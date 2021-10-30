بينالي البندقية : طرق عيش جديدة

المعركة الانتخابية - الأحزاب الألمانية تستنسخ أفكاراً من بلدان أخرى

قد تجد الأحزاب ضالتها في نسخ أفكار من دول أخرى لتحديث أجندتها وسياستها. وقد انتهجت الأحزاب الرئيسية في ألمانيا هذا الأسلوب. فما هي أبرز الأفكار المستنسخة من دول أخرى وهل أضرت بالأحزاب أم صب الأمر في صالحها؟