بيليه الجوهرة السوداء سيبقى في قلوب عشاق الكرة

تقرير: بيليه يعاني من الفشل الكلوي والقلب في "تطور" لمرض السرطان

أفاد تقرير طبي أن مرض السرطان لدى أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه "يتطور" وهو ما يحتاج إلى رعاية صحية تتعلق بقصور في الكلى والقلب. ويكافح "الملك" إدسون أرانتس دو ناسيمنت ضد ورم في القولون منذ أكثر من عام.