بيغلز في نيويورك ملون وشكله لذيذ .. لكن ليس للأكل

كل ما تهواه النفس

كل شيء في هذا المتجر مصنوع من الصوف. "فيلتز بيغلز" هو أحدث معرض مؤقت يحتوي على إبداعات مصنوعة يدويًا من قبل الفنانة البريطانية. سبارو كانت قد اهتمت في السابق ببوتيك في نيويورك ومحل بقالة فاخر، والآن تحتفي الفنانة بمحلات البيغل في مانهاتن.