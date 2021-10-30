بينالي البندقية : طرق عيش جديدة

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ما هي إجابات الهندسة المعمارية على الأزمات العالمية، وحول الهجرة وتغير المناخ والاستقطاب السياسي؟ يسعى بينالي العمارة في البندقية إلى إظهار الطرق الممكنة للعيش بشكل مختلف ومستدام ومتضامن.
قد تجد الأحزاب ضالتها في نسخ أفكار من دول أخرى لتحديث أجندتها وسياستها. وقد انتهجت الأحزاب الرئيسية في ألمانيا هذا الأسلوب. فما هي أبرز الأفكار المستنسخة من دول أخرى وهل أضرت بالأحزاب أم صب الأمر في صالحها؟
ماذا تقول الأحزاب الألمانية، في برامجها وحملاتها للانتخابات التشريعية القادمة بشأن السياسة الخارجية والقضايا الدولية، ولا سيما المناخ والهجرة واللجوء والدفاع؟ فيما يلي نلقي نظرة على أهم ما جاء في برامج هذه الأحزاب.
تقدم الآلاف من اللاجئين بطلباتهم لسلطات الهجرة الألمانية رغم القيود المفروضة على لحدود بسبب كورونا. وتوقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن تسبب جائحة كورونا في موجات لجوء جديدة عبر العالم بسبب إفلاس اقتصاديات عدة دول.
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