي فريق كرواتيا بدعم ما يزيد عن 4 ملايين شخص تقريبًا من أبناء بلاده طوال فترة البطولة، بالإضافة للملايين حول العالم. فقد أسرت جهودهم الجريئة قلوب العديد من مشاهدي كأس العالم في كل مكان، وتلقى الفريق الكثير من التصفيق والتشجيع حين خسر أمام فرنسا في النهائي. وكان فوزه في المركز الثاني أفضل نتيجة له على الإطلاق في كأس العالم.

  • Benjamin Pavard (Getty Images/C.Ivill)

    الجوائز البديلة في كأس العالم.. ما بين نجاح وإخفاق

    بنيامين بافارد: بطل فرنسا

    كان الاعتقاد السائد في البطولة هو أن بنيامين بافارد لاعب احتياطي لفرنسا. لكن ديدييه ديشان، مدرب المنتخب الفرنسي، منح المدافع الشاب فرصته. وكان بافارد عند حسن ظن مدربه، إذ سجل أحد الأهداف التي لا تنسى لمنتخب فرنسا في مباراتهم مع الأرجنتين فى دور الـ16. النجم الذي اشتراه نادي شتوتغارت عام 2016 مقابل 5 ملايين يورو، يتلقى الآن العديد من عروض الأندية الكبرى منها بايرن ميونخ. ديفيس فان اوبدرب/ س.م


غير أن توخل وفي المؤتمر الصحفي الأخير عاد ليؤكد أن الوضع تغيّر بانتقال بوفون إلى باريس من جهة، ومن جهة أخرى أنه لم يقل في تصريحاته السابقة إن أرويلا  سيكون "حارسا أساسيا بالنسبة للفريق، وإنما وقبل مجيئ بوفون قلت له إنك ستكون في الصدارة".

ويقرّ توخل بأن "الوضع تغير" مشددا أن "بوفون أسطورة"، وبالتالي "علينا التعامل بذكاء مع الاثنين في سبيل إيجاد حلٍّ يرضي الطرفين، فحسب اعتقادي ألفونس لا يمكنه أن يصبح اسما كبيرا في سان جيرمان بسبب وجود بوفون، بل لأن بوفون موجود سيصبح كذلك".

يذكر أن ألفونس أرويلا البالغ من العمر 25 عاما، كان الحارس رقم 3 بالنسبة للمدرب الفرنسي ديديي ديتشاب في مونديال روسيا والذي فاز مع "الديوك" باللقب العالمي. غير أن أرويلا تألق كثيرا في أول مشاركة له كحارس مرمى أساسي مع منتخب بلاده أمام نظيره الألماني عند افتتاح النسخة الأولى من بطولة دوري أمم أوروبا، في مباراة انتهت بالتعادل السلبي. وكان قد صدّ تسديدات خطيرة كادت أن تقلب الكفة لصالح المانشافت.

و.ب

مختارات

الجوائز البديلة في كأس العالم.. ما بين نجاح وإخفاق

الحذاء الذهبي؟ الكرة الذهبية؟ القفاز الذهبي؟ هذه هي الجوائز التي يعرفها الجميع، لكنها لا تغطي كل اللحظات والأداء الرائع ضمن بطولة كأس العالم. نجوم كثر سجلوا لحظات تاريخية ترصدها DW في جولة مصورة. (16.07.2018)  

مواضيع ذات صلة

Frankreich Julian Draxler und Neymar PSG

الكشف عن تفاصيل إقناع توخل لنيمار بالبقاء في جيرمان 25.08.2018

أيام قليلة قبل إسدال الستار على فترة الانتقالات الصيفية، بدأت بعض المعلومات ترشح عن تفاصيل تفضيل بعض اللاعبين البقاء مع أنديتهم. مدرب باريس سان جيرمان توماس توخل لجأ إلى خطة خاصة لإقناع نيمار بالبقاء مع الفريق الباريسي.

Symbolbild Thomas Tuchel und PSG

الألماني توماس توخل.. في مواجهة تحديات باريس سان جيرمان 29.05.2018

من المعروف عن المدرب الألماني توماس توخل صرامته وانضباطه، ومن المتوقع أن يدخل تغيرات جذرية على أسلوب العمل في فريق باريس سان جيرمان. لكن كيف هي نظرة لاعبي النادي الباريسي لمدربهم الجديد وماهي أبرز التحديات التي تنتظره؟

Paris St. German Vorstellung Trainer Tuchel

فرنسية توماس توخل تفاجئ وسائل الإعلام الألمانية 21.05.2018

في الوقت الذي قدم فيه باريس سان جيرمان مدرب الفريق الجديد توماس توخل، فاجأ المدرب الألماني الحاضرين بحديثه بلغة فرنسية سليمة وصحيحة، فيما يبدو أن توخل عاقد العزم على النجاح مع الفريق الباريسي، وقيادته إلى منصات التتويج.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

بين أرويلا وبوفون..توخل يبحث عن حل "ذكي"

مديح للكرة الألمانية..ورسالة دعم من غوارديولا ليواخيم لوف

درس والدة كيليان مبابي الموجع لتشيلسي

هكذا تعاقب أندية ألمانية لاعبيها في حال عدم الانضباط!

رونالدو الصائم عن التهديف..له مشاريع أخرى تتقدم

هل سيغادر فاسكيز السفينة الملكية نحو بافاريا؟