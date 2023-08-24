 بينها الجوز والرمّان .. 10 أغذية مدهشة تجعلك أكثر شبابا | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 24.08.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

صحة

بينها الجوز والرمّان .. 10 أغذية مدهشة تجعلك أكثر شبابا

ينصح الأطباء وخبراء التغذية بتناول عشر فواكه ونباتات محددة بشكل منتظم من أجل الاستفادة من فوائد صحية للبشرة والقلب والأعصاب وغيرها. فما هي؟

صورة رمزية لسيدة تأكل سلطة الفاكهة.

صورة رمزية لسيدة تأكل سلطة الفاكهة.

تتوفر الفواكه  والكثير من النباتات على فيتامينات مختلفة مفيدة لبشرتنا ولتجديد خلايانا ومنحنا طاقة جديدة، كما أنها تقينا من العديد من الأمراض. ونقلا عن موقع المنوعات الألماني "فوندر فايب" (www.wunderweib.de) نذكر من بين الفواكه والنباتات التي يجب تناولها باستمرار ما يلي:

اللوز

مختارات

يتوفر اللوز على نسبة عالية جدًا من فيتامين  E، الذي يساعد البشرة على إصلاح الأنسجة ويجعلها تحتفظ بالرطوبة.  كما أن فيتامين E يحمي من الأشعة فوق البنفسجية الضارة. وكشفت دراسات علمية أن الأحماض الدهنية غير المشبعة في اللوز لها تأثير إيجابي على صحة القلب، ومفيدة للدورة الدموية .

التفاح

 تحمي الفيامينات المتوفرة في التفاح مستهلكيها من شيخوخة الجلد، وتحول دون حدوث الإطلاق المفرط للأنسولين، الناتج مثلا عن تناول كميات كبيرة من السكر. وتحمي أيضا من إثارة العميات  الالتهابية فيالخلايا التي تؤدي إلى عمليات الشيخوخة.

الطماطم

تساعد الطماطم على تقوية جهاز المناعة لدينا، لأنها تحتوي على نسبة عالية من فيتامين C وE وكذلك من الحديد الذي يوفر الطاقة وحمض الفوليك. 

الليمون

مكوناته المرتفعة من فيتامين C - يجعله من أفضل الحمضيات الداعمة لجهاز المناعة لدينا. كما أن لفيتامين C أيضًا تأثيرًا إيجابيًا على بشرتنا. تناول الليمون يوميا يبقي الأنسجة الضامة لدينا مشدودة.

براعم فول الصويا

يمكن للهرمونات النباتية الموجودة في براعم فول الصويا أن تؤخر شيخوخة الجلد إذا تم تناولها بانتظام، كما أنها تعمل على تقويةجهاز المناعة. بالإضافة إلى ذلك، فهي تجعل الدم أكثر سيولة وتقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين.

الرمان

كشفت عدة دراسات أن الرمان له عدة فوائد، منها إبطاء العمليات المرتبطة بالعمر. ويمكن أكله مباشرة أو شربه كعصير.

الشاي الأخضر

تتوفر أوراق الشاي المجففة على نسبة كبيرة من مادة الكاتيكين، وهي تقوم بالوظائف المفيدة للعوامل المضادة للشيخوخة. فهي تحمي بشرتنا من الأضرار الناجمة عن الأشعة فوق البنفسجية وتقاوم شيخوخة الجلد. كما أنها تخفض مستويات الكولسترول لدينا عن طريق الحد من تكوين الكولسترول الضار.

الجوز

تعد معظم المكسرات كالجوز غذاء مثاليا للحفاظ على شباب البشرة والعقل. ويحتوي الجوز على الزنك وفيتامين E وأحماض أوميغا 3 الدهنية والبيوتين. هذا الأخير مهم لنمو الجلد والشعر والأظافر.

بذور اليقطين

تتوفر بذور نبات اليقطين على نسبة عالية من فيتامين ب. هذه الفيتامينات جيدة للحفاظ على أعصاب صحية ودماغ فعال ومهمة أيضًا لاستقلاب الطاقة وتجديد الخلايا. كما أن حمض اللينوليك الذي يحتوي عليه، والذي لا يستطيع جسمنا إنتاجه بنفسه، جيد للبشرة.

الأفوكادو

هذه الفاكهة مفيدة من أجل شعر صحي وتمنحنا أيضًا بشرة ناعمة. ويحتوي الأفوكادو أيضا على الكثير من الأحماض الدهنية غير المشبعة، ويمكنه  خفض مستويات الكوليسترول وزيادة تجديد الخلايا والحفاظ على بشرة جيدة، بحسب ما ذكر موقع المنوعات الألماني "فوندر فايب".

ع.ع / ص.ش

  • Person holding a piece of bread with a smiley face cut out of it in front of their face

    تعابير الوجه تقول عنك الكثير!

    السعادة قطعة دافئة من الخبز المحمص

    كان يقال في السابق إن تعابير الوجه لغة عالمية. غير أننا نعلم الآن أن الإشارات المرئية والمسموعة التي نعبر عنها قد يكون لها معاني مختلفة باختلاف البلدان والثقافات. لكن يعتقد الباحثون أن هناك مشاعر عالمية نعبر عنها بتعابير الوجه. ويقال إن هناك سبع عواطف أساسية: الفرح، المفاجأة، الحزن، الاحتقار، الاشمئزاز، الخوف، والغضب.

  • Two happy, smiling paralympic athletes after winning a race

    تعابير الوجه تقول عنك الكثير!

    الابتسام يتطلب عضلات أقل من العبوس!

    هناك 43 عضلة وجه، مقسمة إلى مجموعتين: تلك التي نستخدمها للمضغ، أو تلك التي نستخدمها للتعبير عن أنفسنا. يقال إنه من الأسهل أن تبتسم، لأن ذلك يتطلب عضلات أقل من العبوس. غير أن هذا الاعتقاد قد يكون خاطئاً في الواقع، حيث تشير بعض الدراسات إلى أن الابتسامات والعبوس تتطلب عدداً متساوياً من العضلات. لا يهم.. الابتسامة معدية ويمكن أن تعبر عن السعادة أسرع من الكلمات.

  • Images from a study into untrustworthy facial expressions to trustworthy facial expressions

    تعابير الوجه تقول عنك الكثير!

    ولدت بهذا الوجه!

    يدرس علماء النفس المعاني الخفية في تعابير الوجه. لأنه، في بعض الأحيان، لا ندرك أننا ننقل تعابير وانطباعات في وجوهنا. قد نعتقد أننا محايدون عاطفياً، لكن الآخرين يحكمون على وجوهنا تلقائياً. لنفترض أن أطراف فمك منخفضة بشكل طبيعي، قد يظن البعض أنك سلبي أو غير جدير بالثقة أو غاضب. إذ عموماً، يُنظر إلى الوجوه ذات الأفواه المقلوبة على أنها أكثر إيجابية.

  • Then President-elect Donald Trump at a rally in Grand Rapids, Michigan, 2016

    تعابير الوجه تقول عنك الكثير!

    الحقيقة "المقنعة" في عينيك

    تعابير الوجه مهمة للتواصل البشري. وسواء أحببته أم كرهته، فإن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يتقن هذا الفن- باستثناء أن تعابير وجهه قد لا تخبرنا دائماً بما يكمن خلفها وقد يستخدم الناس حركات الفم غالباً لإخفاء التعبيرات الدقيقة في العين.

  • Former British Prime Minister Theresa May (R) reacts as she is greeted by Britain's Queen Elizabeth II (C), a look of disgust on her face, at a ceremony in 2018

    تعابير الوجه تقول عنك الكثير!

    مقرف!

    هل كانت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي، التي تظهر (في الصورة) مع الملكة إليزابيث الثانية ، تشعر بالاشمئزاز من الرائحة الكريهة المنبعثة من الملكة؟ بالتأكيد لا. اقترح عالم الطبيعة الإنكليزي تشارلز داروين أن تجعد الأنف ربما يكون قد تطور كطريقة يحمي بها الناس أنفسهم من الغازات الضارة. ولكن، كما يبدو، غالباً ما نسيء تفسير تعبيرات الوجه، خاصةً عند التقاطها بالكاميرا.

  • A Bangladeshi woman wiping tears from her eyes

    تعابير الوجه تقول عنك الكثير!

    الحاجبان: لأعلى أم لأسفل؟

    دموع الحزن مثل دموع الفرح من التعابير العالمية. لكن هل يمكنك دائماً التمييز بينهما؟ إذ عليك أن تنظر إلى الصورة كاملة. هل هناك ابتسامة تختبئ تحت تلك اليد؟ .. وانظر إلى الحاجبين، إذا كانا إلى الأعلى أو على نحو مقوس، يمكن أن يعني ذلك مفاجأة. وعندما ينخفضان أو يقتربان من بعضهم البعض، يظهران الحزن أو الغضب أو الخوف. إذ للحواجب دور هام في التعبير عن المشاعر، كالعيون.

  • In 2018, Portugal's football star Cristiano Ronaldo reacts during a game, pulling his face into a contortion of anger

    تعابير الوجه تقول عنك الكثير!

    مشاعر معقدة يصعب قراءتها

    هذا لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو. هل هو غاضب أم يركز بشدة؟ هذا الانفعال الواضح في عينيه قد يعني أي منهما. وانظر كيف يظهر الحاجبان، متماسكان، والفم مشدود! إنه غاضب. لكن الغضب هو "عاطفة مركبة" معقدة ذات طبقات مختلفة. كما هو الحال مع كافة تعابير الوجه، وسيكون من الأسهل قراءة تعابير وجه رونالدو إذا كان بإمكانك رؤيته وسماع ما يقول. يتطلب الأمر ممارسة. ذو الفقار أباني / ريم ضوا.


مواضيع ذات صلة

Close-up von zwei Gesichter der schönen Frau und Mutter . Zur Meldung: Gen für altes Aussehen gefunden . Wissenschaft (c) Colourbox/Presssmaster

اختبارات تساعدك على معرفة عمرك الافتراضي! 03.07.2023

ماهو العمر الذي قد تبلغه في هذه الحياة؟ سؤال يصعب الإجابة عليه. لكن هناك اختبارات لقيم الدم تقدم لك مؤشرات عن وضعك الصحي وإمكانية عيشك لمدة أطول!

erdbeeren himbeeren blaubeeren smoothie Bildverwendung nur mit Urhebervermerk: Elena/Shotshop/picture alliance. Keine Exlusivverkäufe möglich.

ثلاث وصفات "سموثي" لتعزيز الصحة والجمال الطبيعي 21.07.2023

تناول مشروب شهي لا يقتصر على المذاق والنكهة فحسب، بل لفوائده الصحية أيضا. وهناك بعض العصائر المعروفة بـ "السموثي" لها فعالية خاصة في مقاومة شيخوخة الجلد، ومنح الحيوية والطاقة. إليك ثلاث وصفات لمشروب الـ"سموثي".

Smiling woman holding a plate of fruits || Modellfreigabe vorhanden

حيل بسيطة للمساعدة على تناول المزيد من الفواكه والخضروات 25.10.2022

تظهر العديد من الدراسات أن جسم الإنسان يكون أكثر صحة عند تناول المزيد من الأطعمة النباتية. ولكن التحول إلى نظام غذائي صحي لا يعني الأطعمة النباتية فحسب، بل أطعمة متنوعة مما قد يشكل تحديا. إليك بعض النصائح لتحقيق ذلك!