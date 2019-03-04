 بيكيه يزيد أوجاع زميله كوتينيو ويصرخ في وجهه غاضبا | عالم الرياضة | DW | 09.03.2019

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عالم الرياضة

بيكيه يزيد أوجاع زميله كوتينيو ويصرخ في وجهه غاضبا

تصر المشاكل على ملاحقة فيليبي كوتينيو في تجربته الكروية مع برشلونة. النجم البرازيلي تعرض إلى موقف محرج مع زميله في النادي الكتالوني جيرارد بيكيه، فيما أصبح "البلوغرانا" منفتحا على رحيل كوتينيو عن الفريق نهاية الموسم.

FC Barcelona vs. Boca Juniors | Philippe Coutinho (picture-alliance/NurPhoto/X. Bonilla)

صورة أرشيفية.

بعدما أصر على الرحيل من ليفربول والانتقال إلى برشلونة، من أجل تحقيق حلمه باللعب في الدوري الإسباني لكرة القدم، ظنت جماهير "البلوغرانا" أن فيليبي كوتينيو سيواصل نشر سحره الكروي فوق ملاعب "الليغا" على غرار ما قام به في الدوري الإنجليزي.

بيد أن الدولي البرازيلي لم يقدم المستوى المطلوب منه حتى الآن، ووجد نفسه إما حبيس دكة بدلاء "البلوغرانا" أو ضيفاً شبه دائم على عيادة الفريق بسبب معاناته من الإصابة، التي أبعدته عن المستطيل الأخضر لفترات طويلة.

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يبدو أن حبال الود بين لاعب برشلونة فيليبي كوتينيو ونجوم فريقه السابق ليفربول لم تنقطع. النجم البرازيلي سافر إلى ليفربول في مهمة بعيدة عن عالم الساحرة المستديرة. فماهي، وكيف تفاعل نجوم "الريدز" مع زيارة كوتينيو؟ (13.12.2018)

رغم تأكيد المدير الرياضي لنادي برشلونة أن البرازيلي فيليبي كوتينيو ما زال لديه الكثير ليقدمه للنادي خلال السنوات القادمة، إلا أن الأرقام على أرض الواقع تشير إلى تحطم حلم الأخير للعب في صفوف البلوغرانا. (09.01.2019)

ويبدو أن المشاكل تُصر على ملاحقة الدولي البرازيلي، لكن هذه المرة مع زميل له في الفريق الكتالوني، إذ ذكر موقع صحيفة "ميرور" أن مدافع برشلونة جيرارد بيكه أبدى في جلسة تدريبية أمس الجمعة (الثامن من آذار/مارس 2019) امتعاضه بوضوح من غياب تركيز زميله فيليبي كوتينيو، وأضاف الموقع البريطاني أنه سُمع كذلك صراخ جيرارد بيكيه على كوتينيو في الحصة التدريبية لـ "البلوغرانا".

في المقابل، تشير عدة تقارير صحفية إلى أن برشلونة لا يمانع في رحيل فيليبي كوتينيو عن الفريق نهاية الموسم الحالي، إذ يريد النادي الكتالوني الحصول على مقابل مالي كبير من أجل السماح للدولي البرازيلي بالرحيل.

وتراقب عدة أندية أوروبية كبيرة وضع فيليبي كوتينيو في برشلونة، حيث من المتوقع أن يتنافس باريس سان جيرمان وتشيلسي للحصول على خدمات الدولي البرازيلي، فيما لا يستبعد عودة كوتينيو إلى ناديه السابق ليفربول.

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  • Spanien Barcelona (picture-alliance/DUMONT Bildarchiv/F. Heuer)

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  • Spanien Barcelona Placa Reial (picture-alliance/DUMONT Bildarchiv/F. Heuer)

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  • Spanien Barcelona Sagrada Familia (picture-alliance/dpa/A. Warnecke)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

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  • Spanien Barcelona Sagrada Familia (picture-alliance/dpa/R. Goldmann)

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    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    تعد "النافورة السحرية"، التي تتميز بعروضها المائية المضاءة بـ50 لونا ومصحوبة بموسيقى، واحدة من أجمل النوافير في العالم وتجذب مئات العشاق والرومانسيين. صممها المهندس كارلوس بيقاس وتم بناؤها عام 1929.

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    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    يحيط ببرشلونة جبلين، مونتجويك (173 مترا)، وتيبيدابو (520 مترا) الذي يعطيك رؤية ممتازة لكل شيء في المدينة. أما الوسيلة الوحيدة للوصول إلى جبل تيبيدابو من برشلونة يبقى "الترام" الذي يوصلك إلى حديقة ترفيهية كبيرة تتوفر على فنادق ومطاعم فاخرة.


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"برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

عندما يأتي ذكر برشلونة غالبا ما يتبادر إلى الذهن فريق كرة القدم الشهير صاحب الإنجازات والألقاب الرياضية الكبيرة، لكن شهرة هذا الفريق فاقت شهرة المدينة التي يحمل اسمها. تعرف في ملف الصور هذا على مدينة "البارسا". (28.04.2017)  

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