 بيليه الجوهرة السوداء سيبقى في قلوب عشاق الكرة | DW الأخبار | DW | 29.12.2022

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بيليه الجوهرة السوداء سيبقى في قلوب عشاق الكرة

أسطورة الكرة البرازيلي بيليه في حالة صحية حرجة ولكنه يظل في قلوب عشاق كرة القدم من كل مكان. فهو أشهر من ارتدى القميص رقم 10. دويتشه فيله سألت المشجعين عن رأيهم في بيليه.

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