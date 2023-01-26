بيلينغهام نجم دورتموند.. هذه هي النوادي التي تحاول بشده ضمه

الموهبة الإنجليزية جود بيلينغهام من أكثر اللاعبين شغلاً لوسائل الإعلام فيما يخصّ انتقاله المحتمل من بوروسيا دورتموندلناد آخر. اللاعب قدم أداء مميزا جدا في كأس العالم وكان أحد أفضل لاعبي المنتخب الإنجليزي الذي وصل لربع النهائي وأقصي بصعوبة أمام منتخب فرنسا، 1-2، في مباراة أضاع فيها الإنجليز ضربة جزاء في آخر دقائق المباراة.

وفيما يلي أبرز النوادي المهتمة بضم اللاعب البالغ من العمر 19 عاما فقط:

ريال مدريد: الأخبار تشير إلى اهتمام كبير من النادي الملكي باللاعب الإنجليزي، وهو المرشح الأول. يبحث الريال عن تجديد دماء خط الوسط، خصوصا أن مودريتش وكروس لم يعودا بتلك اللياقة البدنية الكبيرة ولا يمكن الاعتماد عليهما في كل المباريات. لكن ما يجعل الريال مترددا هو أن بوروسيا دورتموند يضع شروطا مالية كبيرة للتخلي عن اللاعب، إذ يطلب 100 مليون يورو.

وهناك سبب آخر يجعل الريال مترددا حسب صحيفة أس الإسبانية، هو أن رحيل مودريتش وكروس ليس مؤكدا، ويمكن أن يستمرا في النادي لموسم آخر، ما يجعل النادي في غير حاجة ماسة للاعب غالي السعر في الموسم القادم، خصوصاً أنه تعاقد في الصيف الماضي مع الفرنسي تشاوميني.

بأدائه المميز في مونديال قطر مع المنتخب الانجليزي لفت بيلينغهام الأنظار أكثر إليه وازداد اهتمام الأندية به

ليفربول: يهتم النادي كثيرا باللاعب، وأكدت عدة تقارير أنه يريد التوقيع معه لحاجته الشديدة للاعب مثله، في الظرفية التي تراجع فيها النادي كثيرا، خصوصا بعد الإصابات التي لحقت ألكانتارا وأثرت على مستواه، وكذلك تراجع مستوى هينديرسون.

ويملك ليفربول سمعة في شراء لاعبين بصفقات غالية السعر، لكن ما يلعب ضد النادي أنه قد لا يشارك في دوري الأبطال الموسم المقبل بسبب تبوئه مراتب بعيدة عن المراكز الأربعة الأولى، وكذلك إمكانية رحيل يورغن كلوب عن الفريق وهو الذي يملك علاقة مميزة للغاية مع نادي بوروسيا دورتموند.

مانشستر يونايتد: بدأ العملاق مانشستر في العودة إلى الساحة بقوة بعد تتويجه بلقب الرابطة الإنجليزية وتجاوزه برشلونة في الدوري الأوروبي ومنافسته على الدوري الإنجليزي. ومنذ مدة يؤكد اهتمامه باللاعب، خصوصا أنه بدوره لا يمانع إبرام صفقات غالية السعر.

لكن هناك عقبات منها أن النادي يملك حالياً برونو فيرنانديش الذي يلعب في نفس مركز بيلينغهام ويقدم مستويات مميزة جعلت منه قائدا للفريق في عدة مباريات، ثم عدا بعض الصفقات التي أبرمها مانشستر مع بوروسيا، ومن ذلك الإنجليزي سانشو، وكذلك الياباني كاغاوا.

مانشستر سيتي: لم يكن السيتي مهتما كثيرا باللاعب قبل أن يؤكد تقرير لموقع ESPN أنه بدوره مهتم بالصفقة، لتعويض رحيل محتمل للتركي غوندوغان الذي ينتهي عقده مع النادي نهاية هذا الموسم، وكذلك تعويض البرتغالي بيرناردو سيلفا الذي عبر عن رغبته بالرحيل.

لكن الاتهامات التي تلاحق النادي بخرق قواعد اللعب النظيف وإمكانية حرمانه من إجراء تعاقدات جديدة قد تعرقل انضمام بيلينغهام إليه.

إسماعيل عزام