 بينالي البندقية : طرق عيش جديدة | واحة الثقافة | DW | 13.11.2021

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واحة الثقافة

بينالي البندقية : طرق عيش جديدة

ما هي إجابات الهندسة المعمارية على الأزمات العالمية، وحول الهجرة وتغير المناخ والاستقطاب السياسي؟ يسعى بينالي العمارة في البندقية إلى إظهار الطرق الممكنة للعيش بشكل مختلف ومستدام ومتضامن.

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