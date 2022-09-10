بيغلز في نيويورك ملون وشكله لذيذ .. لكن ليس للأكل

الفنانة البريطانية لوسي سبارو تعرض في معرض لها وجبات طعام يهودية وغيرها في متجر مليء بالأطعمة المصنوعة من الصوف، تحاول تكريم صناع الأطعمة اللذيذة ومحلات البيغل في لوفر إيست سايد مانهاتن.
بدون سعرات حرارية
الفنانة البريطانية لوسي سبارو تعرض "لاتكيس" (البطاطا المقلية اليهودية) على طبق. في هذا المتجر يتم خياطة هذه الأطعمة الملونة يدويًا، مضمونة لأنها بلا سعرات حرارية، لأن جميع النماذج المعروضة هنا لا تتكون من دقيق وخميرة وماء، بل من الصوف.
كل ما تهواه النفس
كل شيء في هذا المتجر مصنوع من الصوف. "فيلتز بيغلز" هو أحدث معرض مؤقت يحتوي على إبداعات مصنوعة يدويًا من قبل الفنانة البريطانية. سبارو كانت قد اهتمت في السابق ببوتيك في نيويورك ومحل بقالة فاخر، والآن تحتفي الفنانة بمحلات البيغل في مانهاتن.
تُقدم ساخنة
لجعل كل شيء يبدو أصيلًا، تفضل الفنانة الوقوف خلف العداد واستقبال الطلبات بسرور. يمكن للزوار طلب أحد أنواع البيغل الـ 13 المختلفة. ربما يرغب أحدهم في طلب بيغل بذرة الخشخاش مع لآلئ سوداء صغيرة؟ أو بيغل بذرة السمسم الذي تزينه العديد من الغرز الصغيرة؟
كوكيز مسرورة
تم استخدام حوالي 30,000 قطعة من الصوف لتقليد مظهر محلات البيغل الأصلية. في سلة تجتمع كوكيز سوداء وبيضاء في انتظار أن يتم اكتشافها من قبل أحد العشاق.
بوفيه فاخر
المحل المخصص للبيغل الذي يتم تقديمه بالتعاون مع معرض تي دبليو فاين آرت، مجهز أيضًا بمأكولات نيويوركية ويهودية أخرى مثل خبز الشاله والماتزن والروغالاخ. لم يتم تجاهل أدنى تفصيل. تقول سبارو: "عملي دائمًا مركز على تجارب المجتمع والمنتجات اليومية الرائعة التي تجمعنا جميعًا".
جاهزة للأكل
نظرًا لأن لوسي سبارو ليس لها أصول يهودية، فإنها بحثت بشكل دقيق للتأكد من فهمها الصحيح للتفاصيل في "فيلتز بيغلز". زارت أيضًا المؤسسات التقليدية المحلية "روس آند دوترز" و"كاتز ديلي"، حيث حصلت على دعم لإبداعاتها المصنوعة يدويًا
فن ناعم
المعرض الآن في مكان فارغ في لاور إيست سايد وسيستمر حتى نهاية أكتوبر. الدخول مجاني وكل قطعة متاحة للبيع. وحسب كل ذوق يجب أن تستثمر ما بين عشرة و250 دولارًا لتتمكن من العودة إلى المنزل مع بيغل صغير أو كبير مخصص حسب الطلب.
بدون سعرات حرارية
الفنانة البريطانية لوسي سبارو تعرض "لاتكيس" (البطاطا المقلية اليهودية) على طبق. في هذا المتجر يتم خياطة هذه الأطعمة الملونة يدويًا، مضمونة لأنها بلا سعرات حرارية، لأن جميع النماذج المعروضة هنا لا تتكون من دقيق وخميرة وماء، بل من الصوف.
كل ما تهواه النفس
كل شيء في هذا المتجر مصنوع من الصوف. "فيلتز بيغلز" هو أحدث معرض مؤقت يحتوي على إبداعات مصنوعة يدويًا من قبل الفنانة البريطانية. سبارو كانت قد اهتمت في السابق ببوتيك في نيويورك ومحل بقالة فاخر، والآن تحتفي الفنانة بمحلات البيغل في مانهاتن.
تُقدم ساخنة
لجعل كل شيء يبدو أصيلًا، تفضل الفنانة الوقوف خلف العداد واستقبال الطلبات بسرور. يمكن للزوار طلب أحد أنواع البيغل الـ 13 المختلفة. ربما يرغب أحدهم في طلب بيغل بذرة الخشخاش مع لآلئ سوداء صغيرة؟ أو بيغل بذرة السمسم الذي تزينه العديد من الغرز الصغيرة؟
كوكيز مسرورة
تم استخدام حوالي 30,000 قطعة من الصوف لتقليد مظهر محلات البيغل الأصلية. في سلة تجتمع كوكيز سوداء وبيضاء في انتظار أن يتم اكتشافها من قبل أحد العشاق.
بوفيه فاخر
المحل المخصص للبيغل الذي يتم تقديمه بالتعاون مع معرض تي دبليو فاين آرت، مجهز أيضًا بمأكولات نيويوركية ويهودية أخرى مثل خبز الشاله والماتزن والروغالاخ. لم يتم تجاهل أدنى تفصيل. تقول سبارو: "عملي دائمًا مركز على تجارب المجتمع والمنتجات اليومية الرائعة التي تجمعنا جميعًا".
جاهزة للأكل
نظرًا لأن لوسي سبارو ليس لها أصول يهودية، فإنها بحثت بشكل دقيق للتأكد من فهمها الصحيح للتفاصيل في "فيلتز بيغلز". زارت أيضًا المؤسسات التقليدية المحلية "روس آند دوترز" و"كاتز ديلي"، حيث حصلت على دعم لإبداعاتها المصنوعة يدويًا
فن ناعم
المعرض الآن في مكان فارغ في لاور إيست سايد وسيستمر حتى نهاية أكتوبر. الدخول مجاني وكل قطعة متاحة للبيع. وحسب كل ذوق يجب أن تستثمر ما بين عشرة و250 دولارًا لتتمكن من العودة إلى المنزل مع بيغل صغير أو كبير مخصص حسب الطلب.