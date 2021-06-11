 بينهم طفلة وامرأة حامل.. مقتل 4 مهاجرين قبالة سواحل جزر الكناري | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 18.06.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

بينهم طفلة وامرأة حامل.. مقتل 4 مهاجرين قبالة سواحل جزر الكناري

لقي أربعة مهاجرين على الأقل، بينهم طفلة وامرأتان إحداهما حامل، حتفهم بعدما انقلب قاربهم قبالة ساحل جزيرة لانزاروتي في جزر الكناري، بينما تم إنقاذ عشرات المهاجرين الآخرين.

شرطي إسباني في جزيرة من جزر الكناري (أرشيف)

أربعة مهاجرين على الأقل لقوا حتفهم بعد غرق قاربهم قبالة ساحل جزيرة لانزاروتي في الكناري. الصورة من الأرشيف

قالت خدمات الطوارئ إنه تم إنقاذ أكثر من 40 مهاجراً بعدما اصطدم قاربهم بساحل جزيرة لانساروتي الصخري في جزر الكناري الإسبانية، بينما وصل قاربان على متنهما أكثر من مئة شخص بسلام إلى جزر أخرى.

مختارات

وانتشل عمال الإنقاذ جثة طفلة من مياه المحيط بعد ظهر اليوم الجمعة (18 حزيران/يونيو)، ليرتفع إجمالي عدد القتلى إلى أربعة، فيما كان غواصو الشرطة يستعدون لبدء عملية بحث عن شخص واحد ما زال مفقوداً. وقال متحدث باسم خدمات الطوارئ إنه تم انتشال ثلاثة جثث لرجل وامرأتين، إحداهما حامل، في وقت سابق من اليوم.

وقال ماركوس ليميس من سكان الجزيرة، والذي كان أول من وصل إلى موقع الحادث وأبلغ خدمات الطوارئ، لرويترز إنه بدأ في إخراج الناس من المياه بعد أن أعطى هاتفه لصبي لاستخدامه للإنارة، وأضاف: "ركضت خارجاً من المنزل بطوقي نجاة كنت أحتفظ بهما في المنزل وعندما وصلت إلى هناك كان المشهد جنونياً... رأيت عددا ضخماً من الناس فوق الشعاب المرجانية".

وأوضحت خدمات الطوارئ بالمنطقة أن 12 شخصاً من المجموعة التي تم إنقاذها، بينهم طفلان ورضيعان، نقلوا إلى المستشفى. ووصل قارب آخر يحمل 58 شخصاً إلى فورتيفنتورا ورسا ثالث على متنه 52 على شاطىء جزيرة إل هييرو الصغيرة.

ومنذ بداية العام، وصل أكثر من 5700 مهاجر من أفريقيا إلى جزر الكناري وهو ما يتجاوز مثلي عدد من وصلوا خلال نفس الفترة من العام الماضي، الذي شهد زيادة بثمانية أضعاف في أعداد المهاجرين عن 2019.

وتبلغ أقصر مسافة ضمن المعبر البحري من ساحل المغرب حوالى 100 كلم، لكنه طريق يعرف بخطورته نظراً للتيارات القوية. وعادة ما تكون القوارب مكتظة وفي حالة سيئة. وذكرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة أن 850 توفوا العام الماضي أثناء محاولة الهجرة وهو عدد قياسي في مؤشر يدل على أن جائحة كوفيد-19 دفعت الكثير من العاملين في قطاعات تعثرت بفعل الجائحة مثل الصيد والزراعة إلى الهجرة.

م.ع.ح/ص.ش (أ ف ب ، رويترز)

  • Marokko Das Leben afrikanischer Immigranten im Nador-Wald (DW/Ilham Talbi)

    مهاجرون أفارقة عالقون في المغرب وعيونهم معلقة على أوروبا

    حلم موؤد

    أحلام المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء الكبرى تنهار مجرد وصولهم إلى المغرب. فالحدود المغربية الإسبانية، ومعبر سبتة ومليلية، تحول دون بلوغهم "الجنة": أوروبا.

  • Marokko Das Leben afrikanischer Immigranten im Nador-Wald (DW/Ilham Talbi)

    مهاجرون أفارقة عالقون في المغرب وعيونهم معلقة على أوروبا

    الجبال والغابات مأواهم

    بعد صدمة الواقع المرير، يجد المهاجرون أنفسهم بعيدين عن الفردوس الأوربي وبدون منازل تأويهم. فيتجهون نحو الجبال والغابات في المغرب، ليصنعوا لأنفسهم مأوى في انتظار الفرج. ويعتبر جبل "غوروغو" بالناظور/ شمال المغرب، واحداً من الأمكنة التي يقطن فيها المهاجرون الأفارقة نظراً لقربه الجغرافي من مليلية.

  • Afrikanische Migranten in Oujda Marokko 2012 (Abdelhak Senna/AFP/GettyImages)

    مهاجرون أفارقة عالقون في المغرب وعيونهم معلقة على أوروبا

    بطالة وعوز

    الكثير من الشباب المهاجر يعلق بالمغرب والقليل جداً يفلح في الوصول بطريقة ما إلى أوروبا. معظم الشباب يعاني من بطالة وفقر مدقع. ويزيد الوضع سوءاً عدم أخذ ذلك بالحسبان؛ إذ قد يبقى البعض عالقاً في المغرب لمدة قد تتجاوز السنة بلا نقود.

  • Marokko Das Leben afrikanischer Immigranten im Nador-Wald (DW/Ilham Talbi)

    مهاجرون أفارقة عالقون في المغرب وعيونهم معلقة على أوروبا

    نساء يذقن الأمرّين

    معظم النساء المهاجرات لا يأتين وحيدات. بل برفقة أطفالهن وأحياناً كثيرة يرافقن أزواجهن. هن الأخريات يعانين من غياب مأوى يقيهن شر البرد والتحرش والتعنيف.

  • Marokko Das Leben afrikanischer Immigranten im Nador-Wald (DW/Ilham Talbi)

    مهاجرون أفارقة عالقون في المغرب وعيونهم معلقة على أوروبا

    أطفال يتضورون جوعاً

    تأمين الأكل والشرب للأطفال هو الشغل الشاغل للمهاجرات من الأمهات. فبعد أن تأكدن من صعوبة العبور إلى وجهتهن الأولى يبقين في مصارعة مع ظروف الحياة الصعبة والحرمان من أبسط شروط العيش.

  • Marokko Ayadi Motadamina Raja Marso (Ayadi Motadamina)

    مهاجرون أفارقة عالقون في المغرب وعيونهم معلقة على أوروبا

    المرض بالمرصد

    الشباب القادم من دول جنوب الصحراء لا يحمل في جعبته غير حقيبة صغيرة للملابس، وأخرى كبيرة خيالية مليئة بالأحلام الوردية. يعجز البعض عن إكمال الطريق إلى أوروبا نتيجة الوقوع فريسة للمرض.

  • Marokko Ayadi Motadamina Raja Marso (Ayadi Motadamina)

    مهاجرون أفارقة عالقون في المغرب وعيونهم معلقة على أوروبا

    المجتمع المدني والحكومة يفعلان ما بوسعهما

    مساعدة المهاجرين لا تقف عند مدهم بالأكل والشرب بل تتعداها إلى أمور أخرى: الخدمات الصحية، والسكن، والإدماج في المجتمع. حيث تعمل جمعيات المجتمع المدني، إلى جانب الحكومة، لإنقاذ المهاجرين من وطأة الغربة والبطالة والمرض. وتعتبر "ماما حاجة" واحدة من النساء اللواتي كرسن حياتهم للعناية بصحة هؤلاء المهاجرين. إعداد مريم مرغيش


مواضيع ذات صلة

Seenotrettung Hilfsorganisation Sea-Watch

DW تتقصى الحقائق: هل الإنقاذ البحري عامل جذب للمهاجرين؟ 11.06.2021

منذ مدة يدور نقاش حول دور عمليات منظمات الإنقاذ غير الحكومية في البحر، إذ يعتبرها محافظون في أوروبا "عامل جذب" للمهاجرين واللاجئين وحافزاً لهم للمغامرة للوصول للقارة العجوز. فهل هذا صحيح؟ DW تتقصى الحقائق في هذا التحقيق.

Spanien Junge Migranten in Ceuta

المغرب يريد استعادة القاصرين الذين فروا إلى إسبانيا 01.06.2021

أعلن المغرب استعداده لاستعادة المهاجرين القاصرين غير المصحوبين الذين دخلوا إلى جيب سبتة الإسباني الشهر الماضي، مرجعاً "بطء" عملية إعادة المهاجرين إلى "عوائق بسبب الإجراءات المعقدة في بعض البلدان الأوروبية".

Spanien Junge Migranten in Ceuta

المهاجرون القصّر.. قضية إنسانية شائكة بين المغرب وأوروبا 02.06.2021

رغم إبداء الرباط استعدادها لاستعادة المهاجرين المغاربة القصّر من أوروبا، إلا أن إعادة أولئك المهاجرين إلى بلدهم قضية إنسانية وقانونية شائكة. فكيف تتعامل معهم الدول الأوروبية؟ وما الذي يعيق إعادتهم إلى بلدهم؟