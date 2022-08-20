بينهم صحفيون ومسعفون وعناصر إطفاء- مقتل وجرح العشرات في حادث سير بتركيا

أعلن حاكم محافظة غازي عنتاب السبت ( 20 أغسطس/ آب 2022) مقتل 16 شخصًا وإصابة 21 بجروح في جنوب شرق تركيا في حادث سير بين سيارة إسعاف وحافلة.
وكان الحاكم قد أعلن في وقت سابق عن سقوط 15 قتيلا "في حادث بين حافلة وفريق إنقاذ وسيارة إسعاف (...) على الطريق السريع بين غازي عنتاب ونيزيب".
وقالت وكالة الأنباء التركية "ديميرورين" إن حافلة ركاب كانت تسير على طريق سريع صدمت سيارة إسعاف وسيارة إطفاء وسيارة لفريق من الصحافيين كانت قد توجهت كلها إلى مكان حادث سابق.
وثلاثة عناصر إطفاء وأربعة مسعفين وصحافيين من وكالة انباء تركية بين القتلى بحسب وسائل الاعلام المحلية.
وأظهرت مشاهد بثتها الوكالة التركية القسم الخلفي لسيارة إسعاف مدمر جزئياً والحافلة على جانبها وقسمها الأمامي محطم.
وقال داوود جل، والي غازي عنتاب للصحفيين في موقع الحادث إن فريق الإنقاذ كان في الموقع للتعامل مع حادث تحطمت خلاله حافلة صغيرة على الطريق السريع بين وسط مدينة غازي عنتاب ومنطقة "نيزيب" على طول الحدود السورية.
وأضاف أن الحافلة انقلبت وانزلقت لمسافة 200 متر، مما أدى لاصطدامها بسيارة إسعاف وسيارة للإذاعة الخارجية.
ع.ا/ ص. ش (أ ف ب، د ب أ)
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الكاتب: صلاح شرارة