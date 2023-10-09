بيلينغهام.. خلف لزيدان أم موهبة لا تقارن بمن سبقها؟

قبل انتقاله للريال، كان الإنجليزي جود بيلينغهام واحداً من أفضل اللاعبين في مركز وسط الميدان في العالم، لكن لم يكن مشجعو الريال يعتقدون أن اللاعب سيتألق بكل هذا الشكل اللافت، وأنه لن يكون فقط قطعة أساسية من الفريق، بل هدافه الأول.

وشكّل بيلينغهام أفضل بديل للمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة الذي رحل عن الفريق إلى الدوري السعودي، وسجل الشاب الإنجليزي إلى حد الآن ثمانية أهداف في الدوري الإسباني، وهدفين في دوري الأبطال، وذلك في عشر مباريات خاضها، بمعدل هدف في كل مباراة.

وانتقل بيلينغهام إلى الريال قادماً من بوروسيا دورتموند، بقيمة تبلغ 103 ملايين يورو، لكن هذا المبلغ المرتفع لا يظهر كثيرا على النجم الذي سيكون مرشحا بقوة للكرة الذهبية في حال استمر عطاؤه على هذا الشكل وحقق ريال مدريد بطولة الليغا أو دوري الأبطال.

وبهدفه أمام أوساسونا يوم السبت الماضي، أصبح بيلينغهام أول لاعب في تاريخ النادي مشاركة في تسجيل الأهداف في أول عشر مباريات، محطماً رقم كريستيانو رونالدو الذي سجل حينها ثمانية أهداف.

ويذكر بيلينغهام مشجعي ريال مدريدبأسطورتهم السابقة، زين الدين زيدان، خصوصا أنه يرتدي الرقم نفسه الذي كان يرتديه زيدان، فضلاً عن أن زيدان كان بدوره يسجل الكثير من الأهداف للنادي.

وسبق لبيلينغهام، البالغ من العمر 20 سنة، أن صرح أنه لا يحاول محاكاة زين الدين زيدان، وصرح أن "حمل هذا الرقم تكريم إلى حدٍ ما للاعب عظيم"، مضيفاً: "ربما يمكنني تمديد إرث الرقم بدلا من محاولة الوصول إليه".

ولم يكن ريال مدريد معتادا على جلب لاعبين إنجليز بسبب صعوبة التأقلم مع أجواء الدوري الإسباني، رغم التجارب المتفاوتة لبيكهام وقبله ستيف ماكمانامان، لكن يبقى بيلينغهام لحد الآن الصفقة الإنجليزية الأنجح.

إ.ع/ ع.ج