بيلاروسيا: أعدنا ألفي مهاجر غير قانوني إلى بلدانهم

قالت بيلاروسيا، اليوم الجمعة (12 تشرين الثاني/نوفمبر 2021)، إنها أعادت حوالي 2000 مهاجر إلى بلدانهم من أراضيها كجزء من جهودها لمكافحة الهجرة غير القانونية. وأشار وزير الخارجية فلاديمير ماكي إلى أن حكومته سحبت "قبل شهر" الحق من 30 شركة سياحية الذي يسمح لها بدعوة السياح.

واليوم الجمعة دعت فرنساروسيا إلى التدخل لدى بيلاروسيا لوقف تدفق المهاجرين من هذا البلد إلى حدود الاتحاد الأوروبي والذي يدبره بحسب الأوروبيين الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو.

وشجع وزيرا الخارجية والقوات المسلحة الفرنسيان جان-ايف لودريان وفلورنس بارلي خلال لقاء في باريس مع نظيريهما الروسيين سيرغي لافروف وسيرغي شويغو "روسيا على استخدام روابطها الوثيقة مع بيلاروسيا لضمان وقف ذلك" بحسب بيان صادر عن الخارجية الفرنسية. ودان الوزيران "التصرف غير المسؤول وغير المقبول من سلطات بيلاروسيا باستخدام تدفق المهاجرين لاستهداف عدة دول في الاتحاد الاوروبي".

وروسيا هي الحليفة الرئيسية لبيلاروسيا وقد أجرت الجمعة مناورات عسكرية مع الجيش البيلاروسي في غرب بيلاروسيا قرب الحدود مع بولندا.

ولا يزال آلاف المهاجرين الذين يريدون التوجه الى الاتحاد الاوروبي عالقين منذ عدة أيام على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا.

وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل طالبت أيضا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "بالتحرك" لوقف "استغلال قضية المهاجرين" من قبل النظام البيلاروسي.

خ.س/ف.ي (رويترز، أ ف ب)