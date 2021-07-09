بينيت أول رئيس وزراء إسرائيلي يزور مصر منذ عشر سنوات

في أول زيارة رسمية لرئيس وزراء إسرائيلي لمصر منذ عشر سنوات، التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في منتجع شرم الشيخ بجنوب سيناء، رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت اليوم الاثنين (13 سبتمبر/ أيلول 2021). وكان بينيت وهو رئيس حزب يميني تولى السلطة في يونيو/ حزيران، قد تلقى دعوة لزيارة مصر من السيسي الشهر الماضي.

ويرجع الاجتماع الأخير بين رئيس مصري ورئيس وزراء إسرائيلي إلى العام 2011، عندما التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتانياهو الرئيس المصري الراحل حسني مبارك في مدينة شرم الشيخ، قبل شهر تقريبا من الاطاحة به. وكان السيسي قد استقبل قبل عشرة أيام نظيره الفلسطيني والعاهل الأردني للبحث في تطور الأوضاع في القدس.

وبعد لقائه مع السيسي قال بينيت إن الاجتماع مع الرئيس المصري كان "مهما وجيدا للغاية".

ومن جهته، أوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي أن المحادثات تناولت "تطورات العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، فضلاً عن مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصةً ما يتعلق بالقضية الفلسطينية".

وأكد السيسي، وفق المتحدث باسمه، "دعم مصر لكافة جهود تحقيق السلام الشامل بالشرق الأوسط، استنادا إلى حل الدولتين وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية".

وانهارت محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين في 2014 ويقول محللون إن احتمالات استئنافها ضئيلة للغاية، علما بأن نفتالي بينيت قومي يترأس ائتلافا يضم العديد من الأطياف السياسية في بلاده ويعارض قيام دولة فلسطينية.



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وأشار الرئيس المصري إلى ضرورة "دعم المجتمع الدولي جهود مصر لإعادة الإعمار بالمناطق الفلسطينية، بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لاسيما مع تحركات مصر المتواصلة لتخفيف حدة التوتر بين الجانبين بالضفة الغربية وقطاع غزة".

وأتت محادثات السيسي وبينيت فيما ذكر وزير الخارجية الاسرائيلي يائير لبيد الأحد بأهمية الدور المصري في معرض طرحه خطة لتنمية غزة تستهدف تحسين حياة المواطنين في القطاع في مقابل أمن إسرائيل. وقال لبيد "لن يحدث ذلك بدون دعم وانخراط شركائنا المصريّين، وبدون قدرتهم على التحدّث مع جميع الأطراف المعنيّين".

و ترتبط مصر منذ العام 1979 باتفاق سلام مع إسرائيل وغالبا ما تقوم بوساطة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وعلى الرغم من دعم القاهرة للسلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس إلا أنها تعمل دائما على التقريب بين الفصائل الفلسطينية باستضافتها جولات حوار بين حركتي حماس وفتح. وتظل مصر وسيطا تقليديا بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.

ص.ش/أ.ح (رويترز)