بيليه الجوهرة السوداء سيبقى في قلوب عشاق الكرة

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أسطورة الكرة البرازيلي بيليه في حالة صحية حرجة ولكنه يظل في قلوب عشاق كرة القدم من كل مكان. فهو أشهر من ارتدى القميص رقم 10. دويتشه فيله سألت المشجعين عن رأيهم في بيليه.
توفي النجم البرازيلي بيليه، الذي يعتبر بنظر الكثيرين أعظم لاعب كرة قدم في كل العصور، والفائز بكأس العالم ثلاث مرات، عن عمر ناهز 82 عاما، بعد صراع مع مرض سرطان القولون.
نشرت نجلة أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه صورة لهما، حيث قضيا ليلة عيد الميلاد على هامش تلقيه العلاج في المستشفى في مدينة ساو باولو البرازيلية. وتقاطرت رسائل الدعم على "الجوهرة السوداء" الفائز بلقب كأس العالم ثلاث مرات.
أفاد تقرير طبي أن مرض السرطان لدى أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه "يتطور" وهو ما يحتاج إلى رعاية صحية تتعلق بقصور في الكلى والقلب. ويكافح "الملك" إدسون أرانتس دو ناسيمنت ضد ورم في القولون منذ أكثر من عام.
بتأهله إلى الدور نصف النهائي بمونديال قطر، حقق منتخب المغرب إنجازا تاريخيا عربيا وأفريقيا وأنهى هيمنة أوروبا وأمريكا الجنوبية على نهائيات كأس العالم. وقد ساهمت عوامل فريدة خلال المونديال في نجاح أسود الأطلس. فما هي؟
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