 بيلينغهام.. خلف لزيدان أم موهبة لا تقارن بمن سبقها؟ | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 09.10.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

بيلينغهام.. خلف لزيدان أم موهبة لا تقارن بمن سبقها؟

منذ مدة لم ينتش ريال مدريد بصفقة ناجحة كصفقة جود بيلينغهام، الموهبة الإنجليزية، والذي بات هدافا للفريق ونجمه الأول.

الإنجليزي جود بيلينغهام- نجم الريال الأول

الإنجليزي جود بيلينغهام- نجم الريال الأول

قبل انتقاله للريال، كان الإنجليزي جود بيلينغهام واحداً من أفضل اللاعبين في مركز وسط الميدان في العالم، لكن لم يكن مشجعو الريال يعتقدون أن اللاعب سيتألق بكل هذا الشكل اللافت، وأنه لن يكون فقط قطعة أساسية من الفريق، بل هدافه الأول.

مختارات

وشكّل بيلينغهام أفضل بديل للمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة الذي رحل عن الفريق إلى الدوري السعودي، وسجل الشاب الإنجليزي إلى حد الآن ثمانية أهداف في الدوري الإسباني، وهدفين في دوري الأبطال، وذلك في عشر مباريات خاضها، بمعدل هدف في كل مباراة.

وانتقل بيلينغهام إلى الريال قادماً من بوروسيا دورتموند، بقيمة تبلغ 103 ملايين يورو، لكن هذا المبلغ المرتفع لا يظهر كثيرا على النجم الذي سيكون مرشحا بقوة للكرة الذهبية في حال استمر عطاؤه على هذا الشكل وحقق ريال مدريد بطولة الليغا أو دوري الأبطال.

وبهدفه أمام أوساسونا يوم السبت الماضي، أصبح بيلينغهام أول لاعب في تاريخ النادي مشاركة في تسجيل الأهداف في أول عشر مباريات، محطماً رقم كريستيانو رونالدو الذي سجل حينها ثمانية أهداف.

ويذكر بيلينغهام  مشجعي ريال مدريدبأسطورتهم السابقة، زين الدين زيدان، خصوصا أنه يرتدي الرقم نفسه الذي كان يرتديه زيدان، فضلاً عن أن زيدان كان بدوره يسجل الكثير من الأهداف للنادي.

وسبق لبيلينغهام، البالغ من العمر 20 سنة، أن صرح أنه لا يحاول محاكاة زين الدين زيدان، وصرح أن "حمل هذا الرقم تكريم إلى حدٍ ما للاعب عظيم"، مضيفاً: "ربما يمكنني تمديد إرث الرقم بدلا من محاولة الوصول إليه".

ولم يكن ريال مدريد معتادا على جلب لاعبين إنجليز بسبب صعوبة التأقلم مع أجواء الدوري الإسباني، رغم التجارب المتفاوتة لبيكهام وقبله ستيف ماكمانامان، لكن يبقى بيلينغهام لحد الآن الصفقة الإنجليزية الأنجح.

إ.ع/ ع.ج

  • Istanbul Fußball Atatürk-Olympiastadion - Blick am 08.02.2004 in das Istanbuler Atatürk Olympiastadion bei einem türkischen Fußballmeisterschaftsspiel

    أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية

    ملعب أتاتورك الأولمبي، اسطنيول - تركيا

    بدأ تشييد ملعب أتاتورك الأولمبي في عام 1999 وانتهى في عام 2002. تم بناؤه من اجل استضافة دورة الألعاب الأولمبية عام 2008 ولكن اسطنبول لم تنل شرف استضافتها، ومُنحت في النهاية لبكين. بفضل سعته الكبيرة، والتي تبلغ 76,092، ومواصفاته الفنية، يستضيف ملعب أتاتورك الواقع على الجانب الأوروبي من اسطنبول نهائيات لبطولات الاتحاد الاوربي. ويستضيف السبت 10 يونيو حزيران نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2023.

  • Puskás Aréna während der Fußball EM 2020, Budapest, Ungarn

    أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية

    ملعب بوسكاس بودابيست - المجر

    ملعب بوسكاس في بودابيست يعد من الملاعب الكبرى الجديدة في أوروبا ـ تم تدشينه لأول مرة في 2019. والملعب الذي يحمل اسم نجم كرة القدم المجري فرينتش بوسكاس هو أكبر بناية في البلاد. وشهد هذا الملعب تنظيم مباريات بطولة أمم أوروبا 2021 وتم استخدامه في 31 مايو لإجراء مباراة نهائي الدوري الأوروبي، ويتسع الملعب لأزيد من 67.215 متفرج.

  • Der beleuchtete Signal Iduna Park in Dortmund von oben.

    أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية

    زيغنال إيدونا بارك، دورتموند - ألمانيا

    معقل فريق بوروسيا دورتموند تم بناؤه في 1974 لاحتضان مباريات كأس العالم وتم توسيعه منذ ذلك الحين باستمرار. واليوم هو يعد أكبر ملعب في المانيا إذ يتسع لأزيد من 81 ألف متفرج. ويشتهر الملعب بمدرجه الأصفر الذي يعتبر أكبر مدرج وقوف في أوروبا.

  • Menschen strömen zur rot beleuchteten Allianz Arena, München

    أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية

    أليانتس أرينا ميونخ - ألمانيا

    هذا هو معقل فريق بايرن ميونيخ صاحب الرقم القياسي في الفوز بالدوري الالماني. والملعب الذي يتسع لـ 75 ألف متفرج هو ثاني أكبر ملعب في المانيا. ويتميز هذا الملعب بواجهته الخارجية التي يمكن لها أن تظهر بألوان مختلفة. ومن يرغب في زيارة الملعب بإمكانه المشاركة في زيارات مرفوقة.

  • Santiago Bernabéu Stadion von außen in Madrid

    أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية

    ملعب سنتاياغو بيرنابيو، مدريد - اسبانيا

    ملعب سانتياغو بيرنابيو الذي افتتح عام 1974 وتم توسيعه باستمرار هو معقل النادي الملكي ريال مدريد. ويحمل الملعب اسم الرئيس السابق للفريق ويتسع لأزيد من 81 ألف متفرج. وحاليا يخضع الملعب لإصلاحات لذلك يصعب حاليا الاستمتاع بزيارته. ما عدا ذلك يمكن زيارة مستودع الملابس وأرضية الملعب والمتحف التابع للملعب.

  • Das Spielfeld des Camp Nou Stadions mit leeren Tribünen in Barcelona, Spanien

    أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية

    كامب نو، برشلونة - اسبانيا

    كرة القدم بالنسبة للكثيرين ليست مجرد رياضة ـ وهذا ينعكس من خلال شعار نادي برشلونة "أكثر من نادي". وهذا الشعار يظهر في مدرجات ملعب كامب نو معقل نادي برشلونة. ويعد الملعب الأكبر في أوروبا بسعة نحو 100 ألف متفرج. وبسبب أعمال بناء في هذا الملعب ينتقل نادي برشلونة في موسم 2023 ـ 2024 إلى الملعب الأولمبي ببرشلونة.

  • Das Wembley-Stadion von innen, London, England

    أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية

    ويمبلي، لندن - انجلترا

    افتتح هذا الملعب الأسطوري قبل مائة عام وظل شاهدا على التتويج الوحيد لمنتخب انجلترا بكأس العالم. وتم هدم الملعب في عام 2003 وتعويضه بملعب أكبر. وإلى جانب العديد من التظاهرات الرياضية يتم أيضا تنظيم حفلات موسيقية بهذا الملعب.

  • Jugendliche spielen Fußball vor dem Old Trafford Stadium in Manchester, England.

    أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية

    أولد ترافورت، مانشيستر- انجلترا

    نجم مانشيستر يونايتيد بوبي شارلتون هو من أطلق اسم Old Trafford على هذا الملعب "مسرح الأحلام". وخلال الحرب العالمية الثانية تم استخدام الملعب كمستودع للجيش، وتضرر في عام 1941 من خلال قصف القوات الألمانية بالقنابل. واليوم يمكن لنحو 75 ألف متفرج تتبع المباريات في هذا الملعب. ويمكن أيضا المشاركة في جولات مرفوقة في الملعب.

  • Leeres Anfield Stadion in Liverpool

    أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية

    ملعب أنفيلد ، ليفربول - انجلترا

    يعتبر ملعب أنفيلد أحد أشهر الملاعب الأوروبية. وتصل سعة ملعب ليفيربول بعد تجديده إلى 54 ألف متفرج. ومن يرغب في الاستمتاع بالأجواء الحقيقية لكرة القدم عليه أن يزور الملعب خاصة عند ترديد الجماهير لنشيد النادي "You'll never walk alone" ومن يرغب في التعرف أكثر على تاريخ ملعب أنفيلد يمكنه المشاركة في جولات مرفوقة داخل الملعب.

  • Ein Stand, der AC Mailand und Inter Mailand Fan-Artikel vor dem San Siro Stadion in Mailand verkauft, Italien

    أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية

    ملعب جوزيبي مازا - ميلانو إيطاليا

    بالرغم من أن هذا الملعب يحمل رسميا اسم جوزيبي مازا، فالجميع يطلقون عليه الاسم القديم سان سيرو. وهذا الملعب هو معقل الناديين الكبيرين ميلانو وإنتر ميلانو، وهو يتسع لنحو 75 ألف متفرج. والملعب الذي يبلغ عمره مائة عام وتصميمه يشبه سفينة فضاء من المقرر هدمه إلا أن مشروع الهدم يواجه معارضة بين السكان.

  • Aufführung im Stade de France, Frankreich

    أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية

    ملعب فرنسا، باريس - فرنسا

    تم بناء هذا الملعب الأكبر في فرنسا بمناسبة احتضان منافسات كأس العالم 1998. وكل مقاعده الـ 80 الف هي مغطاة. ويحتضن الملعب ليس فقط فعاليات رياضية مثل كرة القدم والروغبي وألعاب القوى وإنما أيضا تظاهرات أخرى مثل حفلات الغناء. واستعدادا للألعاب الأولمبية بباريس عام 2024 سيتم تحديث هذا الملعب الواقع في ضاحية سان دوني بداية 2024. إعداد: عباس عاصم، إليزابيث يورك / م.م


مواضيع ذات صلة

11.02.2023, Fussball, Saison 2022/2023, 1. Bundesliga, 20. Spieltag, SV Werder Bremen - Borussia Dortmund, Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Foto: Dennis Ewert/RHR-FOTO

بيلينغهام نجم دورتموند.. هذه هي النوادي التي تحاول بشده ضمه 04.03.2023

بيلينغهام حديث الساعة في سوق الانتقالات من الأندية الألمانية. اللاعب الإنجليزي يقدم أداء رائعاً مع بوروسيا دورتموند وصعب جدا استمراره معه في ظل العروض التي تنهال عليه.

Dortmund's Jude Bellingham celebrates after scoring his side's sixth goal during the German Bundesliga soccer match between Borussia Dortmund and VfL Wolfsburg in Dortmund, Germany, Saturday, May 7, 2023. (AP Photo/Martin Meissner)

تقارير: بيلنغهام سينتقل لريال مدريد مقابل 100 مليون يورو 26.05.2023

أشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن نجم فريق دورتموند بيلنغهام سينتقل إلى صفوف ريال مدريد الموسم المقبل مقابل 100 مليون يورو. وأظهر الدولي الإنجليزي رغم صغر سنه إمكانيات كبيرة جعلت كبار الأندية ترغب في التعاقد معه.

Liverpool's manager Jurgen Klopp waves towards Liverpool supporters at the end the Champions League quarterfinals, first leg, soccer match between Benfica and Liverpool at the Luz stadium in Lisbon, Tuesday, April 5, 2022. (AP Photo/Armando Franca)

ريال مدريد يضع خطة محكمة لضم يورغن كلوب 14.02.2023

يرى تقرير صحفي أن ريال مدريد مهتم جدا بخدمات المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب. "الميرنغي" وضع خطة محكمة لإقناع كلوب بالإشراف على تدريب الفريق بداية من الموسم القادم.