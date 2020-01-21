بينهم ثلاثي برشلونة..حكيمي يكشف عن أقوى خصوم واجههم

كشف نجم بوروسيا دورتموند أشرف حكيمي عن أصعب الخصوم، الذين واجههم في مسيرته الكروية حتى الآن. وقال الدولي المغربي في تصريحات نقلها موقع "شبورت بيلد" الألماني "لقد لعبت ضد العديد من الخصوم الأقوياء. وبطبيعة الحال هناك البعض منهم في برشلونة فميسي وسواريز وغريزمان كانوا الأكثر صعوبة".

وكان أشرف حكيمي قد واجه برشلونة في دوري المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا، إذ تعادل بوروسيا دورتموند على أرضه مع برشلونة 0-0، إلاّ أن "الفريق الأصفر" تلقى هزيمة كبيرة في مباراة الإياب بـ 1-3.

وواصل لاعب ريال مدريد المُعار إلى بوروسيا دورتموند حديثه عن أقوى الخصوم، الذي واجههم فوق المستطيل الأخضر. وقال "لوتارو مارتينيز (نجم إنتر ميلان) كان قوياً حقاً".

أما عن أقوى الخصوم في الدوري الألماني لكرة القدم، فقد كشف أشرف حكيمي أنه واجه أيضا عدة خصوم أشداء في "البوندسليغا" وبالخصوص من فريق بايرن ميونيخ. وقال في هذا الصدد :"يمكنني تسمية كومان وليفاندوفسكي".

يشار إلى أن أشرف حكيمي، يقدم مستويات رائعة للغاية مع فريقه بوروسيا دورتموند. ويطمح الفريق الألماني إلى التعاقد بشكل نهائي مع الدولي المغربي، الذي أكد في تصريحات سابقة أن قلبه منقسم بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند، مضيفاً في تصريحات نقلها موقع "شبورت" الألماني "في النهاية يجب أن أقارن بين إيجابيات اللعب في بوروسيا دورتموند، وكذلك ما ينتظرني في ريال مدريد".