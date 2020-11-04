 بيلوسي تصف بايدن بـ″الرئيس″.. وانقسام جمهوري حول مزاعم ترامب | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 06.11.2020

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أخبار

بيلوسي تصف بايدن بـ"الرئيس".. وانقسام جمهوري حول مزاعم ترامب

استبقت نانسي بيلوسي التي كانت متحمسة قبل أشهر لعزل الرئيس دونالد ترامب النتائج الرسمية، ووصفت بايدن بـ"الرئيس المنتخب"، بينما يشتد الانقسام داخل الحزب الجمهوري حول مزاعم ترامب بوجود غش في العملية الانتخابات.

بيلوسي وترامب في جلسة سابقة بمجلس النواب

بيلوسي وترامب في جلسة سابقة بمجلس النواب

وصفت الرئيسة الديموقراطية لمجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي الجمعة جو بايدن بأنّه "رئيس منتخب" للولايات المتحدة، بعدما تقدّم على منافسه دونالد ترامب في فرز الأصوات في عدد من الولايات الرئيسة من دون حسم النتيجة رسمياً.

وقالت بيلوسي في مؤتمر صحافي عن بايدن ونائبته كامالا هاريس "هذا الصباح، بدا واضحاً أنّ الثنائي بايدن-هاريس سيفوز بالبيت الابيض". وتابعت أن "الرئيس المنتخب بايدن يتمتع بتفويض قوي ليحكم".

من جهة أخرى، انتقد أعضاء جمهوريون الاتهامات التي أطلقها ترامب حول عمليات تزوير شابت الانتخابات الرئاسية، كما تعلو أصوات أخرى تنديداً بما اعتبرته استراتيجية تضليل إعلامي "خطيرة" للرئيس المنتهية ولايته والذي صار قريباً من خسارة البيت الأبيض لصالح منافسه جو بايدن.

مختارات

بعد موقع توتير، يبدو أن القنوات التلفزيونية الأمريكية التحقت بمحاولات التصدي لما وصفت بـ"حفلة أكاذيب" يقدمها الرئيس ترامب تزامنا مع تراجع حظوظه في الفوز، وفق أحدث أرقام المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات.

رغم أن بعض الولايات لم تفرز جميع الأصوات حتى الآن، غير أن الرئيس الأميركي ترامب قد أعلن نفسه منتصراً. فهل يشير ذلك إلى معارك قانونية محتملة؟ هل يتكرر السيناريو الذي حصل في عام 2000؟ DW تستقصي وتبحث عن إجابات.

وقال النائب بمجلس الشيوخ الجمهوري عن ولاية بنسلفانيا بات تومي عبر قناة "سي بي اس" إنّ "خطاب الرئيس مساء أمس أزعجني جداً لأنه ادلى بمزاعم خطيرة للغاية من دون تقديم أي دليل". وأضاف "لا علم لي بأي عملية غش كبيرة".

ولا تزال شخصيات وازنة تبقي على دعمها له، تعلو أصوات أخرى تنديداً بما اعتبرته استراتيجية تضليل إعلامي "خطيرة" للرئيس المنتهية ولايته والذي صار قريباً من خسارة البيت الأبيض لصالح منافسه جو بايدن.

وعبر تويتر، ندد النائب عن الحزب الجمهوري في تكساس، ويل هارد بما وصفه بتكتيك "خطير وسيء"، داعياً إلى إتمام فرز الأصوات كلها. كما غرّد زميله المنتقد دوماً لترامب آدم كينزينغر "توقف عن ترويج المعلومات التضليلية الفاقدة للمصداقية (...) انقلب الامر إلى جنون تام".

وفي بيان أقل حدة ولكنّه يعبّر عن عدم الرضا، أعلن ميت رومني أنّ "فرز كل صوت (مبدأ) في صلب الديموقراطية. غالباً ما تكون هذه العملية طويلة ومحبطة للمرشحين". وتابع "إذا كانت ثمة اتهامات بمخالفات، فسيكون هناك تحقيقات وسيتخذ القضاء قراراته في نهاية المطاف".

في المقابل، فإنّ الشخصيات القريبة من ترامب سارعت إلى الوقوف إلى جانبه. وقال السناتور ليندسي غراهام الذي فاز بولاية جديدة الثلاثاء عن ولاية كارولاينا الجنوبية عقب حملة انتخابية صعبة "أنا هنا هذا المساء لمساندة الرئيس ترامب كما ساندني".

وقال عضو مجلس الشيوخ تيد كروز للمحاور شين هانيتي الذي يُعدّ برنامجه المقدّم عبر "فوكس نيوز" واحداً من البرامج المفضلة لدى الملياردير الجمهوري، "يمكنني أن أقول لكم إنّ الرئيس غاضب، أنا كذلك، وأعتقد الناخبين أيضاً".

غير أنّ غالبية النواب وأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين نأوا بأنفسهم عن القضية، واعتمدوا الحذر تجنباً لاستعداء الرجل الذي سيظل رئيساً حتى 20 كانون الثاني/يناير على الأقل، ويمكن أن يبقى له تأثير كبير على التيار المحافظ حتى في حال هزيمته.

إ.ع/ع.ش (أ ف ب)

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انتخابات الرئاسة الأمريكية تبرز الانقسام الحاد في البلاد

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