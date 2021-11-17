 بيلاروسيا تخلي مخيماً لمهاجرين مع تواصل محاولات العبور لأوروبا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 19.11.2021

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أخبار

بيلاروسيا تخلي مخيماً لمهاجرين مع تواصل محاولات العبور لأوروبا

لاتزال أزمة تكدس المهاجرين على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي قائمة، على الرغم من إشارة مسؤولين أوروبيين إلى تراجع حدتها. ولاتزال أعداد كبيرة من طالبي اللجوء تحاول عبور الحدود من بيلاروسيا إلى داخل الاتحاد الأوروبي.

الحدود البيلاروسية - البولندية

لاتزال محاولات المئات من طالبي اللجوء مستمرة للعبور إلى داخل الاتحاد الأوروبي وسط أوضاع إنسانية سيئة

أفادت قوات حرس الحدود البيلاروسية بإخلاء مخيم مهاجرين عند معبر كوزنيكا- بروزغي. وقال متحدث باسم حرس الحدود في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية اليوم الجمعة إنه لن يتم السماح للمهاجرين بالتواجد في الشريط الأخضر الممتد على طول التحصينات الحدودية لبولندا، وأضاف أنه تم إيواء المهاجرين في مركز لوجيستي قريب.

وتكدس المهاجرون من البالغين والأطفال في ملجأ للطوارئ على مراتب على الأرض وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا بينهم. ومن المقرر أن يبدأ عمل مركز تطعيم اليوم بعد تسجيل أول حالة  إصابة بفيروس كورونا في ملجأ الطوارئ أمس. وجري التخطيط لإعطاء لقاح  صيني في المركز.

مختارات

منذ مدة لم تشهد القرى الواقعة على الحدود الغربية لبيلاروسيا حالات تقطع سبل بأشخاص هناك. لكن الآن ومع تزايد المهاجرين هناك يشعر سكان القرى على الحدود البولندية البيلاروسية بانعدام الأمان. أوضاع مؤسفة تشهدها المنطقة!

تواجه ألمانيا وأوروبا أزمة على الحدود البولندية البيلاروسية وفق معادلة صعبة تجمع بين الصرامة وحقوق الإنسان، فيما باتت دول عديدة مجاورة للتكتل القاري تعمل على استعمال المهاجرين كسلاح للابتزاز السياسي.

غداة اتصاله مع المستشارة ميركل، الرئيس البيلاروسي يظهر استعداداً لحلّ أزمة اللاجئين على حدود بلاده مع بولندا. وسلطات الأخيرة تطلق الغاز المسيل للدموع على المهاجرين الذين حاولوا دخول أراضيها.

قرر الاتحاد الأوروبي توسيع العقوبات المفروضة على بيلاروسيا لتشمل شركات طيران ومسؤولين وراء موجة المهاجرين على الحدود مع بولندا، فيما أكدت الأخيرة أن قواتها مستعدة لأي سيناريو.
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بتوقيت برلين - لوكاشينكو وأوروبا: حرب وقودها اللاجئون؟

التدفق مستمر رغم الأوضاع الصعبة

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه مسؤولون بولنديون اليوم أن مئات المهاجرين حاولوا مجدداً عبور الحدود من بيلاروسيا، رغم مؤشرات على تراجع حدة الأزمة بعدما غادر مهاجرون مخيّما موقتاً.

وأفاد عناصر حرس الحدود عن محاولتين لعبور الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، شارك في أحدهما نحو 500 مهاجر ألقى بعضهم الحجارة والغاز المسيل للدموع. وأعلن حرس الحدود توقيف  45 مهاجراً.

وتفيد وسائل الإعلام البولندية بمقتل 11 مهاجراً على الأقل منذ بدأت الأزمة خلال الصيف. وذكرت منظمة خيرية الخميس بأنها ساعدت زوجين سوريين أفادا عن وفاة طفلهما البالغ من العمر عاماً واحداً في الغابة.

في الأثناء، عاد مئات العراقيين الذين فشلوا في الوصول إلى الاتحاد الأوروبي من بيلاروسيا إلى بلدهم الخميس في أول رحلة من هذا النوع نظّمتها بغداد. وأعادت طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية 431 شخصاً.

ورغم عمليات الإعادة، تشير بولندا إلى تواصل الضغط عند الحدود. وقال الناطق باسم قوة الدفاع عن الأراضي البولندية، التي تنشر جنوداً عند الحدود، ماريك بيترزاك "لا تزال هناك محاولات من قبل المهاجرين لعبور الحدود بشكل غير شرعي".

وأضاف في تصريحات لمحطة "ريبوبليكا"، "يمكننا أن نرى الآن كيف يتم تشجيعهم والإشراف عليهم من قبل ضباط من حرس الحدود البيلاروسي وغيرهم من عناصر قوات بيلاروسيا".

وأفادت قوات حرس الحدود على تويتر الجمعة أن "مجموعتين كبيرتين حاولتا العبور". وأفادت الناطقة باسم حرس الحدود آنا ميشالسكا: "ألقى أشخاص ضمن المجموعة الأكبر التي تضم نحو 500 شخص الحجارة كما ألقى شخص ما الغاز المسيل على المسؤولين البولنديين. في الوقت ذاته، استخدم عناصر بيلاروسيا أضواء الليزر لحجب رؤيتهم". وأشارت إلى إصابة أربعة جنود بولنديين بجروح لم تستدع نقلهم إلى المستشفى.

وذكرت ميشالسكا أن محاولات اختراق الحدود كانت أقل عن تلك التي أحصيت الشهر الماضي إلا أن المحاولات الأخيرة "أصبحت أكثر شراسة".

بدورها، حذّرت أوكرانيا المهاجرين المحتشدين في بيلاروسيا من العبور إلى أراضيها، قائلة إنها ستلجأ إلى كل الوسائل لصدّهم، بما يشمل إطلاق النار. وقال وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناسترسكي "في حال حدوث أي تهديدات لحياة أو صحة حرس الحدود أو عناصر إنفاذ القانون، سنستخدم كل وسائل الحماية التي ينص عليها القانون، بما في ذلك الأسلحة النارية".

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استمرار أزمة اللاجئين على الحدود بين بيلاروسيا والاتحاد الأوروربي

"وضع مقلق للغاية"

من جانبها، أعربت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنغيلا ميركل والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ عن قلقهما بشأن النقاط الساخنة على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، خلال لقائهما في برلين اليوم.

وقالت ميركل يوم الجمعة قبل الاجتماع إنها تدافع دائما عن إجراء حوار بين الناتو وروسيا، وأضافت: "للأسف هناك خفوت في هذا الأمر في الوقت الحالي... هناك خلافات كبيرة، ولكن من الأفضل دائما التحدث مع بعضنا البعض بدلا من عدم التحدث".

وقال ستولتنبرغ إن الوضع على حدود بيلاروسيا سيكون قضية رئيسية في محادثاته مع ميركل، واصفاً الوضع الحالي بأنه ينذر بالخطر، مضيفاً أن "الوضع مقلق للغاية"، وأن الحكومة البيلاروسية "تستغل أبرياء وهذا أمر غير إنساني"، مؤكداً تضامن الناتو الكامل مع جميع الحلفاء المتضررين.

كما ناقشت ميركل، الوضع الحدودي مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت،  إن ميركل تحدثت عبر الفيديو مع المفوض السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو جراندي، والمدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، أنطونيو فيتورينو.

وذكر المتحدث أن ميركل تعهدت بتقديم الدعم للمنظمتين، وأكدت دورهما المهم في توفير الإمدادات الإنسانية والحماية وعودة الأشخاص العالقين في بيلاروسيا إلى موطنهم.

وأعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة هذا الأسبوع عن عقوبات جديدة على نظام بيلاروسيا، الذي سحق المعارضة السياسية والإعلام المستقل منذ انتخابات العام الماضي الرئاسية المتنازع عليها. دعا الاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية مجموعة السبع الخميس نظام لوكاشنكو إلى "الوقف الفوري لحملته العدوانية والاستغلالية".

ع.ح./ع.أج. (أ ف ب ، د ب أ)

  • A member of the civil guard rescues a baby that was separated from its parents, who were migrants, in the sea off Ceuta, Spain

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    إنقاذ في عرض البحر

    هذا الطفل لم يتجاوز عمره شهرين عندما أنقذه أحد عناصر خفر السواحل الإسبانية من الغرق. في مايو / آيار عام 2021، قامت السلطات المغربية بتخفيف سيطرتها الحدودية مع مدينة سبتة. وعلى إثر ذلك، حاول الألاف دخول جيب سبتة الإسباني سباحة على طول الساحل المغربي. وتظهر هذه الصورة الجانب القاسي لأزمة الهجرة في سبتة.

  • African migrant day labourers seeking small jobs, wait under a bridge in the Libyan capital Tripoli to be hired by potential employers

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    لا أمل

    يعد البحر المتوسط واحدا من أكثر طرق الهجرة خطورة في العالم. ويجد العديد من المهاجرين الأفارقة أنفسهم عالقين في ليبيا بعد فشل محاولتهم في العبور إلى أوروبا في رحلات يحفها الموت من كل اتجاه. وفي ليبيا، يعيش المهاجرون في ظروف معيشية صعبة وغالبًا ما يضطرون إلى العمل في ظروف بائسة من أجل البقاء. وتظهر هذه الصورة مجموعة من الشباب بينهم قصر ينتظرون الحصول على فرصة عمل مؤقتة في طرابلس.

  • A Rohingya refugee carries her belongings to a temporary shelter after a fire destroyed a Rohingya refugee camp

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    الحياة في حقيبة سفر

    يشكل الأطفال قرابة 40 بالمائة من اللاجئين. في السنوات الأخيرة، اضطر قرابة 1.1 مليون شخص من أقلية الروهينغا المسلمة إلى الفرار من ميانمار إلى بنغلاديش بسبب العنف والاضطهاد على يد الجيش. ويعد مخيم الروهينغا في كوكس بازار ببنغلاديش واحدا من أكبر مخيمات اللاجئين عالميا. وحذرت منظمات من تزايد أعمال العنف والمخدرات وتهريب البشر وعمالة الأطفال وزواج القصر داخل المخيم الذي يأوي أكثر من مليون من الروهينغا.

  • An Ethiopian woman stands at a window of a temporary shelter at the Village 8 refugee transit camp

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    أحدث أزمة

    تسببت الحرب الأهلية في منطقة تيغراي الإثيوبية مؤخرا بحدوث موجة هجرة كبيرة. وعلى وقع هذا، بات أكثر من 90 بالمائة من سكان تيغراي يعتمدون على المساعدات الإنسانية. وفر قرابة 1.6 مليون شخص بينهم 720 ألف طفل إلى السودان إذ يعيشون في ظل مخيمات مؤقتة وحياة بلا آفاق.

  • A family sits on a sidewalk in Athens, surrounded by bags

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    وجهة اللاجئين.. أين؟

    يعيش على الجزر اليونانية الكثير من اللاجئين ممن فروا من ويلات الحروب في سوريا وأفغانستان، إذ يحاول كثير منهم الوصول إلى ساحل اليونان انطلاقا من تركيا. وكان يقطن الكثير منهم مخيم موريا على جزيرة ليسبوس قبل أن تلتهمه النيران. لذلك قصدت هذه العائلة أثينا، لكنها لا تعرف الآن أين ستكون الوجهة المستقبلية؟

  • Afghan refugee children are seen at Afghan Basti refugee camp on a winter day outside Islamabad, Pakistan

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    قسوة العيش بلا مستقبل

    لا توجد مدارس للأطفال اللاجئين الذين يعيشون في مخيمات اللجوء في باكستان. فهذا المخيم لا يزال موجودا منذ التدخل السوفيتي في أفغانستان عام 1979. ويعيش اللاجئون هنا في ظل ظروف معيشية صعبة إذ يفتقد المخيم للمياه النظيفة الصالحة للشرب وحتى مقومات السكن الأساسية.

  • Venezuelan refugees walk to a school where a temporary shelter has been set up

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    دعم ضروري من منظمات الإغاثة

    ترى أسر عديدة في فنزويلا أن لا مستقبل في هذا البلد ما يجعلهم يحاولون الوصول إلى كولومبيا في الجوار كي يحصلوا على مساعدات من الصليب الأحمر. وأقامت منظمات إغاثية وإنسانية غير حكومية مخيما مؤقتا في مدرسة ببلدة اراوكيتا الكولومبية الواقعة على الحدود من فنزويلا.

  • Children sit at school desks in a classroom

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    تعلم الاندماج

    يأمل العديد من اللاجئين في مستقبل أفضل لأطفالهم في ألمانيا. وفي هذا المنزل بمدينة كارلسروه الألمانية، يتم إعداد أطفال لاجئين للالتحاق بالمدراس الألمانية. وبسبب جائحة كورونا، تغيب هؤلاء الأطفال عن الحضور ما أدى إلى افتقادهم عنصرا هاما يساعدهم في الاندماج داخل هذا المجتمع الجديد. سابينه فابر/ م.ع


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