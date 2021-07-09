 بينيت أول رئيس وزراء إسرائيلي يزور مصر منذ عشر سنوات | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 13.09.2021

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أخبار

بينيت أول رئيس وزراء إسرائيلي يزور مصر منذ عشر سنوات

عقب لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي بشرم الشيخ قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيت إن الاجتماع كان "مهما وجيدا للغاية". بدوره أكد الرئيس المصري على ضرورة "دعم حل الدولتين" وجهود القاهرة لإعادة إعمار المناطق الفلسطينية.

لقاء بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت في شرم الشيخ (13 سبتمبر/ أيول 2021)

لقاء بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت في شرم الشيخ (13 سبتمبر/ أيول 2021)

في أول زيارة رسمية لرئيس وزراء إسرائيلي لمصر منذ عشر سنوات، التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في منتجع شرم الشيخ بجنوب سيناء، رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت اليوم الاثنين (13 سبتمبر/ أيلول 2021). وكان بينيت وهو رئيس حزب يميني تولى السلطة في يونيو/ حزيران، قد تلقى دعوة لزيارة مصر من السيسي الشهر الماضي.

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أكد وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا والأردن ومصر على مطلب حل الدولتين كأساس لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. بيد أن وزير الخارجية الألماني قلل من الآمال في تغيير الوضع في المنطقة مع قدوم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

 ويرجع الاجتماع الأخير بين رئيس مصري ورئيس وزراء إسرائيلي إلى العام 2011، عندما التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتانياهو الرئيس المصري الراحل حسني مبارك في مدينة شرم الشيخ، قبل شهر تقريبا من الاطاحة به. وكان السيسي قد استقبل قبل عشرة أيام نظيره الفلسطيني والعاهل الأردني للبحث في تطور الأوضاع في القدس.

وبعد لقائه مع السيسي قال بينيت إن الاجتماع مع الرئيس المصري كان "مهما وجيدا للغاية".

 ومن جهته، أوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي أن المحادثات تناولت "تطورات العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، فضلاً عن مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصةً ما يتعلق بالقضية الفلسطينية".

 وأكد السيسي، وفق المتحدث باسمه، "دعم مصر لكافة جهود تحقيق السلام الشامل بالشرق الأوسط، استنادا إلى حل الدولتين وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية".

وانهارت محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين في 2014 ويقول محللون إن احتمالات استئنافها ضئيلة للغاية، علما بأن نفتالي بينيت قومي يترأس ائتلافا يضم العديد من الأطياف السياسية في بلاده ويعارض قيام دولة فلسطينية.

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مسائيةDW : جهود إعادة إعمار غزة.. إلى أين وصلت؟

 وأشار الرئيس المصري إلى ضرورة "دعم المجتمع الدولي جهود مصر لإعادة الإعمار بالمناطق الفلسطينية، بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لاسيما مع تحركات مصر المتواصلة لتخفيف حدة التوتر بين الجانبين بالضفة الغربية وقطاع غزة".

 وأتت محادثات السيسي وبينيت فيما ذكر وزير الخارجية الاسرائيلي يائير لبيد الأحد بأهمية الدور المصري في معرض طرحه خطة لتنمية غزة تستهدف تحسين حياة المواطنين في القطاع في مقابل أمن إسرائيل. وقال لبيد "لن يحدث ذلك بدون دعم وانخراط شركائنا المصريّين، وبدون قدرتهم على التحدّث مع جميع الأطراف المعنيّين". 

و ترتبط مصر منذ العام 1979 باتفاق سلام مع إسرائيل وغالبا ما تقوم بوساطة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وعلى الرغم من دعم القاهرة للسلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس إلا أنها تعمل دائما على التقريب بين الفصائل الفلسطينية باستضافتها جولات حوار بين حركتي حماس وفتح. وتظل مصر وسيطا تقليديا بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.

ص.ش/أ.ح (رويترز)

  • Washington 1979 Sadat, Carter und Begin ägyptisch-israelischer Friedensvertrag in Washington 1979 (picture-alliance/AP Photo/B. Daugherty)

    مصر وإسرائيل- سلام صعب بعد 40 عاما من اتفاقية كامب ديفيد

    سلام صعب

    في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1977 وصل الرئيس المصري أنور السادات إلى القدس حيث أجرى محادثات مع رئيس الحكومة الاسرائيلية مناحيم بيغن واقترح في الكنيست عقد سلام "عادل ودائم" في كل المنطقة. لكن اتفاقية السلام التي تم التوصل إليها فيما بعد لم تلق التأييد من العرب الذين رأوا فيها آنذاك "خيانة" للقضية الفلسطينية، لاسيما وأن منظمة التحرير الفلسطينية ظلت خارج اللعبة.

  • Anwar El Sadat trifft sich mit Menachim Begin (r) in Israel (dpa)

    مصر وإسرائيل- سلام صعب بعد 40 عاما من اتفاقية كامب ديفيد

    زيارة مفاجئة إلى القدس

    خلال زيارته إلى القدس صافح السادات صافح أعداءه اللدودين ثم أجرى محادثات مع رئيس الحكومة الاسرائيلية مناحيم بيغن. وكانت الزيارة تاريخية لأن كل الاتصالات المصرية الاسرائيلية كانت سرية. في الصورة بيغن يهمس في أذن السادات خلال مأدبة عشاء بفندق الملك داوود بالقدس في الـ 20 من نوفمبر 1977.

  • Anwar el Sadat und Menachem Begin reichen sich die Hände in der Mitte Jimmy Carter (picture-alliance/dpa)

    مصر وإسرائيل- سلام صعب بعد 40 عاما من اتفاقية كامب ديفيد

    مفاوضات تمهيدية شاقة

    مناحيم بيغن وأنور السادات يتصافحان وفي الوسط الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر في الـ 17 سبتمبر 1978 بكامب ديفيد. وكان الرجلان قد شاركا قبلها طوال 13 يوما في محادثات لبلورة إطار اتفاقية للسلام في الشرق الأوسط يتم التوقيع عليها في الشهور الثلاثة التالية. وخلال القمة نوقشت 23 صيغة على الأقل للاتفاقات إلى جانب المراجعات التي لا تعد ولا تحصى.

  • Camp David 1978 Ägypten - Israel Friedensverhandlungen (picture-alliance/CNP/Arnie Sachs)

    مصر وإسرائيل- سلام صعب بعد 40 عاما من اتفاقية كامب ديفيد

    توقيع أذهل العالم

    السادات وبيغن والرئيس الأمريكي جيمي كارتر يوقعون على اتفاقية كامب ديفيد التي كادت أن تفشل. وبدأت القمة في الخامس من أيلول/ سبتمبر في كامب ديفيد مقر الرؤساء الأمريكيين في عطلة نهاية الأسبوع، وهي منطقة تضم حوالى عشرين منزلا في غابة تبعد نحو مائة كيلومترا عن واشنطن. ورافق القادة الثلاثة مستشاروهم الدبلوماسيون والعسكريون.

  • Camp David 1978 Ägypten - Israel Friedensverhandlungen Sadat Carter (picture-alliance/ dpa)

    مصر وإسرائيل- سلام صعب بعد 40 عاما من اتفاقية كامب ديفيد

    رعاية أمريكية لاتفاقية صعبة

    كارتر يتبادل أطراف الحديث مع السادات في كامب ديفيد، حيث تم التوقيع على اتفاقية السلام التي تنص في مقدمتها على أن "القاعدة المتفق عليها للتسوية السلمية للنزاع بين اسرائيل وجيرانها هي قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 بكل أجزائه". وتحمل الوثيقتان اللتان وقعتا عنواني "إطار للسلام في الشرق الأوسط" و"إطار لإبرام معاهدة سلام بين مصر واسرائيل".

  • Flash-Galerie Friedensnobelpreisträger 1978 Menachem Begin und Anwar Sadat (AP)

    مصر وإسرائيل- سلام صعب بعد 40 عاما من اتفاقية كامب ديفيد

    جائزة نوبل للسلام

    في تشرين الثاني/ نوفمبر منحت جائزة نوبل للسلام للرئيس المصري أنور السادات ورئيس الوزراء الاسرائيلي مناحيم بيغن لأنهما "كسرا الجليد الذي كان يفصل بين شعبيهما". وفي 26 آذار/ مارس 1979 وقع السادات وبيغن أول معاهدة سلام عربية اسرائيلية استعادت مصر بموجبها شبه جزيرة سيناء عام 1982.

  • Attentat während einer Militärparade auf Ägyptens Präsident Anwar Sadat (AP)

    مصر وإسرائيل- سلام صعب بعد 40 عاما من اتفاقية كامب ديفيد

    اتفاقية مرفوضة شعبيا

    رأت الدول العربية في المعاهدة "سلاما منفردا" وشكلا من الخيانة، لاسيما تجاه الفلسطينيين. وقد قطع العرب علاقاتهم مع مصر التي عُلقت عضويتها في الجامعة العربية. وفي تشرين الأول/ اكتوبر 1981 تم اغتيال أنور السادات الذي كان يواجه انتقادات حادة في بلده. وفي عام 1994 أصبح الأردن ثاني بلد عربي يقوم بتطبيع علاقاته مع اسرائيل.


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