بيع هيكل عظمي لغورغوصور بمبلغ ضخم

بيع هيكل عظمي كامل لغورغوصور، وهو نوع من الديناصورات ينتمي إلى عائلة "تي-ريكس" وعاش قبل أكثر من 77 مليون سنة، بنحو 6,1 مليون دولار ضمن مزاد تولت تنظيمه "دار سوذبيز" في نيويورك، على ما أعلنت الأخيرة.
وأشارت دار سوذبيز إلى أنّ هذا الديناصورأصبح "أحد أغلى الديناصورات التي بيعت ضمن المزادات على الإطلاق"، مع أنّ السعر الذي حصل عليه هو أقل بكثير من السعر الخاص بالتيرانوصور ريكس، الذي بيع بـ31,8 مليون دولار في مزاد نُظم سنة 2020 في نيويورك.
وكان عُثر سنة 2018 على الغورغوصور الذي يبلغ ارتفاعه نحو ثلاثة أمتار وطوله 6,7 في التشكيل الجيولوجي لنهر جوديث بولاية مونتانا الأميركية، وكان في حوزة جهات خاصة قبل أن تحصل عليه الدار.
وطرحته سوذبيز بسعر تقديري يراوح بين 5 و8 مليون دولار، مشيرةً إلى أنه في "حالة ممتازة".
وعاش الغورغوصور، وهو على غرار "تي-ريكس" ينتمي إلى عائلة التيرانوصوريات ("السحالي الطاغية")، في العصر الطباشيري المتأخر وانقرض قبل نحو 77 مليون سنة.
وقالت رئيسة قسم العلوم والثقافة الشعبية لدى دار المزادات كاساندرا هاتون "إنّ كل الغورغوصورات تقريباً التي عُثر عليها موجودة في المتاحف، أما هذا الهيكل العظمي فهو الوحيد الذي يمكن شراؤه".
وتُنعش حالياً عمليات بيع هياكل عظمية لديناصورات بصورة منتظمة المزادات، مما يثير قلق علماء المتحجرات الذين يرون أن بيعها يقلّص فرص عرضها في المتاحف، وجعلها متاحة للاستخدام في الأبحاث العلمية.
وفي مزاد نظمته دار كريستيز بنيويوك في أيار/مايو، اشترى شخص آسيوي بـ12,4 مليون دولار من ضمنها التكاليف هيكل عظمي لداينونيكوس استوحيت منه شخصية الفيلوسيرابتور في سلسلة أفلام "جوارسيك بارك" (سنة 1993) للمخرج ستيفن سبيلبرغ.
ويشكل هذا الرقم ضعف السعر التقديري الذي طُرح به، مما يجعل عملية البيع هذه ثاني أغلى عملية خاصة بهياكل عظمية لديناصورات، بعد السعر الذي بيع فيه تيرانوصور ريكس سنة 2020 والبالغ 31,8 مليون دولار.
يشار إلى أن مسؤولين في أبوظبي أعلنوا قبل عدة أشهر أن التيرانوصور ريكس، سيكون واحدا من مناطق الجذب الرئيسية في متحف التاريخ الطبيعي الجديد، والذي سيتم افتتاحه سنة 2025، وفق ما ذكره موقع مجلة "دير شبيغل" الألمانية.
ر.م (أ ف ب)
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ديناصوراتٌ منقرضة في متاحفَ عالمية
في فيلم "الحديقة الجوراسية" الذي أخرجه ستيفن سبيلبرغ، يتواجه الديناصوران "سبينوصورس" و تيرانوصورس" في معركةٍ دامية. ما حدث كان مستوحى تماماً من الخيال العلمي، لأن الوقائع تُشيرُ إلى وجود فجوة زمنية تُقَدر بأربعين مليون سنة بين الديناصورين. وقد عُثِرَ على الهيكل العظمي لهذا الديناصور منذ بضع سنوات في المغرب. أما الهيكل المتواجد في متحف برلين للتاريخ الطبيعي فماهو إلا نموذج مُخَصَص للعرض.
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ديناصوراتٌ منقرضة في متاحفَ عالمية
عاش الديناصور"سبينوصورس" قبل مائة مليون سنة، وكان نوعاً فريداً من أنواع الديناصورات، إذ كان يعيش في بيئة مائية. كما كان بمقدوره مضغ فريسته بفكيه القويين والتهامها حتى العظام. عُثِرَ على عظام هذا الديناصور لأول مرة عام 1912، إلا أن الفوضى التي رافقت الحرب العالمية الأولى أدت إلى إختفائها. ويعرض متحف التاريخ الطبيعي في هذه الأيام أول نموذج بالحجم الطبيعي للهيكل العظمي لديناصور "سبينوصورس".
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ديناصوراتٌ منقرضة في متاحفَ عالمية
أمسى بإمكان مُحبي الديناصورات مشاهدة الديناصور "سبينوصورس" وهو يقف جنباً إلى جنب مع الديناصور "تيرانوصورس" المعروف بـ "تي ريكس". وتنتهي فعاليات معرض الديناصور "سبينوصورس" في الثاني عشر من يونيو/ حزيران. أما معرض الديناصور "تي ريكس"، الذي يُعْرَف أيضاً بإسم "تريستان لوتو"، و هو اسم ابن أحد مالكي الديناصور، فسيستمر بتقديم عروضه اعتباراً من شهر ديسمبر/ كانون الأول في برلين ولمدة ثلاث سنوات.
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ديناصوراتٌ منقرضة في متاحفَ عالمية
نظراً لثقل وزن الجمجمة مقارنة بطول الهيكل العظمي لديناصور "تي ريكس"، الذي يبلغ 12 متراً، فإنها تُعْرَض في واجهة عرض منفصلة بمتحف برلين للتاريخ الطبيعي. وقد استخدمت تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لتشكيل نسخة مماثلة للجمجمة الأصلية وثُبِتَت على الهيكل العظمي. يبلغ طول الجمجمة متراً ونصف المتر وهي بنسبة ثمانية وتسعين في المائة بحالة جيدة.
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ديناصوراتٌ منقرضة في متاحفَ عالمية
يبلغ طول الديناصور "سبيغوصورس" 40 متراً ويبلغ ارتفاعه عن الأرض 20 متراً ووزنه 80 طناً. هذه العظام التي اكتشفت عام 2014 في الأرجنتين تُعْتَبر الأضخم لديناصور يكتشف حتى الآن. ونظراً لعدم اكتمال عملية الكشف عن الهيكل العظمي بشكل كلي، فإن الخبراء في برلين يتكهنون بمدى ضخامة الديناصور"ستيغوصورس" ومعرفة حجمه الحقيقي.
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ديناصوراتٌ منقرضة في متاحفَ عالمية
على عكس الديناصورات في متحف برلين للتاريخ الطبيعي، يُعْتَبَر الديناصور"سبيغوصورس" من الكائنات المُسالمة التي تعتمد في غذائها على النباتات. كما يُعْتَبَر هيكله العظمي، الذي يتألف من 300 قطعة من العظام، هو الهيكل الأكثر كمالاً، إذ يبلغ طولة من الرأس حتى الذيل ستة أمتار وستين سنتيمتراً، وهو يعرض الآن في متحف التاريخ الطبيعي بلندن.
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ديناصوراتٌ منقرضة في متاحفَ عالمية
يُعْرَض الديناصور "تيرانوصورس ريكس" في المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي بمدينة نيويورك. وتتميز عظام الهيكل العظمي بحالتها السليمة التي تدعو للإعجاب. وقد اكتشف الهيكل العظمي من قبل شركة بترول ألمانية كانت تقوم بأعمال التنقيب عن البترول في الأرجنتين. وتقع المنطقة التي اكتشفَ فيها الهيكل العظمي بمنطقة "باتاغونيا" جنوب الأرجنتين، وهي منطقة جذب لعلماء الأحياء والمستحاثات.
الكاتب: غالية داغستاني/ زابينه أولتسه