بينهم طفلة وامرأة حامل.. مقتل 4 مهاجرين قبالة سواحل جزر الكناري

قالت خدمات الطوارئ إنه تم إنقاذ أكثر من 40 مهاجراً بعدما اصطدم قاربهم بساحل جزيرة لانساروتي الصخري في جزر الكناري الإسبانية، بينما وصل قاربان على متنهما أكثر من مئة شخص بسلام إلى جزر أخرى.

وانتشل عمال الإنقاذ جثة طفلة من مياه المحيط بعد ظهر اليوم الجمعة (18 حزيران/يونيو)، ليرتفع إجمالي عدد القتلى إلى أربعة، فيما كان غواصو الشرطة يستعدون لبدء عملية بحث عن شخص واحد ما زال مفقوداً. وقال متحدث باسم خدمات الطوارئ إنه تم انتشال ثلاثة جثث لرجل وامرأتين، إحداهما حامل، في وقت سابق من اليوم.

وقال ماركوس ليميس من سكان الجزيرة، والذي كان أول من وصل إلى موقع الحادث وأبلغ خدمات الطوارئ، لرويترز إنه بدأ في إخراج الناس من المياه بعد أن أعطى هاتفه لصبي لاستخدامه للإنارة، وأضاف: "ركضت خارجاً من المنزل بطوقي نجاة كنت أحتفظ بهما في المنزل وعندما وصلت إلى هناك كان المشهد جنونياً... رأيت عددا ضخماً من الناس فوق الشعاب المرجانية".



وأوضحت خدمات الطوارئ بالمنطقة أن 12 شخصاً من المجموعة التي تم إنقاذها، بينهم طفلان ورضيعان، نقلوا إلى المستشفى. ووصل قارب آخر يحمل 58 شخصاً إلى فورتيفنتورا ورسا ثالث على متنه 52 على شاطىء جزيرة إل هييرو الصغيرة.

ومنذ بداية العام، وصل أكثر من 5700 مهاجر من أفريقيا إلى جزر الكناري وهو ما يتجاوز مثلي عدد من وصلوا خلال نفس الفترة من العام الماضي، الذي شهد زيادة بثمانية أضعاف في أعداد المهاجرين عن 2019.



وتبلغ أقصر مسافة ضمن المعبر البحري من ساحل المغرب حوالى 100 كلم، لكنه طريق يعرف بخطورته نظراً للتيارات القوية. وعادة ما تكون القوارب مكتظة وفي حالة سيئة. وذكرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة أن 850 توفوا العام الماضي أثناء محاولة الهجرة وهو عدد قياسي في مؤشر يدل على أن جائحة كوفيد-19 دفعت الكثير من العاملين في قطاعات تعثرت بفعل الجائحة مثل الصيد والزراعة إلى الهجرة.

م.ع.ح/ص.ش (أ ف ب ، رويترز)