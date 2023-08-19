بينهم أحمد دومة.. السيسي يصدر عفوا عن مسجونين بأحكام نهائية

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قراراً جمهورياً بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم الناشط أحمد دومة.
وينهي هذا القرار فترة زمنية تخطت السنوات العشر قضاها دومة في ملاحقات أمنية وقضائية متصلة أسفرت عن استمرار حبسه طوال تلك الفترة وصدور حكم نهائي ضده ، وفق وسائل إعلام مصرية من بينها التلفزيون الرسمي المصري اليوم السبت (19 أغسطس/آب 2023).
وكتب النائب طارق الخولي على صفحته بموقع فيسبوك قائلاً إن السيسي استخدم صلاحياته الدستورية لإصدار هذا القرار
وكانت محكمة النقض المصرية أيدت في تموز/ يوليو 2020 حكم محكمة الجنايات الصادر في 2019 بحق أحمد دومة المعارض الشاب البارز بالسجن المشدّد 15 عامًا، وتغريمه ستة ملايين جنيه، وذلك فى إعادة محاكمته بقضية "أحداث مجلس الوزراء" التي جرت عام 2011. ودومة مسجون منذ عام 2013.
ووجهت لدومة اتهامات من بينها "التجمهر، وحيازة سلاح أبيض، والاعتداء على أفراد الجيش، والشرطة وحرق المجمع العلمي، والتعدي على مبان حكومية أخرى من بينها مقر مجلس الوزراء". وكان قد تبقى لدومة 5 سنوات من أصل 15 عاماً حكم بها.
وبحسب موقع مدى مصر المستقل، فإنه إلى جانب العفو الرئاسي، أصدرت نيابة أمن الدولة، أمس، قرارًا بإخلاء سبيل 30 من المحبوسين احتياطيًا، حبسوا جميعًا على ذمة قضايا في 2022، بحسب ما أعلن المحامي خالد علي.
ونشر طارق العوضي المحامي المصري وعضو لجنة العفو الرئاسية بياناً بأسماء بعض من أفرج عنهم
كما نشر المحامي الحقوقي البارز خالد علي مقطعا مصورا قصيراً في حسابه السبت من أمام سجن مدينة بدر (شرق القاهرة) وقال "عند سجن بدر في انتظار خروج دومة".
ونشر عدد من النشطاء السياسيين المصريين وأصدقاء دومة تغريدات ترحب بالإفراج عن دومة، منهم الدكتور حازم عبد العظيم المسؤول السابق بوزارة الاتصالات وعضو حملة السيسي الرئاسية في انتخابات عام 2014 والذي سجن وأفرج عنه لاحقاً
كما نشر الناشط السياسي البارز والسجين السياسي السابق باتريك زكي تغريدة مماثلة
وبحسب منظمات حقوقية دولية، لا يُعرف على وجه التحديد عدد السجناء السياسيين في مصر. وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش في فبراير/شباط من هذا العام الحكومة المصرية "بزيادة الشفافية عبر نشر أعداد المحتجزين والسجناء في البلاد".
وتقدر منظمات محلية ودولية أن النظام المصري يحتجز ما يصل إلى 60 ألف سجين ومعتقل سياسي خلف القضبان منذ تولى عبد الفتاح السيسي منصبه، بحسب ما نشرت صحيفة نيويورك تايمز.
ع.ح./ع.ج.م. ( د ب أ ، أ ف ب)
-
في ذكراها العاشرة.. أين رموز ثورة 25 يناير في مصر؟
وائل غنيم (40 عاماً)
مهندس حاسوب مصري، شغل منصب المدير الإقليمي لشركة غوغل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يعد أحد أبرز مفجري الثورة من خلال تأسيس صفحة "كلنا خالد سعيد"، التي لعبت دوراً رئيسياً في تعبئة الشباب المصري للتظاهر ضد نظام مبارك. يقيم منذ عام 2014 في الولايات المتحدة. وبعد غياب طويل، عاد إلى الظهور عام 2019 من خلال فيديوهات مثيرة للجدل ظهر فيها حليق الرأس والوجه تماماً وبدا فيها يائساً بسبب الأوضاع في بلده.
-
في ذكراها العاشرة.. أين رموز ثورة 25 يناير في مصر؟
ماهينور المصري (35 عاماً)
محامية مدافعة عن حقوق الإنسان. كانت من أوائل النشطاء الذين كشفوا عن وقائع مقتل خالد سعيد، وهو الحدث الذي أشعل ثورة يناير. حكم عليها بالسجن لمدة عام في 2013، ثم لعامين في 2014، ونالت جائزة "لودوفيك تراريو" الفرنسية الدولية في 2014. وفي أيلول/سبتمبر عام 2019 اعتقلت من قبل السلطات المصرية ولاتزال تقبع في السجن.
-
في ذكراها العاشرة.. أين رموز ثورة 25 يناير في مصر؟
علاء عبدالفتاح (39 عاماً)
مدون ومبرمج وناشط حقوقي مصري. يعد من أبرز وجوه ثورة يناير. عُرف بنشاطه عبر مدونة "دلو معلومات منال وعلاء" التي أطلقها مع زوجته عام 2004 لدعم الصحافة المحلية. اعتقل في عهد مبارك قبل اندلاع الثورة، كما تم توقيفه في عهد مرسي. وفي عهد السيسي اعتقل عام 2013 وحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات، لم يكد يخرج منه حتى أعتقل ثانية في عام 2019. ويقبع منذ ذلك الحين في سجن طرة، حيث يتعرض للتعذيب، بحسب العفو الدولية.
-
في ذكراها العاشرة.. أين رموز ثورة 25 يناير في مصر؟
أحمد ماهر (40 عاماً)
ناشط سياسي ومهندس مصري. أسس حركة "6 أبريل" المعارضة التي كان لها دور رئيسي في تنظيم المظاهرات. وشغل منصب المنسق العام لها حتى عام 2013. اعتقل ثلاث مرات في عهد مبارك ومرة في عهد مرسي. وفي نهاية عام 2013 حكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات بتهمة "التحريض ومخالفة قانون التظاهر". وتم إطلاق سراحه عام 2017، مع المراقبة الشرطية لمدة ثلاث سنوات أخرى.
-
في ذكراها العاشرة.. أين رموز ثورة 25 يناير في مصر؟
إسراء عبدالفتاح (43 عاماً)
صحفية وناشطة مصرية، من أبرز الرموز النسائية لثورة يناير، وهي من مؤسسي حركة "6 إبريل" المعارضة الداعية للمظاهرات. اعتقلت عدة مرات قبل اندلاع الثورة، ثم أصبحت من أشد المعارضين لحكم الإخوان. وبعد الإطاحة بمرسي، ابتعدت عن النشاط السياسي، لتعود إلى دائرة الضوء مؤخراً بعد اعتقالها في 2019.
-
في ذكراها العاشرة.. أين رموز ثورة 25 يناير في مصر؟
أحمد دومة (35 عاماً)
صحفي وناشط سياسي مصري، ومتحدث سابق باسم "ائتلاف شباب الثورة"، إحدى الحركات الشبابية التي ظهرت بعد ثورة يناير. اُعتقل وسجن عدة مرات، في عهد مبارك وفي فترة حكم المجلس العسكري وفي عهد مرسي. أدين بالسجن المشدد 15 عاماً وبغرامة مالية قدرها ستة ملايين جنيه (330 ألف دولار) في قضية التعدي على مبان حكومية ومنها مبنى مجلس الوزراء.
-
في ذكراها العاشرة.. أين رموز ثورة 25 يناير في مصر؟
أسماء محفوظ (35 عاماً)
ناشطة سياسية مصرية لمع نجمها إبان ثورة يناير. وهي عضو مؤسس في حركة 6 أبريل. في عام 2011، كانت أسماء ضمن خمسة من ناشطي الثورات العربية الذين فازوا بجائزة ساخاروف لحرية الفكر التي يمنحها الاتحاد الأوروبي. لاتزال أسماء تقيم في مصر، وتقول إنها ممنوعة من السفر منذ ست سنوات.
-
في ذكراها العاشرة.. أين رموز ثورة 25 يناير في مصر؟
محمد البرادعي (78 عاماً)
دبلوماسي وسياسي حصل على جائزة نوبل للسلام 2005 بالمشاركة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال عمله مديرا لها. عاد إلى مصر في 2010 وأصبح رئيس الجبهة الوطنية للتغيير المعارضة التي شاركت في الدعوة لإسقاط نظام مبارك. في عام 2012 أسس حزب الدستور الذي انضوى تحت راية جبهة الإنقاذ الوطني التي شكلت المعارضة الرئيسية ضد مرسي. عُيِّن بعدها نائباً للرئيس المؤقت للشؤون الخارجية، لكنه استقال وغادر إلى فيينا.
-
في ذكراها العاشرة.. أين رموز ثورة 25 يناير في مصر؟
محمد البلتاجي (58 عاماً)
طبيب مصري وعضو سابق في مجلس الشعب المصري وأحد قادة الإخوان البارزين. يصفه الإخوان بـ"القائد الميداني الأول" لثورة يناير، عبر مشاركته في المظاهرات. اعتقل بعد الإطاحة بمرسي، وصدرت بحقه عدة أحكام بينها الإعدام والمؤبد، ولايزال في السجن. إعداد: محيي الدين حسين
الكاتب: محي الدين حسين