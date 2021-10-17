 بيلاروسيا تطرد السفير الفرنسي.. والأسباب متضاربة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 17.10.2021

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بيلاروسيا تطرد السفير الفرنسي.. والأسباب متضاربة

في تصاعد للتوتر بين الاتحاد الأوروبي وبيلاروسيا، ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن السفارة الفرنسية في مينسك أن حكومة بيلاروسيا أمرت السفير الفرنسي بالمغادرة وأنه غادر البلاد بالفعل.

السفارة الفرنسية في عاصمة بيلاروسيا مينسك

السفارة الفرنسية في عاصمة بيلاروسيا مينسك

غادر سفير فرنسا في بيلاروسيا، نيكولا دو بويان دو لاكوست، البلاد بعدما طلبت منه مينسك القيام بذلك قبل الإثنين، وفق ما أفادت متحدثة باسم السفارة وكالة فرانس برس الأحد (17 تشرين الأول/أكتوبر 2021).

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حذرت محققة تابعة للأمم المتحدة من احتمال انسدال "ستار حديدي جديد" في أوروبا خلال نقاش طارئ جرى في جنيف بشأن ملف حقوق الإنسان في بيلاروسيا.

تجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين للتظاهر ضد رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، وذلك بعد أسبوعين من عودته للسلطة من خلال انتخابات متنازع عليها. واحتشد المتظاهرون في ساحة الاستقلال بالعاصمة مينسك، في تحد لتهديدات الحكومة.

قال حرس الحدود البولندي إنه عثر في ثلاثة أماكن مختلفة، عند حدود بلاده مع بيلاروسيا، على جثث يحتمل أنها "لمهاجرين غير شرعيين". كما عثر أيضا على جثة عراقية بجوار أطفالها الثلاثة الأحياء على الجانب البيلاروسي من الحدود.

ولم توضح المتحدثة السبب الذي دفع الخارجية البيلاروسية إلى أن تطلب مغادرة السفير. وقالت إن "وزارة الخارجية البيلاروسية طلبت أن يغادر السفير قبل 18 تشرين الأول/أكتوبر"، مضيفة أن "السفير نيكولا دو لاكوست غادر بيلاروسيا اليوم". وأوضحت أنه "ودع طاقم السفارة ووجه رسالة مصورة الى الشعب البيلاروسي ستبث غدا على موقع السفارة".

وذكرت وسائل إعلام بيلاروسية أن السفير لم يقدم أبدا أوراق اعتماده إلى الرئيس الكسندر لوكاشنكو.

غير أن رويترز ألمحت إلى سبب آخر، إذ سبق للسفير الفرنسي أن استضاف ممثلين لمنظمة جوفوري برافدو (أعلن الحقيقة) وهي منظمة غير حكومية حظرتها السلطات مؤخرا. وكان بين المدعوين الزعيم المشارك للمنظمة أندريه ديمترييف أحد المرشحين لانتخابات الرئاسة التي جرت العام الماضي.

وعلى غرار دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، لم تعترف فرنسا بنتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في آب/أغسطس الفائت وفاز فيها لوكاشنكو بولاية سادسة، ما أدى إلى تظاهرات حاشدة غير مسبوقة استمرت أشهرا عدة في الجمهورية السوفياتية السابقة المتحالفة مع روسيا بقيادة فلاديمير بوتين.

وفرض الاتحاد الأوروبي سلسلة عقوبات على نظام بيلاروسيا ردا على قمع لوكاشنكو لمعارضيه، وعُرف النظام البيلاروسي بشنه حملات قمع وتضييق عنيفة، كما استغل ورقة اللاجئين لأجل الضغط على الاتحاد الأوروبي.

ونجحت مينسك في احتواء التظاهرات وسجنت مئات المعارضين وأغلقت عشرات وسائل الإعلام ومقار منظمات غير حكومية، فيما أجبر معارضون آخرون على اختيار المنفى.

ع.إ/خ.س (أ ف ب)

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