بيلينغهام نجم دورتموند.. هذه هي النوادي التي تحاول بشده ضمه

الموهبة الإنجليزية جود بيلينغهام من أكثر اللاعبين شغلاً لوسائل الإعلام فيما يخصّ انتقاله المحتمل من بوروسيا دورتموندلناد آخر. اللاعب قدم أداء مميزا جدا في كأس العالم وكان أحد أفضل لاعبي المنتخب الإنجليزي الذي وصل لربع النهائي وأقصي بصعوبة أمام منتخب فرنسا، 1-2، في مباراة أضاع فيها الإنجليز ضربة جزاء في آخر دقائق المباراة.
وفيما يلي أبرز النوادي المهتمة بضم اللاعب البالغ من العمر 19 عاما فقط:
ريال مدريد: الأخبار تشير إلى اهتمام كبير من النادي الملكي باللاعب الإنجليزي، وهو المرشح الأول. يبحث الريال عن تجديد دماء خط الوسط، خصوصا أن مودريتش وكروس لم يعودا بتلك اللياقة البدنية الكبيرة ولا يمكن الاعتماد عليهما في كل المباريات. لكن ما يجعل الريال مترددا هو أن بوروسيا دورتموند يضع شروطا مالية كبيرة للتخلي عن اللاعب، إذ يطلب 100 مليون يورو.
وهناك سبب آخر يجعل الريال مترددا حسب صحيفة أس الإسبانية، هو أن رحيل مودريتش وكروس ليس مؤكدا، ويمكن أن يستمرا في النادي لموسم آخر، ما يجعل النادي في غير حاجة ماسة للاعب غالي السعر في الموسم القادم، خصوصاً أنه تعاقد في الصيف الماضي مع الفرنسي تشاوميني.
بأدائه المميز في مونديال قطر مع المنتخب الانجليزي لفت بيلينغهام الأنظار أكثر إليه وازداد اهتمام الأندية به
ليفربول: يهتم النادي كثيرا باللاعب، وأكدت عدة تقارير أنه يريد التوقيع معه لحاجته الشديدة للاعب مثله، في الظرفية التي تراجع فيها النادي كثيرا، خصوصا بعد الإصابات التي لحقت ألكانتارا وأثرت على مستواه، وكذلك تراجع مستوى هينديرسون.
ويملك ليفربول سمعة في شراء لاعبين بصفقات غالية السعر، لكن ما يلعب ضد النادي أنه قد لا يشارك في دوري الأبطال الموسم المقبل بسبب تبوئه مراتب بعيدة عن المراكز الأربعة الأولى، وكذلك إمكانية رحيل يورغن كلوب عن الفريق وهو الذي يملك علاقة مميزة للغاية مع نادي بوروسيا دورتموند.
مانشستر يونايتد: بدأ العملاق مانشستر في العودة إلى الساحة بقوة بعد تتويجه بلقب الرابطة الإنجليزية وتجاوزه برشلونة في الدوري الأوروبي ومنافسته على الدوري الإنجليزي. ومنذ مدة يؤكد اهتمامه باللاعب، خصوصا أنه بدوره لا يمانع إبرام صفقات غالية السعر.
لكن هناك عقبات منها أن النادي يملك حالياً برونو فيرنانديش الذي يلعب في نفس مركز بيلينغهام ويقدم مستويات مميزة جعلت منه قائدا للفريق في عدة مباريات، ثم عدا بعض الصفقات التي أبرمها مانشستر مع بوروسيا، ومن ذلك الإنجليزي سانشو، وكذلك الياباني كاغاوا.
مانشستر سيتي: لم يكن السيتي مهتما كثيرا باللاعب قبل أن يؤكد تقرير لموقع ESPN أنه بدوره مهتم بالصفقة، لتعويض رحيل محتمل للتركي غوندوغان الذي ينتهي عقده مع النادي نهاية هذا الموسم، وكذلك تعويض البرتغالي بيرناردو سيلفا الذي عبر عن رغبته بالرحيل.
لكن الاتهامات التي تلاحق النادي بخرق قواعد اللعب النظيف وإمكانية حرمانه من إجراء تعاقدات جديدة قد تعرقل انضمام بيلينغهام إليه.
إسماعيل عزام
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من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم
المركز العاشر - إيدن هازارد
بعد سبع سنوات قضاها مع نادي تشيلسي الإنجليزي، غادر البلجيكي إيدن هازارد (الثالث من اليمين) البرمييرليغ في صيف 2019 لينضم إلى ريال مدريد. وقد دفع النادي الملكي بالعاصمة الإسبانية 115 مليون يورو مقابل انتقال صانع الألعاب.
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من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم
المركز التاسع - كريستيانو رونالدو
رغم فوزه بالكرة الذهبية خمس مرات وأرقامه القياسية العديدة، لا يتصدر كريستيانو رونالدو أغلى الانتقالات. في عام 2009، انتقل النجم البرتغالي من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد مقابل مبلغ قياسي آنذاك بلغ 94 مليون يورو. وبعد تسع سنوات ترك النادي الملكي لينتقل إلى يوفنتوس تورين عام 2018 مقابل 117 مليون يورو.
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من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم
المركز الثامن: جاك غريليش
في صيف عام 2021، غادر جاك غريليش نادي أستون في مسقط رأسه "بيرمينغهام"، الذي التحق به منذ أن كان في السادسة من عمره. ودفع مانشستر سيتي 117.5 مليون يورو من أجل ضم الجناح الأيسر لمنتخب إنجلترا، وهو رقم قياسي في صفقة انتقال داخل الدوري الإنجليزي "البرمييرليغ". يحمل غريليش الآن لقب "أغلى لاعب إنجليزي" وهو حمل ثقيل، كما اعترف هو نفسه لاحقًا.
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من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم
المركز السابع: أنطوان غريزمان
بعد تكهنات طويلة، انتقل النجم الفرنسي وبطل العالم آنذاك من أتليتكو مدريد إلى نادي برشلونة في عام 2019. ودفع برشلونة إلى غريمه في الدوري الإسباني قيمة الشرط الجزائي البالغ 120 مليون يورو المنصوص عليه في عقد غريزمان القديم مع أتليتكو. وحصل المهاجم على عقد لمدة خمس سنوات مع شرط جزائي بقيمة 800 مليون يورو. لكن لاحقا عاد غريزمان إلى أتلتيكو مقابل أموال أقل بكثير.
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من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم
المركز السادس: إنزو فرنانديز
صفقة خيالية عقدها فريق بنفيكا لشبونة: في صيف عام 2022، حصل النادي البرتغالي على توقيع لاعب خط الوسط إنزو فرنانديز من نادي ريفر بلايت الأرجنتيني العريق مقابل 14 مليون يورو فقط. وبعد ذلك بسبعة أشهر باعه إلى تشيلسي الإنجليزي مقابل 121 مليون يورو. وفاز فرنانديز مؤخرا مع الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022 في قطر، وحصل على جائزة أفضل لاعب شاب في البطولة.
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من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم
المركز الخامس - جواو فيليكس
يعتبر البرتغالي الدولي (يمينًا) موهبة القرن. جواو فيليكس هو صانع ألعاب ويمكنه فعل كل شيء بالكرة تقريبًا: يسدد بكلتا قدميه ولديه تقنية ضربات رأسية ممتازة. في صيف 2019 أشعل أتلتيكو مدريد سباق الأندية الكبرى التي تسعى للتعاقد مع النجم الشاب، وفي النهاية دفع الإسبان إجماليا 127.2 مليون يورو إلى بنفيكا لشبونة مقابل الحصول على خدمات جواو فيليكس.
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من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم
المركز الرابع - فيليب كوتينيو
في عام 2017، انتقل لاعب خط الوسط البرازيلي من ليفربول إلى برشلونة مقابل 135 مليون يورو. لكن في الحقيقة فإن فيليب كوتينيو ليس سعيدًا تماما في كتالونيا. في موسم 2019/2020 انتقل كوتينيو على سبيل الإعارة إلى بايرن ميونيخ لموسم واحد، وفي النهاية لم يقم حامل الرقم القياسي للبوندسليغا بتفعيل خيار شراء كوتينيو مقابل 120 مليون يورو، فعاد النجم البرازيلي إلى برشلونة بعد ذلك.
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من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم
المركز الثالث - عثمان ديمبيلي
عندما انتقل إلى بوروسيا دورتموند الألماني قادما من ستاد رين صيف 2016، جرى الاحتفاء به كجوهرة كروية. وسرعان ما جذب عثمان ديمبيلي اهتمام أكبر الأندية في أوروبا. انتقل اللاعب الفرنسي إلى نادي برشلونة في صيف عام 2017 مقابل مبلغ قدره 140 مليون يورو. ولم يسبق لأي نادٍ في البوندسليغا أن حصل على مثل هذا المبلغ مقابل تنازله عن لاعب لديه.
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من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم
المركز الثاني - كيليان مبابي
نضج النجم الفرنسي منذ فترة طويلة ليصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم. ويذكر الكثيرون اسم كيليان مبابي في نفس الوقت الذي يتحدثون فيه عن نجوم مثل ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو. في صيف عام 2017 دفع باريس سان جرمان 180 مليون يورو لشراء المهاجم البالغ من العمر آنذاك 18 عامًا من منافسه في الدوري الفرنسي موناكو. في عام 2018، أصبح مبابي بطلا للعالم مع فرنسا وفي عام 2022 وصيفا لبطل العالم.
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من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم
المركز الأول - نيمار
222 مليون يورو هي قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقد النجم البرازيلي نيمار مع نادي برشلونة عام 2017. كان معظم الناس يعتقدون أنه مبلغ خيالي حتى أتى الممول القطري لباريس سان جرمان ودفع المبلغ. ومع ذلك، فحتى الآن، لم يتمكن نيمار ولا مبابي من منح النادي الفرنسي لقب دوري أبطال أوروبا، ذلك اللقب الذي طال انتظاره ولم يفز به سان جرمان من قبل. إعداد: شتيفان نيتسلر/ صلاح شرارة