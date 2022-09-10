 بيغلز في نيويورك ملون وشكله لذيذ .. لكن ليس للأكل | جميع المحتويات | DW | 12.10.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ثقافة ومجتمع

بيغلز في نيويورك ملون وشكله لذيذ .. لكن ليس للأكل

الفنانة البريطانية لوسي سبارو تعرض في معرض لها وجبات طعام يهودية وغيرها في متجر مليء بالأطعمة المصنوعة من الصوف، تحاول تكريم صناع الأطعمة اللذيذة ومحلات البيغل في لوفر إيست سايد مانهاتن.

  • Lucy Sparrow in ihrem Feltz Bagels Laden in New York

    بدون سعرات حرارية

    الفنانة البريطانية لوسي سبارو تعرض "لاتكيس" (البطاطا المقلية اليهودية) على طبق. في هذا المتجر يتم خياطة هذه الأطعمة الملونة يدويًا، مضمونة لأنها بلا سعرات حرارية، لأن جميع النماذج المعروضة هنا لا تتكون من دقيق وخميرة وماء، بل من الصوف.

  • Ausstellungsstücke im Feltz Bagels Shop

    كل ما تهواه النفس

    كل شيء في هذا المتجر مصنوع من الصوف. "فيلتز بيغلز" هو أحدث معرض مؤقت يحتوي على إبداعات مصنوعة يدويًا من قبل الفنانة البريطانية. سبارو كانت قد اهتمت في السابق ببوتيك في نيويورك ومحل بقالة فاخر، والآن تحتفي الفنانة بمحلات البيغل في مانهاتن.

  • Lucy Sparrow in ihrer Feltz Bagels Installation

    تُقدم ساخنة

    لجعل كل شيء يبدو أصيلًا، تفضل الفنانة الوقوف خلف العداد واستقبال الطلبات بسرور. يمكن للزوار طلب أحد أنواع البيغل الـ 13 المختلفة. ربما يرغب أحدهم في طلب بيغل بذرة الخشخاش مع لآلئ سوداء صغيرة؟ أو بيغل بذرة السمسم الذي تزينه العديد من الغرز الصغيرة؟

  • Schwarz-weiße Cookies aus Filz in einem Korb

    كوكيز مسرورة

    تم استخدام حوالي 30,000 قطعة من الصوف لتقليد مظهر محلات البيغل الأصلية. في سلة تجتمع كوكيز سوداء وبيضاء في انتظار أن يتم اكتشافها من قبل أحد العشاق.

  • Bagel Variationen aus Filz in der Ausstellung Feltz Bagels

    بوفيه فاخر

    المحل المخصص للبيغل الذي يتم تقديمه بالتعاون مع معرض تي دبليو فاين آرت، مجهز أيضًا بمأكولات نيويوركية ويهودية أخرى مثل خبز الشاله والماتزن والروغالاخ. لم يتم تجاهل أدنى تفصيل. تقول سبارو: "عملي دائمًا مركز على تجارب المجتمع والمنتجات اليومية الرائعة التي تجمعنا جميعًا".

  • Filzige Ausstellungsstücke im Feltz Bagels in New York

    جاهزة للأكل

    نظرًا لأن لوسي سبارو ليس لها أصول يهودية، فإنها بحثت بشكل دقيق للتأكد من فهمها الصحيح للتفاصيل في "فيلتز بيغلز". زارت أيضًا المؤسسات التقليدية المحلية "روس آند دوترز" و"كاتز ديلي"، حيث حصلت على دعم لإبداعاتها المصنوعة يدويًا

  • BG Lucy Sparrow Feltz Bagels Installation

    فن ناعم

    المعرض الآن في مكان فارغ في لاور إيست سايد وسيستمر حتى نهاية أكتوبر. الدخول مجاني وكل قطعة متاحة للبيع. وحسب كل ذوق يجب أن تستثمر ما بين عشرة و250 دولارًا لتتمكن من العودة إلى المنزل مع بيغل صغير أو كبير مخصص حسب الطلب.


  • Lucy Sparrow in ihrem Feltz Bagels Laden in New York

    بدون سعرات حرارية

    الفنانة البريطانية لوسي سبارو تعرض "لاتكيس" (البطاطا المقلية اليهودية) على طبق. في هذا المتجر يتم خياطة هذه الأطعمة الملونة يدويًا، مضمونة لأنها بلا سعرات حرارية، لأن جميع النماذج المعروضة هنا لا تتكون من دقيق وخميرة وماء، بل من الصوف.

  • Ausstellungsstücke im Feltz Bagels Shop

    كل ما تهواه النفس

    كل شيء في هذا المتجر مصنوع من الصوف. "فيلتز بيغلز" هو أحدث معرض مؤقت يحتوي على إبداعات مصنوعة يدويًا من قبل الفنانة البريطانية. سبارو كانت قد اهتمت في السابق ببوتيك في نيويورك ومحل بقالة فاخر، والآن تحتفي الفنانة بمحلات البيغل في مانهاتن.

  • Lucy Sparrow in ihrer Feltz Bagels Installation

    تُقدم ساخنة

    لجعل كل شيء يبدو أصيلًا، تفضل الفنانة الوقوف خلف العداد واستقبال الطلبات بسرور. يمكن للزوار طلب أحد أنواع البيغل الـ 13 المختلفة. ربما يرغب أحدهم في طلب بيغل بذرة الخشخاش مع لآلئ سوداء صغيرة؟ أو بيغل بذرة السمسم الذي تزينه العديد من الغرز الصغيرة؟

  • Schwarz-weiße Cookies aus Filz in einem Korb

    كوكيز مسرورة

    تم استخدام حوالي 30,000 قطعة من الصوف لتقليد مظهر محلات البيغل الأصلية. في سلة تجتمع كوكيز سوداء وبيضاء في انتظار أن يتم اكتشافها من قبل أحد العشاق.

  • Bagel Variationen aus Filz in der Ausstellung Feltz Bagels

    بوفيه فاخر

    المحل المخصص للبيغل الذي يتم تقديمه بالتعاون مع معرض تي دبليو فاين آرت، مجهز أيضًا بمأكولات نيويوركية ويهودية أخرى مثل خبز الشاله والماتزن والروغالاخ. لم يتم تجاهل أدنى تفصيل. تقول سبارو: "عملي دائمًا مركز على تجارب المجتمع والمنتجات اليومية الرائعة التي تجمعنا جميعًا".

  • Filzige Ausstellungsstücke im Feltz Bagels in New York

    جاهزة للأكل

    نظرًا لأن لوسي سبارو ليس لها أصول يهودية، فإنها بحثت بشكل دقيق للتأكد من فهمها الصحيح للتفاصيل في "فيلتز بيغلز". زارت أيضًا المؤسسات التقليدية المحلية "روس آند دوترز" و"كاتز ديلي"، حيث حصلت على دعم لإبداعاتها المصنوعة يدويًا

  • BG Lucy Sparrow Feltz Bagels Installation

    فن ناعم

    المعرض الآن في مكان فارغ في لاور إيست سايد وسيستمر حتى نهاية أكتوبر. الدخول مجاني وكل قطعة متاحة للبيع. وحسب كل ذوق يجب أن تستثمر ما بين عشرة و250 دولارًا لتتمكن من العودة إلى المنزل مع بيغل صغير أو كبير مخصص حسب الطلب.


المزيد من المركز الإعلامي

DW Kultur.21 Sendungslogo arabisch

واحة الثقافة - لماذا لن يحصل ستيفن كينغ على جائزة نوبل أبدا 10.09.2022

DW Kultur.21 Sendungslogo arabisch

واحة الثقافة - الثقافة والمناخ ـ عوالم مثالية للغابات المطيرة 05.02.2022

DW Kultur.21 Sendungslogo arabisch

واحة الثقافة - كورينتسيس يقود "قداس الموتى" 03.07.2021