 بينهم اثنان بتهمة التخابر.. حماس تعدم خمسة فلسطينيين في غزة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 04.09.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

بينهم اثنان بتهمة التخابر.. حماس تعدم خمسة فلسطينيين في غزة

لأول مرة منذ خمس سنوات تنفذ حماس أحكام إعدام في غزة، ويستأثر القطاع تقريبا بأحكام الإعدام المنفذة، منذ تأسيس السلطة الفلسطينية وأدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عمليات الإعدام ووصفها بأنها "انتهاك للقانون الفلسطيني".

أرشيف: استعراض عسكري لمسلحي حماس في مدينة غزة

أرشيف: بحسب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، منذ تأسيس السلطة الفلسطينية في العام 1994 أعدم 46 شخصا بينهم 44 في قطاع غزة واثنان في الضفة.

أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة في بيان أنه تم صباح الأحد (4 سبتمبر/ أيلول 2022) تنفيذ أحكام بالإعدام في خمسة فلسطينيين هم اثنان متهمان "بالتخابر مع الاحتلال" وثلاثة "مدانون بارتكاب جرائم قتل".

مختارات

أعدمت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة ثلاثة فلسطينيين أدينوا باغتيال القيادي في الحركة مازن فقهاء، المعتقل السابق في السجون الاسرائيلية والذي أثار مقتله صدمة في القطاع.

نفذت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة أحكام الإعدام بحق ثلاثة أشخاص اتهمتم بـ"التخابر مع إسرائيل" في القطاع، ونددت السلطة الفلسطينية ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" بعملية الإعدام.

أكدت مصادر متطابقة أن ثمانية عشر شخصا تم إعدامهم اليوم الجمعة في غزة لاتهامهم من فصائل فلسطينية بـ "التعاون" مع القوات الإسرائيلية. يأتي ذلك بعد يوم واحد من مقتل ثلاثة قادة بارزين في الجناح العسكري لحماس.

استقبل الشارع الغزي خبر حل حماس للجنة الإدارية في قطاع غزة ببعض الارتياح أملاً في المضي قدماً في ملف المصالحة ما سينتج عنه تخفيف معاناتهم اليومية، لكن يبقى في الخلفية الكثير من التشكك في مدى التزام الطرفين بملف المصالحة.

وهذه هي المرة الأولى التي تنفذ في القطاع أحكام إعدام منذ أكثر من خمس سنوات. ولم يذكر البيان الأسماء الكاملة لأي من الرجال المدانين. وقال إن ثلاثة أدينوا بالقتل. وأضاف أن الجاسوسين المدانين، البالغين من العمر 44 و54 عاما، قدما لإسرائيل معلومات أدت إلى مقتل فلسطينيين.

وأحجم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي يشرف على أجهزة المخابرات الإسرائيلية، عن التعليق.

وجاء في البيان أنه تم تنفيذ أحكام الإعدام "بعد استنفاد درجات التقاضي كافة، وأصبحت الأحكام نهائية وباتة وواجبة النفاذ، بعد أن مُنح المحكوم عليهم حقهم الكامل في الدفاع عن أنفسهم بحسب إجراءات التقاضي".

ولم يتسن لرويترز التأكد من ذلك حتى الآن.

وتندد جماعات حقوقية فلسطينية ودولية بعقوبة الإعدام وتحث حماس والسلطة الفلسطينية، التي تمارس حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية، على إنهاء هذه الممارسة.

وأدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عمليات الإعدام التي نفذتها حماس ووصفها بأنها انتهاك للقانون الفلسطيني والالتزامات الدولية التي قطعتها السلطات الفلسطينية.

وذكر المركز أنه منذ سيطرة حركة حماس على غزة عام 2007، قضت محاكمها بإعدام نحو 180 فلسطينيا ونفذت الأحكام بحق 33 منهم حتى الآن، ودون مصادقة الرئيس عباس.

وبحسب المركز، ارتفعت أحكام الإعدام المنفذة منذ تأسيس السلطة الفلسطينية في العام 1994 إلى 46 حكما، بينها 44 حكما نفذت في قطاع غزة وحكمان في الضفة الغربية المحتلة.

وشهد العام الحالي ارتفاعا في إصدار أحكام الإعدام في قطاع غزة والتي بلغت 17 حكما، ما يرفع عدد الأحكام الصادرة بالإعدام منذ تأسيس السلطة الفلسطينية إلى 270 حكما، 240 منها في قطاع غزة.

ما هي تهم من نفذ بهم الإعدام؟

ونشرت "وزارة الداخلية" في غزة الأحرف الأولى وتواريخ ميلاد المحكومين الخمسة من دون أن تكشف هوياتهم بالكامل. وقال البيان إن أحد الذين أعدما بتهمة "التخابر مع الاحتلال" ويدعى "خ. س." مولود في 1968 ومن مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة. وقد أدين بتزويد إسرائيل في 1991 بمعلومات عن مسلحين فلسطينيين وأماكن إقامتهم، إضافة إلى معلومات عن موقع منصات إطلاق الصواريخ، وأعدم شنقا. أما المتهم الثاني الذي أعدم رميا بالرصاص "ن أ" فمولود في 1978 وأدين بتزويد إسرائيل في العام 2001 بمعلومات استخباراتية أدت إلى هجمات نفذها الجيش الإسرائيلي.

أما الثلاثة الآخرون فقد حكموا بالإعدام بعد إدانتهم بجرائم قتل.

ولطالما اعتبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن تنفيذ أحكام الإعدام "مخالف للقانون الدولي"، مطالبا السلطات في قطاع غزة باستبدال عقوبة الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة.

وتقول حماس إنها تطبق عقوبة الإعدام بموجب "قانون العقوبات الثوري" لمنظمة التحرير الفلسطينية؛ مع أن الحركة ليست عضوا فيها بينما لم تدرج المنظمة العقوبة في قانونها المتعلق بالحقوق الأساسية للعام 2003.

ويعاقب "القانون الفلسطيني" بالإعدام جرائم التعامل مع إسرائيل والقتل والاتجار بالمخدرات على أن يصادق الرئيس الفلسطيني على هذه الأحكام. لكن حماس لا تعترف بشرعية الرئيس عباس.

 ويسود الانقسام بين الفصيلين الفلسطينيين فتح وحماس منذ 2007 بعد سيطرة الأخيرة على الحكم في القطاع المحاصر، والمكتظ بالسكان الذين يبلغ عددهم نحو 2,3 مليون نسمة ويعاني من بطالة تزيد عن 50 في المئة.

ع.ش/ص.ش (أ ف ب، رويترز)

  • Intifada 1988 (Getty Images/AFP/E. Baitel)

    30 عاماً على تأسيس حماس- بين العمل العسكري ودهاليز السياسة

    الجذور والتأسيس

    تُعرّف "حركة المقاومة الإسلامية"، المعروفة اختصاراً بـ"حماس"، عن نفسها بأنها "جناح من أجنحة الإخوان المسلمين بفلسطين". في 14 كانون الأول/ديسمبر 1987 اجتمعت شخصيات، من أبرزها أحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي، وأعلنت عن تأسيس الحركة. جاء ذلك الإعلان بعد أسبوع على اندلاع "الانتفاضة الفلسطينية الأولى".

  • Palästina Gaza Vermummte Hamas-Mitglieder (picture-alliance/dpa/M. Saber)

    30 عاماً على تأسيس حماس- بين العمل العسكري ودهاليز السياسة

    الميثاق

    في 18 آب/أغسطس 1988 صدر "ميثاق حماس" محدداً هوية وأهداف الحركة. وصف الميثاق الصراع مع إسرائيل على أنه "ديني" ودعا "إلى تدمير إسرائيل وإقامة دولة فلسطينية على كامل فلسطين التاريخية".

  • USA Weißes Haus Unterzeichnung von Oslo 1 Präsident Bill Clinton (M) Israels Premierminister Yitzhak Rabin und PLO Vorsitzender Jassir Arafat (picture-alliance/CPA Media )

    30 عاماً على تأسيس حماس- بين العمل العسكري ودهاليز السياسة

    ضد اتفاقات أوسلو

    في 14 أيلول/سبتمبر من عام 1993 وبعد يوم من توقيع اتفاقات أوسلو للحكم الذاتي بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، خرج 300 شخص من حماس للتظاهر ضد الاتفاق داعين إلى مواصلة مهاجمة الجيش الإسرائيلي. وفي ذات اليوم، نفذت حماس أول تفجير انتحاري في قطاع غزة.

  • Jahresrückblick Januar 2006 Hamas Sieg Palästina (AP)

    30 عاماً على تأسيس حماس- بين العمل العسكري ودهاليز السياسة

    الفوز في انتخابات 2006

    قاطعت حماس انتخابات الحكم الذاتي الفلسطيني في عام 1996 لأنها منبثقة من "اتفاقات أوسلو" حسب ما أعلنت الحركة آنذاك، غير أنها عادت وشاركت في انتخابات 2006 وحققت فوزاً ساحقاً على حساب حركة "فتح".

  • Gazastreifen Graffiti in Gaza Stadt Aussöhnung Hamad und Fatah (picture-alliance/Zumapress)

    30 عاماً على تأسيس حماس- بين العمل العسكري ودهاليز السياسة

    الانقسام والسيطرة على غزة

    في 15 من حزيران/يونيو 2007، عقب اندلاع معارك عنيفة أدت إلى مقتل مئات الفلسطينيين بين أفراد القوى الأمنية التابعة لحركتي حماس وفتح سيطرت "حماس" على القطاع وطردت الكوادر الفتحاوية وقواها الأمنية من القطاع.

  • Flaggen der EU (picture alliance/dpa/J. Kalaene)

    30 عاماً على تأسيس حماس- بين العمل العسكري ودهاليز السياسة

    الاتحاد الأوروبي يصنفها بـ "الإرهابية"

    في 26 تموز/يوليو 2017 أيدت "محكمة العدل الأوروبية" قراراً صادراً عن "المجلس الأوروبي" بإبقاء الحركة على لائحة الاتحاد الأوروبي "للإرهاب". وكان الاتحاد الأوروبي قد أدرج حماس لأول مرة على قائمته للمنظمات الإرهابية أواخر عام 2001 على خلفيات تنفيذها عمليات "انتحارية".

  • Scheich Ahmed Jassin geistlicher Führer der Hamas Bewegung (AP)

    30 عاماً على تأسيس حماس- بين العمل العسكري ودهاليز السياسة

    اغتيالات

    في 22 آذار/مارس 2004، قامت إسرائيل باغتيال الزعيم الروحي للحركة أحمد ياسين. وبعد أقل من شهر، تم اغتيال خليفته عبد العزيز الرنتيسي. وقبلها بعامين اغتالت إسرائيل القائد العسكري في الحركة ومؤسس جناحها العسكري "كتائب عز الدين القسام" صلاح شحادة. كما كانت عمليات الاغتيال قد طالت أعضاء بارزين في الحركة كيحيى عياش وغيره.

  • Nahostkonflikt Israel Palästina Hamas Kämpfer ARCHIVBILD 2008 (picture-alliance/dpa)

    30 عاماً على تأسيس حماس- بين العمل العسكري ودهاليز السياسة

    حروب مع إسرائيل

    في 12 أيلول/سبتمبر 2005، انسحب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة بقرار أحادي الجانب. وخاضت الحركة وفصائل فلسطينية أخرى عدة حروب مع إسرائيل أبرزها في الأعوام 2008 و2009 و2012 و2014.

  • Khaled Meshaal politischer Führer der militanten palästinensischen Hamas (Reuters/N. Zeitoon)

    30 عاماً على تأسيس حماس- بين العمل العسكري ودهاليز السياسة

    "وثيقة سياسية جديدة"

    في الأول من أيار/مايو 2017، أعلنت الحركة من الدوحة عن تعديلات على برنامجها السياسي وافقت بموجبها على إقامة دولة فلسطينية بحدود عام 1967، مؤكدة أن الصراع "سياسي" وليس "دينياً" وبقبولها بفكرة إقامة الدولة الفلسطينية على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. من جانبها رفضت إسرائيل التعديلات قائلة إن حماس "تحاول خداع العالم".

  • Ägypten Kairo Vetrags-Unterzeichnung von Fatah und Hamas (Getty Images/AFP/K. Desouki)

    30 عاماً على تأسيس حماس- بين العمل العسكري ودهاليز السياسة

    المصالحة مع "فتح"

    في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2017 وقعت حركتا فتح وحماس في مقر "المخابرات العامة المصرية" في القاهرة على اتفاق المصالحة بهدف إنهاء عقد من الانقسامات بين الطرفين. واتفق الطرفان على أن تتسلم السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة الخاضع حالياً لسلطة حركة حماس، بحلول الأول من كانون الأول/ديسمبر "كحد أقصى". وقبل أيام فشلت الحركتان في الالتزام بذلك الموعد وتبادلتا الاتهامات بالمسؤولية عن ذلك.

  • Katar Qatar Emir Prinz Al-Thani in Gaza mit Ismail Haniyeh 23.10.2012 (AP)

    30 عاماً على تأسيس حماس- بين العمل العسكري ودهاليز السياسة

    علاقات متميزة مع إيران وتركيا وقطر وحزب الله

    تقدم إيران مختلف أشكال الدعم السياسي والمالي والعسكري لحركة حماس. كما تقيم الحركة علاقات وطيدة وتنسيق عالي المستوى مع حزب الله. وبالمثل وعلى خلفيته الإسلامية يقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساندة ودعماً للحركة على عدة أصعدة. وبالمثل تفعل قطر التي زار أميرها السابق حمد بن خليفة قطاع غزة في عام 2012.

  • Fatah Hamas Gipfeltreffen (AP)

    30 عاماً على تأسيس حماس- بين العمل العسكري ودهاليز السياسة

    علاقة متوترة مع مصر والسعودية والإمارات

    تقدم السعودية ومصر والإمارات وباقي دول الخليج دعماً للسلطة الفلسطينية، في حين تتسم علاقاتها بحركة حماس بالتوتر. وقد ازدادت العلاقات توتراً في السنوات الاخيرة على خلفية صراع السعودية مع الإخوان في مصر وباقي الدول العربية. كما أدت الأزمة الخليجية الأخيرة إلى صب مزيد من الزيت على النار.

  • Gaza - Reaktion auf Jerusalem-Status von Hamas Chef Ismail Haniyeh (Reuters/M. Salem)

    30 عاماً على تأسيس حماس- بين العمل العسكري ودهاليز السياسة

    حماس تتوعد بإسقاط قرار ترامب بشأن القدس

    حماس مدرجة على القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية. واليوم (14 كانون الأول/ديسمبر 2017) قال رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، خلال مهرجان جماهيري نظمته الحركة في الذكرى السنوية 30 لانطلاقتها في غزة: "سنسقط قرار ترامب مرة وإلى الأبد". خ.س


مواضيع ذات صلة

Der Präsident der Palästinensischen Präsident Mahmoud Abbas traf sich mit dem israelischen Verteidigungsminister Benny Gantz

في زيارة نادرة ـ عباس يلتقي وزير الدفاع الإسرائيلي في منزله 29.12.2021

اجتمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في منزل الأخير، وذلك لمناقشة"إجراءات اقتصادية ومدنية وتعزيز التنسيق الأمني" و"خلق أفق سياسي يؤدي الى حل سياسي". الليكون وحماس ينددان باللقاء.

June 24, 2021, Gaza city, Gaza Strip, Palestinian Territory: Demonstrators take part in a protest following the death of Nizar Banat, a Palestinian parliamentary candidate who criticised the Palestinian Authority and died after being arrested by PA security forces, in Gaza city June 24, 2021 (Credit Image: © Naaman Omar/APA Images via ZUMA Wire

مطالبات دولية بكشف ملابسات وفاة معارض فلسطيني أثناء اعتقاله 24.06.2021

يقول مسؤولون فلسطينيون إن نزار بنات توفي خلال اعتقاله، بينما تقول عائلته إنه "تعرض لعملية اغتيال"، فيما طالبت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمات فلسطينية بكشف ملابسات وفاة المعارض المعروف بانتقاده للسلطة الفلسطينية.

Israeli Prime Minister Naftali Bennett R and U.S. Secretary of State Antony Blinken L shake hands after their meeting at the Prime Minister s office in Jerusalem, Israel, on Sunday, March 27, 2022. Pool PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY JERX2022032707 ABIRxSULTAN

بلينكن في إسرائيل للقاء وزراء عرب مع تقدم مفاوضات النووي الإيراني 28.03.2022

يلتقي وزير الخارجية الأمريكي مع وزراء خارجية إسرائيل والمغرب ومصر والبحرين والإمارات المتحدة في صحراء النقب لمناقشة عدة ملفات على رأسها مباحثات الملف النووي الإيراني.