بينهم نساء وأطفال .. مقتل 11 شخصا في انفجار لغم بجنوب سوريا

قُتل 11 مدنيا بينهم نساء وأطفال وأصيب أكثر من 30 عندما انفجر لغم بشاحنة صغيرة السبت قرب درعا في جنوب سوريا، على ما أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتسببت المتفجرات التي تركت في حقول وطرق أو حتى في مبان من قبل جميع أطراف النزاع السوري المستمر منذ عقد بجرح آلاف المدنيين وقتل مئات منهم. ومنذ بداية عام 2022، قتل حوالى 124 شخصًا في مثل هذه المتفجرات.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن "11 شخصاً، بينهم خمسة أطفال دون السادسة عشرة وثلاث نساء، قتلوا وأصيب 34 آخرون عندما انفجر لغم أثناء مرور شاحنتهم الصغيرة".

ولفت إلى أن بعض المصابين في حالة حرجة وتم نقلهم الى أحد مستشفيات دمشق. وأشار إلى أن الشاحنة كانت تقل عمالا في بلدة دير العدس بريف درعا الشمالي.

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أيضا قد أشارت في وقت سابق الى الحادث، وأفادت الوكالة بـ "استشهاد خمسة مدنيين وإصابة نحو 30 آخرين يعملون بحصاد القمح بانفجار لغم بسيارة تقلهم في بلدة دير العدس بريف درعا".

وتقول الأمم المتحدة إن الالغام منتشرة في بلدة من بين ثلاث في البلاد.

وسجلت سوريا أكبر عدد من ضحايا الألغام في عام 2020 (2729 شخصاً بين قتيل وجريح)، متقدمة على أفغانستان، بحسب التقرير السنوي لمرصد الألغام الأرضية والذي نُشر نهاية عام 2021. وفي عام 2021، وثق المرصد مقتل 241 مدنياً واصابة 128 بمخلفات متفجرة في سوريا.

وتسبب النزاع السوري بمقتل نحو نصف مليون شخص، وأحدث دماراً هائلاً في البنى التحتية، وأدى إلى نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

هـ.د/ص.ش ( أ ف ب، د ب أ)